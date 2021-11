Nedává to smysl, chtěl říct na ČT. Byl přehlušen. Opakovaně. Svoboda z ODS zažil zajímavý rozhovor

reklama

„Podle mého názoru to opravdu žádný smysl nedává. To, co v současné době potřebujeme, je skutečně dosáhnout toho, aby ta infekce začala ustupovat. A samozřejmě když od deseti hodin večer do pěti ráno zavřeme hospody, tak pravděpodobně zabráníme tomu, že ti, co se hodně opíjejí, nebudou vytvářet žádné zbytečné užší kontakty. Jinak jaký je to rozdíl uzavřít restauraci v deset hodin, nebo v osm večer? V čem to omezuje ty zásadní styky? Jak to bude využito? Ten problém není v tom, že vytvoříme jakýsi lockdown nebo něco takového, ten problém je v tom, že musíme vysvětlit a přesvědčit lidi o tom, že lockdown v pravém slova smyslu je to, co budou dělat oni. Jestli oni budou někam chodit, jestli si skutečně zváží, jestli je rozumné, aby, když mají doma staré rodiče, aby chodili někam na fotbalový zápas. To rozhodnutí musí být v lidech,“ rozčílil se Svoboda.

Václavek mu v danou chvíli skočil do řeči, zda je na toto čas, když počty nakažených raketově rostou. „Nazrál čas na to, aby vláda řekla národu, co se děje a co to znamená a co by oni měli udělat. Z toho mého názoru každý zákaz je porušitelný. Když budeme mít zakázané hospody, vzniknou hospody v garážích, ti lidé se budou scházet ještě intenzivněji. Ten problém je v tom, že je potřeba přesvědčit ten národ o tom, že je potřeba něco dělat. A že potřeba toho dělání je v těch základních poučkách mytí rukou, roušky atd., ale také v omezování mých vlastních osobních kontaktů,“ sdělil Svoboda.

Zda je namístě nyní nouzový stav zrušit, je pak podle Svobody otázka, kterou se budou zabývat. „Není to otázka, kterou byste za tři minuty po tom, co to vláda vyhlásila, položil někomu, aby na ni závazně odpověděl,“ odvětil Svoboda. Václavek mu opět skočil do řeči a znovu zopakoval otázku. „Určitě to není možné rozhodnout dnes a zítra. My se budeme nyní tou věcí zabývat, budeme to řešení hledat, řešení správné a rozumné, a to není řešení, které řeknu já, ale to je řešení, které řekneme my jako koalice. Představujeme určitou velkou složku té Poslanecké sněmovny, různorodou, složenou z pěti stran, takže ta dohoda musí být společná a vzájemná, a tak, jak se dohodneme a domluvíme, tak budeme postupovat. A je možné, že řekneme: nouzový stav ne, nebo je možné, že nouzový stav ano. Ale budeme muset dospět k tomu, co je potřeba, protože ve zdůvodnění, které vláda podává, já nevidím nic, co by mi říkalo: tato cesta řešení je cestou dobrou,“ dodal Svoboda.

„Pochopil jsem správně, že vy jako poslanec Bohuslav Svoboda, současně zvolený výborem předsedou zdravotnického výboru, říkáte: nouzový stav ne?“ zeptal se jej opakovaně Václavek. „Ano, na ten první pohled je ta odpověď nouzový stav ne, já budu také požadovat, aby to bylo vydefinováno, co to znamená, podrobně, které části nouzového stavu budou využity a nebudou využity, jak budou vypadat v tom nouzovém stavu nákupy, aby se zase nestalo to, že první, co se odehraje, je, že se sejde někde nějaká skupina, která bude diskutovat o tom, od koho se budou nakupovat očkovací látky, nebo testovací soupravy. To jsou vše vážné věci, na které je potřeba znát odpověď, čili ta úplně první odpověď, kterou já říkám v tuto chvíli, teď, když to bylo vyhlášeno: nouzový stav takto z oleje ne, budeme se tím zabývat, velmi podrobně to rozebereme, zdůvodníme si to, a jaký bude výsledek toho jednání, budeme vědět pravděpodobně zítra,“ řekl Svoboda.

