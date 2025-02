Celá řada umělců se ve Spojených státech distancuje od Kennedyho centra poté, co americký prezident Donald Trump převzal kontrolu nad touto historickou institucí ve Washingtonu. Ve washingtonském Centru Johna F. Kennedyho pro múzická umění se konalo více než 2 000 akcí a je oficiálním sídlem Národního symfonického orchestru a Washingtonské národní opery.

Trump minulý týden propustil předsedu Kennedyho centra Davida Rubinsteina. „Rozhodl jsem se okamžitě propustit několik osob ze správní rady, včetně předsedy, které nesdílejí naši vizi zlatého věku v umění a kultuře,“ uvedl Trump, který sám sebe jmenoval novým dočasným předsedou, jak informuje kanadská televize cbc.

Trumpovo rozhodnutí souvisí s aktivitami Úřadu pro vládní efektivitu (DOGE) a škrtáním financí pro nevládní organizace, které byly financovány zejména přes Agenturu pro mezinárodní rozvoj USAID.

Kennedyho centrum totiž dostává něco přes 15 % svých finančních prostředků od federální vlády a někteří republikánští politici se již dlouho před Trumpem stavěli proti tomu, co považují za státem sponzorované umění. Trump prohlásil, že Kennedyho centrum už nadále nebude „woke“ a nebudou tam probíhat žádné další „drag show ani jiná antiamerická propaganda“.

Bývalý příslušník amerického námořnictva John Conrad upozorňuje, že podobné kroky zamezí další korupci v neziskovém sektoru. Korupci, která se netýká přímých úplatků, ale společenské prestiže pro nejmocnější.

„Naše protikorupční nástroje jsou postaveny tak, aby sledovaly peníze, ale to už je zastaralé. Ultrabohatí nepotřebují více hotovosti – když máte 250 milionů dolarů, nestojí vám pochybná výplata 250 000 dolarů za riziko. Jakmile dosáhnete 100 milionů dolarů, můžete si koupit cokoli – kromě speciálního přístupu,“ vysvětluje Conrad, že to se týká až deseti tisíc Američanů.

Ti nejvíce touží po exkluzivním přístupu a výhodách, které s tím souvisejí a které si nelze koupit za peníze. Nejlepší místo na vernisáži v Kennedyho centru, stůl v první řadě na galavečeru nevládní organizace, soukromý oběd s americkým senátorem a Zelenským na mnichovské bezpečnostní konferenci nebo přistání na letadlové lodi s celebritou, financované ‚neziskovou organizací‘,“ vypočítává Conrad možné benefity.

Proto je podle něj nevládní průmyslový komplex tak mocný. „Nejde jen o charitu – jde o VIP přístup. Korupce se vyvinula. Naše dohledové nástroje nikoli. Přístup a akce jsou novou měnou úplatků,“ má jasno Conrad, že je potřeba řešit i tuto formu úplatkářství.

The Kennedy Center scandal, USAID NGOs, and congressional corruption stories all miss one crucial truth:



FAT CATS NO LONGER WANT CASH



Our anti-corruption tools are built to track money, but that’s outdated. The ultra-wealthy don’t need more cash—when you have $250 million, a… https://t.co/SIAUfeEpuF