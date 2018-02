Nebude mi diktovat fašistická strana, odmítl Pelikán spolupráci s SPD. Pak promluvil o tom, jak jsou zde diskriminováni Romové

Šéf resortu spravedlnosti Robert Pelikán vysvětlil, jak se dívá na zákon o obecném referendu. Hnutí ANO prý tento zákon nepovažuje za prioritní, ale podle ministra o něm lze debatovat. Návrh SPD, podle kterého stačí k vyvolání referenda jen sto tisíc podpisů, je podle Pelikána nepřijatelný. Podmínky musí být přísnější.

Pelikán navíc zdůraznil, že si nedokáže představit, že by hnutí ANO spolupracovalo na vládní úrovni s SPD. Pelikán tuto možnost považuje za zcela nepřijatelnou. Kdyby se druhá vláda premiéra v demisi Andreje Babiše opřela o SPD, Pelikán by nebyl jejím členem. Měl by totiž obavy, zda by taková vláda byla považovaná za slušnou. Okamura znovu a znovu kritizuje politickou korektnost, jenže podle Pelikána není politická korektnost nic jiného než slušnost, vědomí, že některé věci se neříkají.

„Ačkoli lidé jako pan Okamura se snaží vidět svět jako černobílý, on nemá jen dvě barvy. Pro mě je nepřijatelné být ve vládě, která se bude jakkoli opírat o SPD. Jednoduše proto, že by nás nepodporovali jen tak a něco by za to chtěli. A mohli by za to chtít cokoli i v průběhu volebního období a já se nechci dostat do pozice, kdy budu nějakým způsobem muset korigovat svoje názory nebo postupy podle toho, co chce fašistická strana. Je to pro mě nepřijatelné. Něco jiného je, jestli jsem, nebo nejsem ochoten strpět, i když mi to není příjemné, že mi tu a tam dává slovo ve Sněmovně pan Okamura,“ uvedl Pelikán.

Okamura se nejednou vyjádřil velmi kriticky naopř. o Romech. Většina českých Romů přitom podle Pelikána žije normální životy. Jsou integrovaní ve společnosti, mají práci, vychovávají děti a tak dále. Je zde ovšem menšina, která normální život nevede, a většina Čechů bohužel posuzuje své romské spoluobčany podle této menšiny, což není dobře. Pelikán, který řídí vedle Ministerstva spravedlnosti také resort lidských práv, má za to, že je třeba neustále lidem opakovat fakta. Fakta ukazují, že většina Romů žije normálním životem a nejsou to žádní nepřizpůsobiví občané.

Bude to třeba opakovat do té doby, dokud se nepodaří vymýtit diskriminaci a šikanu Romů. Kvůli šikaně ostatně nedávnou utekla česká rodina, která nalezla politický azyl na Novém Zélandu.

„Dobrý příklad a ostuda pro Českou republiku je to, co se stalo dámě, která získala azyl na Novém Zélandu. Podrobně jsem si ten případ prostudoval. Je to neromská žena s romským manželem, která s ním měla jedno dítě vlastní a druhé adoptované. Neměli žádný problém, měli práci, děti chodily do školy. Ale ona popisuje, s čím se tam musely potýkat. Syn byl jediné romské dítě ve třídě, tak mu spolužáci házeli svačinu do koše. Když si šel stěžovat učitelce, tak mu řekla, že to neumí vyřešit. A to je přesně to, co se nesmí dít. Potřebujeme, aby všichni představitelé veřejné moci, a učitelé především, věděli, že rasismus je něco zcela nepřijatelného.

Celý článek naleznete zde.

