Nebýt Rudé armády, tak bychom tu dnes nebyli. Slované byli určeni k likvidaci jako druzí, hned po Židech, připomíná poslanec Vích

Čísla jsou dobrá, nouzový stav končí. Co po něm? Na svém profilu na ParlamentníchListech.cz píšete, že by stát měl nyní více zachraňovat naše podniky. Jak? A které hlavně?

Po zlepšení čísel nákazy koronavirem se musíme zaměřit na ekonomické zotavení České republiky. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM však více slibuje, než ve skutečnosti činí. Nejvíc potřebují pomoc malé české firmy s několika zaměstnanci, které za sebou nemají velký nadnárodní kapitál, a také OSVČ. To vidím jako prioritu.

Návrhy vlády ale ve skutečnosti pomocí nejsou. Odklad plateb odvodů ze strany zaměstnavatelů vláda navrhuje pouze do konce června a navíc zatížení 20procentním penále. Tak to opravdu pomocí státu není. Podle mě by to mělo být odpuštění plateb do konce roku, a nikoliv pouze jejich odklad. Dále by to měly být i určité slevy v odvodech na poplatníka, resp. manželku nebo manžela, osoby ZTP, invalidy a studenty. V hnutí SPD jsme navrhovali i snížení DPH z 19 na 15 procent. To by byla podle mě pomoc.

Na druhou stranu nelze tolerovat pomoc daňovým rezidentům podnikajícím u nás, ale pouze našim firmám.

Potřebujeme také všestranně podpořit soběstačnost ČR v oblasti potravin, léčiv a dalších základních výrobků, bez kterých se neobejdeme. A případně podporu rekvalifikace pracovníků do potřebných sektorů, zejména těch, kteří by pracovat mohli, ale dlouhodobě se práci vyhýbají, a přitom čerpají štědré neadresné sociální dávky.

Armáda se po pandemii bude určitě potýkat se škrty v rozpočtu, přesto vláda schválila další mandát působení českých vojáků v zahraničních operacích na roky 2021 a 2022. Jsou tam opět Afghánistán, Irák, Pobaltí, Mali. Návrh vlády bude schvalovat i Poslanecká sněmovna, vy budete patrně proti. Proč?

Návrh vlády na působení Armády ČR v zahraničních operacích je téměř stejný s tím na předchozí období, změny jsou jen kosmetické. Nedochází k výraznému snížení počtu vojáků ani k redukci počtu zahraničních operací.

Pro vojenské působení v Iráku nemáme mandát OSN ani jejich vlády a parlamentu, tedy jsme tam nezákonně a mají nás za okupanty. V Afghánistánu chybí zdůvodnění, proč tam máme být, když se Američané usmiřují s Tálibánem a stahují se odtamtud. Ohledně bojové operace Takhuba v Mali, tak tam nevidím žádný důvod, proč se míchat do afrických záležitostí. My jsme Afriku nikdy nekolonizovali a je to principiálně problém Francie a prezidenta Macrona.

SPD dlouhodobě kritizuje účast v zahraničních dobrodružstvích naší armády, navíc bez mandátu RB OSN. Chybí nám vyhodnocení cílů a perspektiv těchto operací. To zatím nemáme. Naši vojáci tam bojují za cizí zájmy, ale potřebujeme je doma teď více než kdy jindy. Proto tento návrh nepodpoříme.

Připomněli jsme si 75 let od konce války a dozvěděli jsme se zajímavé věci. Třeba, že Praha se osvobodila sama... Co tomu říkáte?

Jednoznačně odmítám přepisování dějin. Zběhové jako vlasovci jsou považováni za hrdiny a osvoboditele. Následně je oslavována pouze americká armáda. Je vědomě upozaďována role Rudé armády a 1. čsl. armádního sboru. Je potřeba také zmínit roli rumunské armády, která osvobodila více než 1500 obcí a padlo jich při osvobozování Československa více než 30 tisíc.

Představme si situaci, kdyby Pražské povstání vypuklo třeba o půl roku dříve. Milionová armáda nacistického generála Schörnera by ho snadno potlačila a vypuklo by krveprolití. Nebýt vojsk Rudé armády, zůstalo by území dnešní České republiky pod plnou kontrolou Německa a my bychom tu dnes nebyli. Slované byli určeni k likvidaci jako druzí v pořadí po Židech, a o tom se dnes nemluví.

