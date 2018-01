Nedívej se mrtvým do řiti! Debata Ovčáčka s Horáčkem překonala úplně vše, co se zatím v kampani odehrálo

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup sezval do svého pořadu speciální hosty. Původně měli dorazit prezidentští kandidáti, jenže z devíti mužů se nakonec dostavil jen Michal Horáček. Místo dalších uchazečů o Hrad do studia přišli mluvčí prezidenta Zemana Jiří Ovčáček a někdejší spolupracovník druhého českého prezidenta Václava Klause Petr Hájek. A jak to dopadlo? Hosté opakovaně dostali publikum do varu.

Hned na úvod popsal, jak se to má s výběrem hostů. „Všichni ti internetoví hrdinové mají smůlu, protože mně do výběru hostů nemůže nikdo zasahovat. ... To, že jsme opravdu svobodná televize, dokazuje svým způsobem i to, že nás chtějí zakázat nebo nám dát stomilionovou nebo jakou pokutu,“ rozjel se Soukup. Připomíná mu to prý bolševiky. „Třeba jeden z kandidátů na prezidenta, kterého jsme dnes do Arény nepozvali, přislíbil, že podá návrh na zakázání činnosti nebo co já vím ještě. To je krásně demokratické,“ vysmál se Soukup na dálku Marku Hilšerovi. „Tento prezidentský kandidát je odhodlán podat stížnost Radě pro rozhlasové a televizní vysílání na TV Barrandov. A on mi říká, že jestli si budu zvát, koho chci, tak na mě pošle cenzorský úřad,“ smál se Soukup dál Hilšerovi.

„A jestli na mě pokřikují demokrati jako dvacetiletý chlapec Dominik Feri a jeho učitel Miroslav Kalousek, tak je mi to srdečně jedno,“ nebral si dál servítky Soukup.

Vladimir Putin je takový králíček Duracell, pravil Jaromír Soukup

O chvilku později zmínil také ruského prezidenta Vladimira Putina. „To je takový králíček Duracell,“ okomentoval počínání ruského prezidenta, který údajně dokáže takřka všechno. Kdyby Putin navštívil nějaký vědecký park, tak možná za dvacet minut vymyslí i vzoreček na kvadraturu kruhu. Sluší se připomenout, že růžový králíček Duracell měl v reklamách vždy velikou výdrž a zvládl ledacos.

Po pár minutách se Soukup znovu vrátil k českým prezidentským kandidátům. Profesor Jiří Drahoš je podle jeho názoru k uzoufání nudný, zatímco Mirek Topolánek je někdy natolik rázný, že dokáže překvapit i sám sebe. Marka Hilšera vykreslil Soukup jako aktivistu, který se jednou na tiskové konferenci vlády vysvlékl do půl těla na protest proti politice ruského prezidenta Putina vůči Ukrajině.

„Michal Horáček je kandidát, který dospěl k názoru, že chce světu vrátit to, co od něj dostal. Otázka je, jestli to chce svět zpět,“ pomalu uzavíral představování kandidátů. O pár vteřin později přivítal v Aréně zmíněného Horáčka. Po něm před kamery dorazil Ovčáček a přinesl si fíkus. Proč fíkus? „Já jsem, pane Soukupe, slyšel, že někteří odmítli přijít, tak jsem za ně vzal adekvátní náhradu,“ pravil Ovčáček v narážce na Jiřího Drahoše, kterého označuje za fíkus. „Já musím ocenit, že aspoň pan Horáček přišel, protože lidé by spolu měli diskutovat a neměli by si vybírat,“ doplnil hradní mluvčí.

Rýpl si také do Mirka Topolánka. „Pokud vím, tak on v některé z debat vyzýval, abych do těch debat chodil alespoň já. Tak jsem tady,“ podotkl Ovčáček s tím, že se diví, co se zase Mirku Topolánkovi nelíbí.

Před diváky dorazil i Petr Hájek a Horáček velmi brzy využil příležitost, aby připomněl, že Hájek byl mluvčím prezidenta Klause, toho prezidenta, který v roce 2013 vyhlásil amnestii. „Fuuuuuj, hanba, hanba, hanba,“ ozval se okamžitě řev z publika.

Hájek se urychleně ohradil a vzkázal všem, kteří na něj pokřikují, že se z nich stali oběti médií.

„Ti, kteří tady křičeli hanba, hanba, jsou oběti těchto médií, protože jakkoli je každá amnestie sporná, tak tato amnestie byla nutná... Každý z vás, kdo tady takhle křičíte, tak kdyby vás desítky let vláčeli po soudech, tak byste mluvili jinak,“ vmetl někdejší Klausův spolupracovník do tváří lidem v publiku. Tohle se ale lidem nepodařilo vysvětlit, protože se v roce 2013 proti Václavu Klausovi postavila média. „Stejně jako stojí dnes proti Miloši Zemanovi,“ podotkl Hájek.

