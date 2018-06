Ne, to není rasismus, zastala se Šichtařová Tommyho Robinsona

„Tommy Robinson není žádný svatoušek. Někdo mu říká novinář, někdo aktivista. Na YouTube lze najít řadu jeho videí, takže možná lepší je slovo youtuber. Robinson založil English Defence League (Ligu na obranu Anglie), což je uskupení, které bychom asi nejlépe mohli popsat jako ‚národovecké‘, ačkoliv v případě multikulturní Británie tenhle výraz zní hodně divně. U nás by jej novináři nejspíš označili za ‚krajní pravici‘. Tak úplně snadné to ale není,“ poznamenala Šichtařová.

Fotogalerie: - První máj v národním duchu

Podle jejích slov Robinson neháže imigranty do jednoho pytle kvůli principu kolektivní viny a kvůli jejich původu nebo barvě. „Robinson totiž supluje mainstreamové novináře a dělá práci, kterou by oni dělat měli, ale nedělají buď z přesvědčení, nebo ze strachu, že budou označeni za rasisty: Totiž obklopí se několika bodyguardy, vyrazí do no-go zón v britským městech, ve kterých platí právo šaría, a točí. Jeho reportáže jsou expresívní, občas mají i lehký nádech manipulace – ale podstatné je, že vznikají a policii se ani trochu nelíbí. Jsou totiž vysoce nekorektní,“ dodala dále ekonomka.

Původní text ZDE

Popsala také Robinsonův pobyt ve vězení, či jeho zaměření na muslimský gang, s nímž si dlouho britská policie nevěděla rady. Nakonec jeho hlavní vůdce pochytala a pohnala k soudu. „Robinson se – jako by byl skutečně certifikovaný novinář – postavil před budovu soudu a z ulice začal přes Facebook vysílat přímý přenos z průběhu jednání. Je zjevné, že z ulice se žádné pikantérie na veřejnost dostat prostě nemohly. Ale už jen to, že Robinson přistoupil k obžalovanému a položil mu otázku: ‚Co si myslíte o rozsudku? Víte, že půjdete do vězení?‘ stačilo, aby policie došla k názoru, že překročil hranice podmínky, ve které zrovna byl. Robinson byl bleskově zatčen a výsledkem je 13měsíční vězení nepodmíněně. Není pochyb o tom, že opět mu ve věznici půjde o život,“ popsala Robinsonův příběh ekonomka. Na případ je uvaleno embargo.

autor: vef