Na Praze 6 odstranili v době nouzového stavu sochu maršála Koněva. Co si o tom myslíte, a jak Koněva vnímáte vy?

Odstraňovat pomník maršála Koněva, navíc v době nouzového stavu, je nehorázné. Občané se v takové době ani nemůžou veřejně shromáždit, aby dali najevo svůj názor. Celé se to odehrálo jaksi potají a městská část se tím plete do poškozování dlouhodobě budovaných a velmi křehkých mezinárodních vztahů, k čemuž nemá mandát.

Maršál Koněv byl jedním z vojevůdců Rudé armády, které vděčíme za zachování naší státnosti ve 20. století. Je mj. nositelem Řádu bílého lva, tedy našeho nejvyššího státního vyznamenání. Byl vynikající vojenský stratég a jeho zásluhou bylo pod jeho velením osvobozeno půl Evropy od nacistů a např. také koncentrační tábor v Osvětimi.

Socha neměla být odstraněna. Je to plivnutí do tváře našim osvoboditelům a mezinárodní ostuda, kterou způsobili zabednění komunální politici.

Kdo byli dle vás vlasovci, kteří naopak mají nový pomník v Řeporyjích?

Vlasovci (ROA) byli většinou váleční zajatci z řad Rudé armády, kteří zformovali jednotky působící po boku německé nacistické armády, wehrmachtu. Mají na svědomí řadu hrůzných činů, jak na Ukrajině a v Polsku, tak v Čechách – například zákřovský masakr.

To, že v závěru války bojovali proti německé armádě, aby se dostali raději do amerického zajetí než do sovětského, a přitom de facto pomohli obráncům Prahy v době Pražského povstání, jejich předchozí zločiny neodmazalo. Stavění pomníku vlasovcům je tedy spíše velebením a glorifikací nacismu a mělo by být odsouzeno, a nikoliv považovat jejich válečnou dezerci ještě za hrdinný čin.

V pražských Řeporyjích je starostou svérázný Pavel Novotný. Minulý týden se představil v televizi Barrandov, kde urážel své politické oponenty a tykal jim. Je tohle nějaký prototyp moderního politika?

ODS má ve svých řadách v osobě starosty Řeporyjí Pavla Novotného nemocného člověka, od jehož výroků a názorů se není schopna distancovat, čímž ho vlastně obhajuje a jeho výroky tím schvaluje.

Nemyslím si, že prototypem moderního politika je chování hulváta, který urazí každého na potkání. Vulgarismy do politiky prostě nepatří. Vše, co činí, však dělá z pouhého pragmatismu, kterým je vzbudit zájem médií o jeho osobu, rozvíjet diskuse na sociálních sítích a přebrat nějaké mladé voliče Pirátům a dalším z tzv. demobloku ve prospěch ODS.

Když jsem s ním viděl poslance Jardu Foldynu v diskusním pořadu na TV Barrandov, viděl jsem, jak se drží, aby ho nevypnul. Zvládnul to ale na výbornou.

Podle Respektu přijel do Prahy ruský špion s kufříkem plným ricinu, kterým by měl otrávit tři pražské politiky. Co si o tom myslíte?

Je to podle mě nějaká zpravodajská hra, jejíž součástí je únik informací. Policie provádí v této věci šetření. Nejsem si ale jistý, že to má příliš reálný základ. Silně to připomíná bajky a pověsti o Skripalovi a jeho dceři.

Skutečností je ale fakt, že Velvyslanectví Ruské federace v Praze se obrátilo na Ministerstvo zahraničních věcí ČR kvůli ochraně svého diplomata. Ambasáda v prohlášení mj. uvedla, že její zaměstnanec kvůli lživému a nepodloženému obvinění z útoku na pražské politiky čelí výhrůžkám. Požádala proto o poskytnutí policejní ochrany a učinění takových opatření, která zabrání útokům na jejich diplomata. To je z mého pohledu logická reakce ze strany ruského velvyslanectví, kterou ale vyvolali naši jinak bezvýznamní hloupí komunální politici.

Oba státy se už ale dohodly na konzultacích podle vzájemné smlouvy z roku 1993, takže snad se podaří vztahy urovnat. Potřebujeme mít dobré vztahy se všemi státy, Ruskou federaci nevyjímaje.

