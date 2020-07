Nechci jít do kriminálu! Nebudu to podepisovat! Hamáček dorazil do Partie v roušce a nakládal protikorupčním neziskovkám, které si nadiktovaly zákon

Hosty nedělní Partie TV Prima byli ministr vnitra, předseda ČSSD Jan Hamáček a poslankyně Jana Černochová (ODS). Oba se pustili do premiéra Andreje Babiše (ANO). Hamáček vyzval občany, aby ve všech uzavřených prostorách nosili roušky. Hamáček zdůraznil, že si odmítá jít sednout do kriminálu. Došlo i na pitvání jednoho brčka z pražského klubu Techtle Mechtle, kde se nakazilo víc než sto osob. „Co tam asi dělali s tím jedním brčkem?“ zeptala se moderátorka Terezie Tománková. A Hamáček odpověděl...

reklama

Anketa Do jakého filmu byste nejraději zařadili postavu Václava Havla? ...a bude hůř 2% Ikarův pád 2% Návrat idiota 66% Pat a Mat 25% Sametoví vrazi 2% Spalovač mrtvol 3% hlasovalo: 316 lidí

Hamáček dorazil do televizního studia s rouškou, neboť je přesvědčen, že je v zájmu všech lidí, aby nosili roušky v uzavřených prostorách, jako jsou obchody, MHD a tak podobně, pokud nechceme, aby se vrátila jarní koronavirová situace.

Ze stolu smetl výrok premiéra Andreje Babiše (ANO), který Hamáčka vyzval, aby se staral raději o fungování České pošty, a ne o koronavirus.

„Trochu se vracíme do toho března, ale dneska už je vidět, kdo tu pravdu měl, a kdo neměl. Pan premiér Babiš by si měl uvědomit, že kdybych se nemontoval do shánění roušek a nechal to na ministerstvu zdravotnictví, tak ty roušky nemáme ještě dneska. Já jsem zkrátka jen řekl, že když nám znovu rostou čísla po stovkách, pak je nošení roušek to nejjednodušší, co můžeme udělat,“ konstatoval Hamáček.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Černochová se v této věci přiklonila na Hamáčkovu stranu, byť si přímo do studia roušku nevzala, protože počítala s tím, že mezi hosty bude dodržen dvoumetrový odstup.

Na dálku premiéra Babiše a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha požádala, aby zajistili větší testovací kapacity a aby se postarali o provádění rychlejšího vyhodnocení vzorků. Aby na výsledky lidé nemuseli lidé čekat 48 hodin, ale jen 24 hodin a v nezbytných případech dokonce jen 12 hodin.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Hamáček zvedl varovný prst kvůli pražskému klubu Techtle Mechtle, kde se nakazilo víc než sto lidí.

„Já mám pocit, že se trochu vracíme do toho jara, kde je sto nakažených z jednoho klubu a z jednoho brčka, kdy nevím, co tam s ním dělali, tak až tihle lidé budou ležet na ventilátorech, tak jim to možná bude líto,“ upozornil Hamáček.

„A co tam s tím brčkem, podle vás, dělali?“ zeptala se Hamáčka moderátorka Terezie Tománková.

„Já bych to nepitval,“ odvětil ministr vnitra.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poté se hosté shodli na tom, že tzv. chytrá karanténa nefunguje. Podle Hamáčka fungovala, dokud ji měla na starost armáda. A ministr vnitra je prý znovu připraven navrhnout, aby systém opět spravovala armáda.

Černochová dala Hamáčkovi opět za pravdu. „Měl by to dělat někdo, kdo umí velet,“ zdůraznila.

Zároveň však varovala před tím, aby vláda ve jménu boje s koronavirem chtěla ovládat životy lidí od ranního kuropění až po večerní ulehnutí. Nechala by na lidech, jestli si nainstalují aplikaci e-Rouška, či nikoliv.

