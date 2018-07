Nebudeš mě urážet, nebudeš mluvit o mých dětech, zloděj zlodějský. Kalousek s Babišem se nejspíš potkají u soudu

Kalousek ve Sněmovně od řečnického pultu pronesl k Babišovi slova, že dělá všechno, co normální chlap nedělá. „Bojíte se lidí s jinými názory, kňouráte, křivě přísaháte na zdraví svých dětí, podvádíte a kňučíte. Česká republika si zaslouží předsedu vlády, který s sebou nese název chlap. To vy nejste,“ prohlásil.

Nezapomněl také dodat, že Babiš v případu Čapí hnízdo křivě přísahal na zdraví svých dětí, to už poředsedu vlády rozpálilo do běla. „Nevím, kolik má promile ožrala Kalousek dneska, zloděj zlodějský, nebudeš mě urážet a nebudeš mluvit o mých dětech,“ uvedl předseda vlády s tím, že Kalousek „rozkrádal ministerstvo obrany a zabil lidi přes padáky“.

„Protože mám v ruce nezvratné důkazy, že nic z toho není pravda, budu v této věci postupovat podle občanského zákoníku. Předám to právnímu zástupci,“ reagoval předseda poslaneckého klubu TOP 09. Poté také dodal, že bude chtít omluvu. „Pevně ale doufám, že na to pan premiér nahlédne a omluví se, aniž bychom to museli řešit právními kroky. Babiš se však Kalouskovi omluvit odmítl. „Kdy se on omluví mně za permanentní a sprosté urážky?“ prohlásil v reakci na dotaz MF DNES.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Premiér poukázal i na Kalouskův twitterový účet, kde jej prý stále sprostě uráží. „Urážel i moji rodinu, a jsou momenty, kdy si to zkrátka nenechám líbit,“ uvedl s tím, že existují nahrávky, na kterých Kalousek není schopen mluvit, protože má v sobě dvě nebo tři promile. „Pro mne vždycky to byl symbol korupce,“ dodal.

Podání na mandátový a imunitní výbor si Kalousek prý již rozmyslel. „Nechci jitřit už tak rozjitřenou politickou atmosféru,“ vysvětloval. Místopředseda sněmovního mandátového a imunitního výboru Petr Gazdík (STAN) v návaznosti na situaci řekl, že by o omluvu teoreticky mohli žádat oba politici. „Všichni by se k sobě měli chovat slušně,“ uzavřel.

Psali jsme: Kalousek, přítel demonstrantů a aktivistů? Je zde VIDEO, které ho nepotěší. Ne, ne to ze včerejška Na*raný Babiš, Kalousek a hovory od srdce. Dělo se, zatímco jste spali Ožrala. Zloděj zlodějská! Babiš se za nadávky Kalouskovi omlouvat nebude Kalousek vyzve Babiše k omluvě za slova o ožralovi a zloději

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab