Nebezpečná mešita v Praze. Proběhlo varování

Čeští židé ve výroční zprávě za rok 2023 tvrdí, že pražská mešita představuje rizikové místo. Incidentů s antisemitským pozadím ve srovnání s rokem 2022 přibylo v roce 2023 o 25 procent. Evidováno bylo 57 případů. V letech 2019–2022 FŽO registrovala pouze nižší jednotky incidentů.

Vliv v nárůstu antisemitských kauz měly i události ze října 2023, kdy palestinští teroristé z hnutí Hamás, kteří vtrhli na území Izraele, povraždili 1200 lidí a desítky dalších osob unesli.

„Vliv událostí 7. října se vedle sociálních sítí nejvíce projevil v počtu on-line článků a diskusních příspěvků. V období do 7. října bylo evidováno 368 antisemitských článků, tj. 54,2 %, do konce roku pak dalších 311 článků, tj. 45,8 %. Dramatický nárůst počtu článků byl způsoben intenzivní aktivitou dezinformačních platforem. Naopak antisemitské diskusní příspěvky se nejčastěji vyskytovaly u článků v mainstreamových médiích. V období do 7. října bylo evidováno 231 diskusí s antisemitskými komentáři, tj. 47,53 %, do konce roku pak dalších 255 diskusí, tj. 52,47 %,“ upozornila Federace židovských obcí.

Pražská mešita je podle židovské obce nebezpečná, protože tam probíhají kázání na podporu Palestinců v Gaze. Mešita se nachází v pražských Kyjích, poblíž sídliště Černý most.

„Naši trpěliví, stateční a neochvějní lidé v Gaze a okupované Palestině jsou vystaveni do nebe volající agresi, (…) aby byli lidé vyhnáni ze své země, zbaveni svého práva na svou zemi, jsou to příšerné zločiny...“

Jde o úryvek z pátečního kázání Muslimské obce v Praze ze 3. listopadu, které je dostupné na stránkách muslimské obce.