Mgr. Jana Černochová ODS



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tady jí dal Hamáček za pravdu. „Nařizovat někomu, že si musí něco povinně nainstalovat, to už je za hranou. To už zavání ‚velkým bratrem‘,“ pravil Hamáček.

Po vzoru Německa by ale vládě doporučil, aby lidem, kteří se vracejí ze zahraničí, umožnila nechat se otestovat zadarmo.

Hned poté Černochová kroutila hlavou nad tím, že ve Správě státních hmotných rezerv nemáme ani jednu roušku. Stát měl, podle jejího názoru, vyřídit nejen objednávky na roušky, ale i další ochranné vybavení.

V tu chvíli se opět ozval Hamáček. „Státní hmotné rezervy spadají pod Ministerstvo průmyslu a obchodu – a kdybych se do toho nemontoval, no tak nemáme nic,“ upozornil ministr vnitra.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP

Trvale pověřený řízením ministerstva dopravy

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jedním dechem se však státního aparátu zastal. Mimo nouzový stav totiž lze postupovat jen a pouze podle zákona o vypsání veřejných zakázek – a poté to trvá, než se všechno vysoutěží.

„Mimo jiné se ukázalo, že všichni ti, kteří křičeli, proč nakupujeme z Číny, tak se ukázalo, že v Česku ty kapacity opravdu nejsou,“ vypálil Hamáček.

A tady se Černochová do Hamáčka obula a připomněla, že ANO a ČSSD spolu vládnou této zemi už 7 let, takže bylo víc než dost času na změnu zákona o zadávání veřejných zakázek. Ale tento zákon se pod taktovkou ANO a ČSSD čím dál víc komplikuje.

Hamáček se ohradil, že pod zákonem jsou sice podepsáni ministři, ale tvořil ho někdo jiný. „Tohle je zákon různých Transparency International, Rekonstrukce státu a jim podobných,“ uvedl člen kabinetu.

Tyto protikorupční organizace prý vládě doporučují, aby v případě potřeby vypisovala Jednací řízení bez uveřejnění (JŘBU), ale Hamáček velmi hlasitě odmítl jít touto cestou.

„JŘBU je cesta do kriminálu. Já prostě nepodepíšu JŘBU, abych pak chodil jako exministryně obrany (Vlasta) Parkanová 7 let po soudech. Takže pojďme debatovat o změně tohoto zákona, ale já říkám otevřeně, že žádné JŘBU podepisovat nebudu, protože nechci jít do kriminálu,“ hřímal před kamerou.

Pak došlo na konání voleb. Budou se senátní a krajské volby konat v řádném termínu? Nebo budou kvůli koronaviru odsunuty? Podle Černochové vláda musí lidem umožnit jít volit, třeba tak, že k nim domů dorazí volební komise v ochranných oblecích.

Hamáček opět oponoval.

„Vy mě tady teď mlátíte po hlavě, dobře, ale senátní volby na Teplicku proběhly, lidé, co byli v karanténě, tak u voleb nebyli, a nikomu to nevadilo,“ pravil. Za naprosto zásadní považuje nastolit takovou důvěru, aby se lidé nebáli jít volit. „Pro mě je naprostá priorita, aby nám tu kvůli pár tisícům lidem nespadla volební účast o stovky tisíc.“

Černochová kontrovala, že lidé s nemocí covid-19 by měli mít právo jít volit.

Pár slov Hamáček věnoval i Jiřímu Paroubkovi. Předseda ČSSD prozradil, že si s Paroubkem občas vymění názory, ale zdůraznil, že Paroubek není jeho poradcem.

Psali jsme: Nejsou roušky, není nic, ohlásil šéf státních hmotných rezerv. Havlíček a Hamáček zakročili Kdo bude během voleb v karanténě, má smůlu, nebude volit, opakuje Hamáček ČSSD a znovu Paroubek? A nejen on, na světlo se má vrátit další známá tvář Hamáček nabádá občany: Vezměte si ty roušky dobrovolně...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.