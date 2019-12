Nech kapra žít. Děláte si z toho srandu? Jste omezení sobci! U kádí bylo veselo

Řada lidí si neumí představit štědrovečerní večeři bez kapra. Aktivisté bojující za práva zvířat však své spoluobčany vyzývají, aby byli hodní a věnovali kaprům ten nejlepší vánoční dárek. Kdo by chtěl podpořit projekt Vánoce bez násilí na kaprech, může tak učinit i finančně. Anketa Prospěl spolek Milion chvilek pro demokracii České republice? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 4315 lidí

V Brně dokonce ve jménu živých kaprů vyvěsili dva reklamní bannery. Vedle toho bojovníci za práva zvířat na sociální síti Facebook vyzývají k dialogu o záchraně života kaprů.

„Za Kolektiv pro zvířata jsme se v rámci projektu Vánoce bez násilí rozhodli umístit dva reklamní bannery na brněnském Hlavním nádraží. Oba bannery nesou text „Dejte vánoční dárek i kaprům, nechte je žít“. Pro racionálnější povahy je na banneru dále napsáno „Nepodporujte svými nákupy utrpení kaprů“. Bannery kolemjdoucí přivedou na web www.vanocebeznasili.cz, který obsahuje informace ohledně průmyslového zpracování kaprů, ale také alternativy ukazující, jak si připravit štědrovečerní večeři bez utrpení. Náklady na výrobu bannerů, instalaci a samotný pronájem jsou 9500 korun. Pokud se Vám naše brněnská odnož Vánoc bez násilí líbí, budeme rádi, když ji finančně podpoříte,“ žádají členové Kolektivu pro zvířata.

V diskusi pod příspěvkem zazněla i poznámka, že rybáři, pro které kapři představují zdroj obživy, z podobné kampaně nebudou mít radost.

U někoho se dočkají pochopení, u někoho smíchu, u někoho jen zavrtění hlavou nad tím, co všechno jsou dnes lidé ochotni hájit. Příznivec hnutí Trikolóra Václava Klause mladšího, pan Ivan Polanský, ochránce života kaprů ozmačil za „Gretény“, s otázkou, kde se zastaví.

„Kde se všichni ti Greténi berou? Zabíjení kaprů je krutá tradice, která se do 21. století nehodí. A co se ještě nehodí, Greténi?“ okomentoval poznámku ze skupiny „Zvířata nejíme“.

„Čím dál víc se na našich facebookových stránkách, Instagramu a YouTube objevují komentáře tzv. trollů. Jsou to lidé, kteří se vysmívají těm, co chtějí lepší svět pro zvířata a planetu. To samo o sobě může svědčit o jejich omezenosti a sobeckosti. Jejich komentáře jsou povětšinou bez špetky inteligence, pouze nesmyslné výkřiky a posměch. My to ale bereme z té pozitivní stránky. Naše aktivity, bojovníků za zvířata se dostaly mezi širokou veřejnost a to je úžasná zpráva! Každý jejich like, komentář, šíří tyhle zprávy dál, a nikdy nevíte, ke komu až se dostanou. Prosím, nebuďte z jejich omezeného vyjadřování smutní a neberte si to k srdci. Protože to je přesně to, co chtějí a co je živí. Sami jsou to nejspíš smutní a nešťastní lidé, kteří nemají nic lepšího na práci, než komentování příspěvků, které je nezajímají. Děkujeme všem, kdo máte sílu s nimi komunikovat a za to, že chcete tvořit lepší svět pro ně, pro zvířata!“ zdůraznili ochránci kaprů.





Sluší se dodat, že vegetariánští aktivisté bojují za práva zvířat nejen v Brně. Další akce chystají na Vysočině a objevili se i v Praze. Server Blesk k tomu napsal, že když se demonstranti-vegetariáni objevili na pražském Andělu, lidé jim (s)prostě vynadali.

„Držte hubu, tohle nechceme slyšet,“ nebo „Běžte si s tím do hajzlu,“ obořili se lidé na aktivisty, když u kádí s kapry museli poslouchat jejich textově upravené písně na tradiční vánoční melodie o tom, jak „se kapr hýbe, stále ještě cuká a na vánoce cítí obří muka“.O incidentu informoval server Blesk.cz

