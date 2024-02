Nechci koukat na homosexuály, dovolil si říct herec. Aktivisti už ječí. I žena z TV Nova

reklama

Novotný v rozhovoru hovořil mimo jiné o tom, že dělat normu z něčeho, co norma není, je podle něj špatně. „Jak může dvousetkilový chlap žalovat aerolinky, že po něm chtějí zaplatit dvě letenky, když se nevejde na jedno sedadlo? Nechci se vysmívat, třeba za to nemůže, třeba má nemocnou štítnou žlázu, ale když mám prdel za tři lidi, musím si holt připlatit,“ poznamenal. On sám se podle svých slov nechce ani dívat na reklamu na oblečení, kde se objímají dvě ženy nebo dva muži, nebo kde ani nepozná, kdo je jakého pohlaví.

„Mám mezi homosexuály spoustu kolegů i kamarádů, ale nechci z toho dělat normu. Asi to ve svém věku přijímám hůř než o generaci mladší lidi. A říkám to s vědomím, že mě budou lidi mít za homofoba, ale kdo mě zná, ví, že to nejsem ani náhodou,“ řekl Novotný.

Následovala otázka, že se množí dokonce názory, že propagace tématu transgenderu prostřednictvím sociální sítě TikTok je součástí čínské strategie, jak rozkládat západní společnost. „Přičemž čínská verze TikToku naopak podprahově prosazuje silnou maskulinitu a feminitu, aby podpořila tradiční rodinu…“ říká reportérka.

Za svá slova k homosexuálům a transgenderu se však na sociálních sítích dočkal kritiky.

„Představte si, že je vám 14 let, se strachem hledáte oporu proto vyjádřit, kým jste a tenhle titulek na vás vypadne při otevření iDNes.cz. Zkuste si dosadit jiný: Nechci v reklamách vidět lidi s nadváhou, tmavé barvy pleti, seniory – vnímáte jak nepřijatelně by to znělo?“ podotkla k titulku ohledně homosexuálů zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

„Nejsem homofob, ale … jak je možný, že tyhle lidi furt dostávají prostor? Protože jsme země s vysokou tolerancí pro nenávist vůči menšinám. Protože tohle jsou slova, který tak často slýcháme od politiků, že už je to víc normalizovaný než gayové v reklamách,“ zeptal se k rozhovoru také aktivista Kryštof Stupka.

„Prosím? To nemyslí iDnes vážně, že ne?“ vystřihla pasáž, v níž se táže reportérka iDnes.cz na transgender – a Novotného odpověď – novinářka z TV Nova Kateřina Vodvářková.

Přidala se také kandidátka Zelených, Johana Nejedlová. „Až se zas někdo bude ptát proč potřebujeme Prague Pride a manželství pro všechny. Protože tady stále někomu přijde normální do médií říkat, že mu nepřijde normální vidět ve veřejném prostoru gaye. Takhle vypadá homofobie,“ prohlásila.