V Česku začala vysílat nová televizní zpravodajská stanice CNN Prima News. Jaký z ní máte dojem?

CNN Prima News je podle všeho soukromý proamerický informační projekt, který je dalším nástrojem na vymývání mozků ze strany tzv. „Deep State“. Už jenom ta grafika vypovídá o tom, o čem se ve vysílání dozvíme. Nebude to vyvážené a objektivní vysílání už jenom proto, že jsem zaznamenal v jejich vysílání bývalou redaktorku naší-vaší televize z pořadu Reportéři ČT, kde na SPD nikdy nezaznělo nic pozitivního, jenom špína a dehonestace.

Po prvotním krátkém zhlédnutí jsem zjistil, že na CNN Prima News budeme zřejmě pravidelně slýchat a vídat vše negativní na prezidenta Trumpa a na prezidenta Putina, jak trpí Británie po brexitu, trpící migranty na lodích neziskovek, výroky politiků z tzv. demobloku v podstatě k čemukoliv, zlý koronavir z Číny atp. Zároveň ale budeme také slýchat a vídat vše pozitivní ze strany EU, jaké mají profily jednotliví demokratičtí kandidáti na prezidenta USA a všemožnou podporu genderové politiky, aktivistů a globalistů. Podle všeho je to zatím probruselská a protransatlantická hlásná trouba.

Jsem přesvědčen o tom, že pokud si pozvou někoho z SPD do vysílání, tak to bude vyloženě na nějaké téma typu „prezident Miloš Zeman, Putin, Trump atp. řekli to a to, co na to říkáte?“ Nikdo se nás však na CNN Prima News zřejmě nezeptá třeba na náš program. Sledovanost CNN Prima News je zatím nižší než TV Barrandov a podle mě si budou se současným programovým schématem těžce hledat místo v žebříčcích sledovanosti mezi našimi zpravodajskými TV kanály. Třeba čas ukáže něco jiného. Můj první dojem je ale zatím negativní.

Hrozí zasloužený rozpad eurozóny, uvádíte v dalším ze svých textů. Co vás vede k tomuto názoru?

EU je globalistický projekt, který se snaží sloučit a integrovat to, co ve skutečnosti nejde. EU se nikdy nestane Spojenými státy evropskými, už proto, že se zde hovoří 24 rozdílnými jazyky. Jednotlivé státy mají vlastní historický vývoj a rozdílné úrovně ekonomik, infrastruktury a hospodářství. EU nemá ani svou společnou fiskální politiku. EU selhává na všech frontách a je nereformovatelná. Naposledy se ukázala její schopnost při koronavirové krizi. Nebyla schopna pomoci nejvíce koronavirem zasažené Itálii, kde teď demonstrativně pálí vlajky EU. Je to projekt marnotratnosti nevolených přeplacených elitářů. Kdo z obyčejných lidí zná třeba jméno prezidenta EU? Dovolím si tvrdit, že téměř nikdo. To, že hrozí rozpad eurozóny, bylo ale téma citované i v různých médiích, včetně vlivného Bloombergu. Zejména jižní státy eurozóny jsou dlouhodobě poškozované kurzem eura, který víc vyhovuje třeba Německu a Nizozemí. Zároveň ale jižní státy přišly o monetární nástroje, jak se negativním dopadům bránit.

K tomu se přidala neochota dalších států eurozóny efektivně jim pomoci v postpandemické krizi. Nebyla nalezena shoda, jak jim finančně pomoci, resp. nikoliv přímými finančními injekcemi, ale úvěry a půjčkami. Samostatná je potom kauza předluženého Řecka. Navíc tyto jižní státy jsou založené převážně na sezónních příjmech z turistiky. To je však minimálně na rok mrtvá záležitost. Ve Francii je již nyní 10 miliónů nezaměstnaných, propad ekonomiky, v Německu a v ostatních zemích eurozóny je situace podobná anebo ještě horší. Ekonomika se vypnula a ekonomická krize přichází. Nikdo dnes nevidí pomyslné světlo na konci tunelu, a může přijít druhá vlna koronaviru. Státy eurozóny tedy logicky volají po návratech ke svým původním měnám, protože je bližší košile než kabát a poslední zaplatí účet.

Pro nás je řešením referendum o vystoupení z EU a tvrdá obhajoba národních zájmů, bez směrnic EU, se suverénní zahraniční politikou.