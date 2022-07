Nechci legitimizovat euroskepticismus Klause, ale... Bek v Knihovně Václava Havla popsal Evropanům Čechy

reklama

"Zažili jsme covidovou krizi, která už je snad za námi. Ukrajinskou krizi, v jejímž středu se nacházíme, a to zdůraznilo potřebu mít víc Evropy, mít silnější Evropu, jako respektovanou velmoc," sdělil francouzský velvyslanec v Česku Alexis Dutertre s tím, že začaly vládnout agresivnější poměry. V Knihovně Václava Havla v Praze tak ve čtvrtek při debatě předal symbolickou pochodeň předsednictví v Radě Evropské unie Česku.

Oživení, síla, sounáležitost

Debatu se názvem Co může Česko nabídnout Evropské unii? moderoval ředitel knihovny Michael Žantovský a nejdříve omluvil neúčast třetího hosta, tedy vedoucí Stálého zastoupení Česka při EU Editu Hrdou s tím, že je ještě v letadle a snad dorazí. Účast sice nebyla nijak ohromující, ale každý návštěvník si odnesl knížečku s projevem Václava Havla Evropa jako úkol. Z první řady pozoroval pohledem ospalého ostříže účastníky debaty exministr zahraničí Karel Schwarzenberg.

Velvyslanec Dutertre také zmínil, že když Francie chystala své předsednictví před šesti měsici, tak přišla s heslem Oživení, síla, sounáležitost. Bylo pro ni důležité posílit svrchovanost Evropy v době, která je čím dál tím soutěživější, agresivnější, někdy až brutálnější. Připravila řadu programových aktivit, nicméně do toho přišla ruská invaze na Ukrajinu.

Identifikace s Ukrajinou

Žantovský následně připomenul, že při posledním českém předsednictví začala válka v Gaze, rusko-ukrajinská plynová krize a uprostřed padla česká vláda. Tuzemský ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek nejdříve vysekl poklonu "zemi galského kohouta" s tím, že "Francie prokázala mimořádnou empatii a její předsednictví bylo okouzlující". Nicméně české předsednictví vstupuje do mimořádně složité situace, což ale paradoxně jeho pozici zjednodušuje. Vládne totiž větší vůle se dohodnout.

A co by o nás měli Evropané vědět, aby nám rozuměli? "Je dobré vědět, že mezi evropskými národy máme ve své kolektivní paměti nashromážděnou asi největší zásobu znalostí o fungování různých nadnárodních a nadstátních struktur a celků. Byli jsme skoro tisíc let součástí Svaté říše římské, pak součástí Rakousko-uherské monarchie, Třetí říše jako protektorát a Sovětského impéria. Nikdo jiný v Evropě nemá v kolektivní paměti takový zásobník zkušeností, ať už pozitivních nebo negativních... Vede nás to k tomu, vidět rizika centralismu, který nedokáže dostatečně vnímat potřeby jednotlivých částí celku. Nechci legitimizovat euroskepticismus Václava Klause. Chraň Pánbůh. Je to ale v nás. Je to česká zkušenost," sdělil svůj první postřeh.

Dále je v Češích podle něj emoční identifikace s Ukrajinou. Od prvního dne války je to ve srovnání s jinými členskými zeměmi EU velmi silná kolektivní emoce. V příběhu Ukrajiny se totiž trochu zrcadlí naše vlastní tragická minulost. Roky 1938 a 1968, kdy silnější soused likvidoval demokracii v Československu s využitím částí národnostních menšin. K tomu ještě přistupuje naše okouzlení Podkarpatskou Rusí, částí Ukrajiny, která byla jednu chvíli součástí Československa a pořád to jsou pro nás emočně naše hranice. Problém současného Ruska prý není pouze Putin a jeho blízké okolí. To je nebezpečná iluze, kterou musí česká strana rozptylovat.

Ponožky Václava Havla

"Ze začátku mého působení v roli ministra za mnou přišel ředitel Žantovský a orodoval za to, aby byla opuštěna myšlenka, která vznikla za minulé vlády, aby součástí dárků předsednictví byly ponožky Václava Havla. Aby mě přesvědčil, tak přinesl svazek Havlových řečí v angličtině Evropa jako úkol. Já mu sdělil, že ponožky už byly stejně zrušeny, ale my máme motto předsednictví," poznamenal Bek.

Priority českého předsednictví jsou řešení uprchlické krize a možná poválečná obnova Ukrajiny, energetická bezpečnost, posílení obranných kapacit EU jak ve vojenské, tak i v kybernetické oblasti, a strategická odolnost evropské ekonomiky. Po ztrátě trhů v Rusku a rostoucích rizicích na trzích v Číně by se měla oživit debata o volném obchodu s podobně smýšlejícími zeměmi. Poslední prioritou je odolnost demokratických institucí. Podle něj vládne po Evropě obrovská podpora zelené dohody a Česko by to také mělo reflektovat.

Zhruba po čtyřiceti minutách se kupodivu dostavila i diplomatka Edita Hrdá. Sdělila, že předávání předsednictví je díky zavedené praxi poměrně propracovaná záležitost. Jde o ceremoniální a technickou část a některé oborové skupiny si při tom předávají v rámci kolujícího předsednictví různé předměty, třeba astroláb nebo hasičskou helmu.

Tak nám to začíná

"Kéž by pro nás a naše potomky přestávala být Schillerova Óda na radost jen básní oslavující přátelství mezi lidmi a přerůstala v sugestivní znak našeho společného úsilí o lidštější svět. Evropská integrace, díky které žije větší část našeho kontinentu tak dlouho v míru, je vskutku unikátním pokusem o demokratické soustátí. Tento svazek nevznikl tak, jak tomu dosud v historii vždy bylo, totiž jako produkt znásilnění slabších silnějšími. Vznikl naopak jako produkt věcné domluvy," objevily se na obrazovce citace z projevů Václava Havla v Evropském parlamentu roku 1994 ve Štrasburku a roku 2009 v Bruselu.

Evropská unie má podle citací Havlových projevů šanci inspirovat zbytek světa ještě něčím hlubším než jen svým modelem spolupráce národů. Touto možností je důsledná snaha o nápravu všeho sporného, čím Evropa předurčila či ovlivnila celý charakter soudobé civilizace. "Mám tím na mysli odklon od kultu zisku za každou cenu a bez ohledu na jeho dlouhodobé a nezvratné následky," stálo také psáno na obrazovce.

Redaktor ParlamentníchListů.cz se nakonec v tom víru vzletných slov zamyslel nad tím, co by tomu asi říkal Jaroslav Hašek a jeho dobrý voják? "To nám to pěkně začíná, paní Müllerová. Inflace roste do nebe, hosté se na debaty o únii scházej jako švábi na pivo a kalendář veřejných akcí v Evropském domě je bílý jako čerstvě padlý sníh," povzdychl by si možná Švejk a naládoval by fajfku. To nám to pěkně začíná!

