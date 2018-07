Nebráním se nálepce kavárník, říká Babišův kandidát na primátora Prahy. A na jeho firmě poskytující úvěry prý není nic špatného

Kdo je Petr Stuchlík, kterého Babiš náhle pověřil, aby vedl kandidátku ANO v Praze? Úspěšný podnikatel, most mezi ANO a kavárnou, investor do společností nabízejících nevýhodné úvěry? O své kandidatuře a minulosti se svěřil Lidovým novinám.

Stuchlík tvrdí, že s Babišem se potkal poprvé před dvěma lety. Prý tenkrát Babiš na kontakt reagoval hned, a co na jednání slíbil, také splnil. Blíže ho prý poznal ale až teď, po intenzivních jednáních. Že jeho jméno Babiš vybral pro boj o pražskou radnici, to je podle něj následek doporučení. Ale pokud jde o to, kdo ho doporučil, Stuchlík říká, že na to se média musí zeptat Andreje Babiše.

Kandidát na primátora byl v minulosti označen za pražského kavárníka. Nálepce se nebrání, ale dodává, že pražská kandidátka ANO už jména s tímto pozadím obsahuje. Ale sám uznává, že hnutí ANO pražskou kavárnu moc nevystihuje. Proto by chtěl posílit liberální proud v tomto hnutí. „Často se volá po tom, aby do politiky přišly nové tváře, ale když přijdou, přijde ohromná hysterie,“ tvrdí Stuchlík. Prohlašuje o sobě, že je „zocelen byznysem“ a má zkušenosti z Bostonu, Berlína či Rotterdamu, které by chtěl zúročit, proto prý nevadí, že je v komunální politice nováčkem.

V čem se s Andrejem Babišem shodne, je názor, že proti hnutí ANO je vedena mediální kampaň. A podle Stuchlíka už tato kampaň přešla z legitimní snahy upozornit na slabé stránky toho, kdo je u vlády, v aktivismus. Jmenoval například Roberta Čásenského z magazínu Reportér, se kterým tuto záležitost řešil.

Jedna z mediálních obětí je podle něj například Adriana Krnáčová, současná primátorka Prahy. Prý je jako krizová manažerka vnímána negativně, což je ale u krizových manažerů normální. A ANO si údajně v Praze „vyžralo“ chyby svých koaličních partnerů. Že by se za 4 roky panování Krnáčové nic neudělalo, odmítá. Prý se konečně skončila privatizace Prahy, jenom to prý vedení nedovedlo dobře prodat. Co hodlá zlepšit, je doprava, která se prý velmi zhoršila, a spolupráce městských služeb. „Vidím, jak se stejná ulice rozkope jednou kvůli plynu, pak kvůli elektřině, potřetí kvůli něčemu jinému. Přitom koordinovat opravy je relativně jednoduchá věc,“ tvrdí Stuchlík a dodává, že přeci žijeme v 21. století. A vadí mu i to, že se v Praze nestaví.

Pokud jde o jeho podnikatelské pozadí, jediná firma, od které se hodlá odstřihnout, je jeho projekt Fincentrum. Zbytek jsou prý investice, které fungují bez jeho zásahu. Hájil i svou investici do firmy Fair Credit, která podle LN poskytuje kontroverzní rychloúvěry. „Fair Credit měl historicky asi sto tisíc klientů a nikdy nikoho nedostal do tíživé finanční situace,“ komentuje svou investici a dodává, že se o společnosti informoval. Prý poskytuje půjčky lidem, kteří nejsou pro banky zajímaví. A dodává, že je v projektu pouze pasivním investorem.

