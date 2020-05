Nečas věděl, že Nagyová bere. Toto jsme vyslechli, říká Robert Šlachta. A ještě víc

Bývalý ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta se po odchodu od policie a následně i od celníků rozhodl napsat knihu, která popisuje jeho poslední roky u policie. Co byla podle jeho slov jejich největší hovadina? To, že věřili Andreji Babišovi (ANO), uvedl. Píše to server Echo24.cz.

reklama

Úvodem rozhovoru Šlachta srovnal svůj pohled na českou politiku před rokem 2008, kdy se stal ředitelem ÚOOZ, a rokem 2016, kdy odcházel. Ten pohled se dle jeho slov změnil úplně, o 180 stupňů. "Dokud u policie děláte takové věci, jako je obchod s drogami nebo násilí, máte jasně daného protivníka. Normální, všem známá hra na zloděje a policajty. Když jsem ovšem převzal po Honzovi Kubicovi útvar, vlítl jsem do mnohem těžších věcí. Vezměte si daňové podvody. Hranice mezi někým, kdo optimalizuje daň, a někým, kdo krade, je tenká. Dokud jste na drogovce, nezajímají vás žádní lobbisté, advokáti, jejich vzájemné vazby. Člověka, který jel na fetu anebo s fetem obchodoval, nikdo nepřikryje. Ale na ÚOOZ jsme najednou řešili těžko definovaná spojení, snažili se rozklíčovat, kdo odkud tahá peníze," poznamenal.

Anketa Kdo víc přispěl ke zvládnutí koronakrize? Andrej Babiš 80% Jan Hamáček 7% Ani jeden! 13% hlasovalo: 1830 lidí

V rozhovoru promluvil také o sedm let staré kauze s Janou Nagyovou a o premiéru Petru Nečasovi. "Začaly tehdy prosakovat informace ven, například jsme věděli, že jeden z kmotrů začal uklízet věci, naštěstí je uklízel na místo, které jsme znali... Vojenské zpravodajství stálo taky nejprve na úkonech, tedy odposleších. V další fázi jsme sledovali jejich sledku a dokumentovali to, co oni dělají. Vždycky ty věci musejí být doprovozeny něčím, co z toho udělá tutovku, jasný skutek. Abyste to dotáhl k soudu. Jenže v normálním státě by jeho vysocí představitelé asi nemohli lhát tak, jak lžou u nás... Lže vám do očí premiér a vy víte, že to celé bylo úplně jinak. Že Vojenské zpravodajství úkolovala ona, a ne on. Taky nedávno dostal sdělovačku za křivák," odvětil Šlachta a odmítl, že by z premiéra mluvila láska. On sám by se v tom případě na celou lásku podle svých slov vykašlal.

Robert Šlachta na PL: 400 policajtů proti Nečasovi? Novinář se nadechl a... Nepotěšil ODS Černé na bílém: Proč soud osvobodil Nečasovou a Rittiga. A my od něj máme toto vyjádření A toho dne přišlo Janouškovi na účet 2.500.000.000 korun… Robert Šlachta znovu promluvil. Poprvé o Babišovi. A kšeftech, které se děly předevčírem, včera i dneska… Plukovník Šlachta promluvil. Teď začnou praskat kry i zubní plomby. ČSSD a ODS, tohle je pro vás. Úplatky v igelitkách, odposlechy. Fakt jste mysleli, že se na to svinstvo zapomene?

Podle Šlachty expremiér Petr Nečas věděl, že za Janou Nagyovou, která šéfovala jeho kabinetu jako předsedy vlády, chodí kmotři. A že si bere peníze za schůzky. On sám, i reportér Josef Klíma, jenž je autorem knihy, tvrdí, že Nagyová řídila stát. "Tam šlo hodně o byznys, například na ministerstvu zemědělství. Samozřejmě že oni se vesměs bavili v náznacích, nejotevřeněji vlastně po telefonu mluvila právě Jana Nagyová. A samozřejmě že ti lidé vám to potom už u soudu nezopakují, místo toho vyprávějí pohádky, že dávali dárky coby reklamní předměty a podobně. Naprosté nesmysly. Ale my jsme měli poskládaný obrázek docela slušně," dodal Šlachta.

Závěrem se pak Šlachta vyjádřil k úspěchu premiéra Andreje Babiše (ANO), který po pádu vlády Petra Nečase následoval. "My jsme s kauzou, která nás dovedla na Úřad vlády, začínali roku 2010. Tehdy o Babišovi nevěděl nikdo půl slova," sdělil. "Vyzývám tady každého, ať mi ukáže jednu věc, kterou jsem udělal pro Babiše," dodal Šlachta, jenž považuje za největší hovadinu skutečnost, že uvěřil Andreji Babišovi ve chvíli, kdy se řešila reorganizace policie. "Jak Babiš vystupoval jediný na naší straně, že my jsme tomu věřili, že to myslí vážně. Že si opravdu přeje, aby policie byla, jaká má být," uzavřel s tím, že tehdy skutečně věřili tomu, že on chce mýtit korupci.

Psali jsme: Tak mě do ČT nezvěte! vypálil Vojtěch Filip na Kubala. Bylo dusno. Nedal se zastavit Generál Blaško: Novotný? Zaflusaná putyka. A mám ,,atomovou bombu”, co se chystá „Rouška v květnu? Opruz, hazard se zdravím.“ Politik Jiří Kacetl, bez roušky vyvedený z jednání: Brbláte u piva, nenechte si líbit nesmyslné nařízení. Poženu to k soudu Že jsem blbej? Kauza Schillerová: Jiný pohled na věc narůstá. Silné srovnání

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.