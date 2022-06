Nebuďte rozhazovační, nenakupujte tolik, nabádá Fialova ministryně. Šetřit se bude na lidech, až pak na průmyslu

Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL) v Prostoru X uvedla, že na dlouhodobém plánu skoncovat do roku 2033 s těžbou uhlí se nic nemění. Zásadní otázkou podle ní nyní je, jak uhlí a plyn co nejrychleji nahradit. Zda to zvládnou pouze obnovitelné zdroje, si zatím není jistá. V rámci úspory energií se pak domnívá, že se snižování spotřeby musí začít na úrovni domácností – tedy každý sám u sebe.

Předmětem diskuse podle ní není proto prodloužení provozu, nebo dokonce otevírání nových dolů. „Jestli chceme na této planetě přežít, musíme skutečně udržet zvyšování té teploty průměrné, a to s uhlím prostě nepůjde,“ varovala s tím, že otázkou už není, jestli nahradit uhlí, nebo ne, ale jak. A to se vztahuje nyní i pro plyn. „Stále ještě nemáme úplně jasno, jak využívat plyn, který jsme si vyjednali jako přechodné palivo. Velmi jsme se na to nastavili, měli jsme to odsouhlasené. V zásadě první den roku jsme se dozvěděli, že jo, že plyn bude přechodným palivem, rozběhly se různé projekty a 24. února, zhruba za pět šest týdnů se situace změnila, a to velmi,“ připouští nečekané komplikace.

Z původního záměru uzavřít v následujících jedenácti letech všechny uhelné doly podle ministryně životního prostředí tedy slevit nelze. Znovu zopakovala, že z globálního hlediska je míra, jakou spalování fosilních paliv zatěžuje planetu, neúnosná. „Tedy ustoupení od uhlí do roku 2033 platí,“ řekla. Co si ale není jistá, jestli se to zvládne pouze prostřednictvím obnovitelných zdrojů, jehož cestu se ministerstvo aktuálně snaží posilovat.

Jako další možnosti vyjmenovává zkapalněný zemní plyn, bioplyn nebo vodík a do budoucna rozšíření jádra v podobě modulárních jaderných elektráren. „Jádro zůstává a obnovujeme ho. Všechny technologie nejsou ještě dostupné na trhu, ale vývoj jde rychle dopředu,“ mírní možné obavy a přechází k tomu, jak dál nyní v rámci úspory energie postupovat.

„Musíme jít rapidně do snižování spotřeby energie. Začneme u domácností – každý u sebe. Pak průmysl a je to cestou změny technologií, zateplování, výměny nějakých energetických spotřebičů, v podstatě změnou technologií a výroby, to je jedna část, kterou musíme snížit, a nebudeme energii potřebovat. Druhá část je ji nahradit,“ přibližuje Hubáčková a přešla k tématu osvěty a vzdělávání v otázkách životního prostředí mladých lidí. Podle svých slov byla mile překvapena úrovní znalostí v oblasti tzv. Green Dealu.

Domnívá se, že bychom měli jít cestou snížení své spotřeby, nejen energetické, ale i materiální. „Nebýt tak moc rozhazovačný, snažit se nekupovat tolik věcí, nepoužívat tolik obalů,“ odpovídá moderátorovi, jak bychom se měli změnit. „Část lidí, a možná je to právě zdražením energií, byla k tomu donucena, nikoliv tak, že by šli vědomě a cíleně, ale už teď tak uvažují, protože šetří peníze,“ registruje, že už se jisté změny spotřebitelského chování začínají projevovat.

Green Deal podle ní může pozitivně přispět také k zaměstnanosti. „Vzniknou nové obory, například zpracování odpadních materiálů, a bude to mít pozitivní vliv na zaměstnanost,“ řekla v Prostoru X a na chvíli se zastavila u elektroauta. „Zatím stojí moc peněz. Jsem ale přesvědčená, že s rozvojem v této oblasti a rozvojem produkce budou ceny elektroaut klesat,“ uvedla a vrátila se k mladým lidem a jejich naštvanému vnímání budoucnosti.

„Mám s tím naprosto pochopení,“ souhlasila s liknavým postojem mladé generace. „Když budeme strašit, tak to je na depresi,“ uvedla s tím, že chce mladé spíše motivovat. Mezi všemi vrstvami obyvatel jsou skupiny aktivní, které se zapojují, a pak takové, které jsou jen naštvané a nadávají. „Není to jen o letošním roku, je to obecný jev,“ konstatovala. „Nyní musíme zapojit nejširší společnost, abychom udrželi tu message, že fosilní paliva nám dělají zle, a pojďme na to, jak se chovat i my doma, abychom uměli žít v jiném klimatickém prostředí,“ apelovala závěrem rozhovoru.

