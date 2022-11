Nedělejte to na úkor nejslabších! Vracíme se o 12 let zpět. Rouček ztrhal plán poradců Fialy

EVROPAN LIBOR ROUČEK „Mezi republikány je i silně krajně pravicové křídlo, tak se dá očekávat, že unisono blokovat rozhodování prezidenta nebudou schopní.“ Bývalý místopředseda Evropského parlamentu, někdejší mluvčí vlády a redaktor Hlasu Ameriky Libor Rouček komentuje volby do amerického kongresu. Co se týká aktuálních témat české politické scény, nevidí světlo na konci tunelu. „Vracíme se tam, kde jsme byli před deseti nebo dvanácti let. Samozřejmě, že strukturální deficit se musí snížit, ale ne na úkor těch nejslabších.“

reklama

„Podle předvolebních průzkumů očekávali hlavně republikáni velké vítězství jak ve Sněmovně reprezentantů, tak v senátu. Měli v úmyslu blokovat rozhodnutí prezidenta Bidena. Zároveň by Donald Trup díky své silné pozici uvnitř republikánů chtěl co nejrychleji oznámit kandidaturu na prezidenta. Dá se ale očekávat, že volby nedopadnou podle přání republikánů,“ analyzuje bývalý místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček volby ve Spojených státech amerických. „Ve Sněmovně reprezentantů budou mít republikáni mírnou převahu, senát s největší pravděpodobností, protože budou muset být opakovány volby v Georgii, bude pravděpodobně vyrovnán opět padesát na padesát. Republikáni jsou trošku zklamaní a ještě než se rozhodlo, už se hádají o tom, kdo by měl být šéfem pravděpodobné republikánské většiny ve Sněmovně reprezentantů. Mezi republikány je i silně krajně pravicové křídlo, tak se dá očekávat, že unisono blokovat rozhodování prezidenta nebudou schopní.“

Rouček: Na zahraniční politice se nic měnit nebude

A co tyto výsledky znamenají pro nás a pro svět? „Spojené státy budou pokračovat ve své dosavadní politice a v podpoře Ukrajiny. Na zahraniční politice, která se týká samozřejmě i nás jako spojence v Severoatlantické alianci, se nic měnit nebude,“ uvedl Rouček. Co se týká vnitropolitického vývoje, v USA se během několika měsíců vykrystalizuje, kdo bude kandidátem na prezidenta. „K tomu dojde tak v první polovině příštího roku,“ dodal.

Recepty, které politicky i ekonomiky zkrachovaly, tu máme znovu

V posledních dnech rozvířili debatu členové Národní ekonomické rady vlády (NERV), kteří se snaží snížit deficit státního rozpočtu. Přicházejí s řešeními – např. vrácení slev ve veřejné dopravě na úroveň před rokem 2018, omezení podpory v nezaměstnanosti, znovuzavedení karenční doby, snížení počtu policistů nebo zavedení školného. Veřejnost pak nadzvednul i návrh ministra zdravotnictví o dvojí kvalitě lékařské péče.

Psali jsme: Vypuštěno: Klaus vzpomněl, jak odmítl Petra Pavla. Před lety Zeman má radost. Porazil novináře u soudu. A my víme ještě více Seďa (ČSSD): Politici se střídají, jak voliči rozdají karty. Naděje na pozitivní vývoj Svobodní: Otevřený dopis premiérovi Petru Fialovi

„Je dobré se podívat na to, co to NERV vlastně je. Rada byla ustavena předchozí pravicovou vládou v roce 2010. Návrhy, které Topolánkova a Nečasova vláda uplatňovala, byly ty samé, které navrhuje vládě i nyní. Protože je složená z bank a poradenských společností a málo jsou tam zastoupení ekonomové, kteří vidí vývoj naší země jinak, než je vidí pravicový ekonom. Pravicové recepty politicky i ekonomicky zkrachovaly během Nečasovy vlády a nyní je tu máme znovu,“ podotýká Rouček.

Shodou okolností podobný poradní orgán předložil německé vládě naopak návrh, aby zvýšila daně těm nejvíce vydělávajícím. Návrhy podobného typu u nás nikdy neuslyšíte. Naopak premiér Petr Fiala tvrdí, že se daně zvyšovat nebudou. „Další opatření po jízdence za 9 euro, která platila v létě, teď Němci navrhují sice jízdenku dražší za 49 euro, ale přesto se to vyplatí. A co udělala česká vláda a České dráhy? Někdy od 18. prosince zdraží jízdné, aby lidé, kteří pojedou domů na Vánoce museli zaplatit víc. Jeden z návrhů, který jsme slyšeli od ministra Kupky je, že by se měly zrušit slevy pro studenty a důchodce,“ kritizuje Rouček. „Zavést školné na vysokých školách, zrušení karenční doby, dvojí kvalita ve zdravotnictví, kdy by si lidé připláceli. Jsou to úplně stejné návrhy, jako před deseti nebo dvanácti tety,“ dodává. Akorát s tím rozdílem, že protože došlo ke krachu minulé vlády, nyní se ta současná bojí natvrdo opatření udělat. „Takže vidíme na všech kanálech debaty s osobnostmi z NERVu, kteří připravuji veřejnost na změny. Vracíme se tam, kde jsme byli před deseti nebo dvanácti let. Samozřejmě že strukturální deficit se musí snížit, ale ne na úkor těch nejslabších. Když se rušila superhrubá mzda, ti samí ekonomové mazali lidem med kolem úst, jak se budou mít všichni lépe. Dnes jsou to ti samí ekonomové, kteří nechtějí zvýšení minimální mzdy, aby to nepodporovalo inflaci. Tak proč neupozorňovali na zvýšení rizika inflace, když podporovali zrušení superhrubé mzdy? Bohužel takto to u nás vedeme. Ale nevidím světýlko na konci tunelu. Mluví se stále o nějakých opatřeních, ale obávám se, že nepomohou ekonomice ani normálním obyčejným lidem, naopak je poškodí,“ uvedl Rouček.

Fit for 55. Lidé neznají plnou pravdu

Evropský blok se v současnosti snaží shodnout na bezprecedentním klimatickém balíčku známém jako Fit for 55, který má zajistit zpřísnění emisních cílů unie k roku 2030. „Lidem klimatický balíček dělá starosti, ale hlavně proto, že dostávají informace o tom, jak je to špatné a jak je špatná EU. Neznají plnou pravdu. Realita je taková, že současná energetická krize, válka na Ukrajině, zvýšení cen energií urychlí přechod na obnovitelné zdroje. Děje se to po celém světě. Každý, kdo má rodinný domek, chce mít na střeše sluneční panel a tepelné čerpadlo. Přechod na obnovitelné zdroje to urychlí. Měli bychom se snažit získat co nejvíce peněz na tyto účely z Evropské unie. Takový trend je tady a po celém světě. Vidíme to koneckonců i na klimatické konferenci v Egyptě, že přicházejí další země s dalšími závazky. Vše urychlí přechod na obnovitelné zdroje, které budou nakonec levnější než ty původní a zároveň pomůžeme klimatu,“ uzavírá svůj dnešní komentář Libor Rouček.



Psali jsme: Bláha (ODS): Řidiči a chodci se na hradeckou Fortnu mají vrátit před Vánoci Ministr Síkela: V tuzemských zásobnících jsou historicky nejvyšší zásoby plynu Pravda o stropu na elektřinu: Rajchl spočítal. A vyzval Podstawka (ANO): Bohumínská ulice v Ostravě je zmodernizovaná



Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.