Prezidentu Klausovi podle Hájka nelze vyčítat, že po amnestii došlo k tomu či onomu trestnému činu, protože by k němu pravděpodobně došlo i bez amnestie.

To, že se některé kauzy vlečou osm let, ukazuje případ Davida Ratha, od jehož zadržení s miliony korun v krabici od vína letos uplyne už šest let. Hájek má za to, že právě případ Davida Ratha dokládá, jak nutná amnestie Václava Klause byla.

Když se znovu dostal ke slovu Michal Horáček, prohlásil, že by se jako prezident snažil v lidech probudit sebevědomí, neboť věří, že Češi mají na víc, než dělají dnes, jen si musejí víc věřit.

V jednu chvíli Soukup zavzpomínal na prezidentského kandidáta z minulé prezidentské volby Jana Fischera, jenž býval také premiérem. Moderátor připomněl, že se Janu Fischerovi říkávalo také „želé“. Ovčáček dodal, že teď nemáme v kampani želé, nýbrž fíkus. „Když já jsem vloni v březnu prohlásil, že se nám do prezidentské volby přihlásil fíkus, aniž jsem kohokoliv jmenoval, tak novináři určili, že je to Jiří Drahoš,“ uvedl Ovčáček.

Horáček se podivoval nad tím, proč Soukup věnuje tolik pozornosti expremiérovi Janu Fischerovi. „Pane Soukupe, proč se tolik věnujete panu Fischerovi. Nebyl jste to náhodou vy, kdo mu dělal kampaň?“ zeptal se. A z publika se ozval smích. „Pan Fischer si u nás kupoval billboardy,“ uznal Soukup. Dál se odmítl k Janu Fischerovi vyjadřovat. „Mě učili: Dívej se lidem do očí, a ne mrtvým do řiti,“ pravil Horáček. Poněkud expresivně tak poukázal na fakt, že Jan Fischer už nekandiduje.

Petr Hájek posunul debatu do vyšších obrátek. „Všechno je celkem srozumitelné, ale proč ty lidi proti tomu Zemanovi vůbec kandidují, když vědí, že nemohou vyhrát. Chápu, že je to určitý druh zábavy, ale když ze svýho investuju 26 milionů korun, tak to je neuvěřitelný,“ kroutil hlavou bývalý mluvčí Václava Klause. Současná prezidentská volba mu připomíná setkání obra s několika trpaslíky. „Nedává téměř smysl, že kandidují jeden vedle druhého, jsou vlastně všichni replikou Václava Havla,“ kroutil dál hlavou Hájek.

Horáček odvětil, že má rád výzvy a rád vstupuje do bojů, které se jeví jako předem prohrané. „On byl jeden obr, jmenoval se Goliáš, a ten si myslel, že je neporazitelný. A pak přišel David,“ připomněl prezidentský kandidát známý příběh z Bible. Vrátil tím slovní štulec Hájkovi.

Jiří Ovčáček si znovu vzal na paškál média. „Zažili jsme jedno zemětřesení v roce 2017, které šokovalo novináře, a já doufám, že budou šokováni i v roce 2018. Moc médií je sice zajímavá, ale slábne. Je vidět, že lidé mají vlastní rozum,“ zaznělo z úst hradního mluvčího.

Na přetřes přišla také otázka, zda Ovčáček dostává finanční odměny za to, že vystupuje v pořadech Jaromíra Soukupa. Hradní mluvčí ujistil, že za to nedostává nic. Je živ jen ze svého platu. Ten podle Kanceláře prezidenta republiky činil za rok 2014 celkem 874 524 korun, což je přes 72 tisíc korun hrubého měsíčně.

Ve druhé polovině pořadu došlo ke slovní přestřelce mezi Jiřím Ovčáčkem a Michalem Horáčkem. Prezidentský kandidát hradnímu mluvčímu připomněl, že prezident Zeman v minulosti hovořil o tom, že návrat poplatku za pobyt v nemocnici by zvládli platit i důchodci, s čímž Horáček nesouhlasí. Ovčáček svého šéfa bránil. Prezident podle něj také konstatoval, že v případě poplatků za pobyt v nemocnici by se měl stanovit nějaký systém, aby to nebylo tak, že senioři budou dávat peníze na platy sestrám.

Masaryk znetvořil slavné heslo, vypálil Hájek

Horáček uvedl, že by se jako prezident snažil o naplnění hesla „Pravda vítězí“, které najdeme na prezidentské standartě. Pravda nezvítězí, jde však o proces, který nelze vzdávat. V tu chvíli se neudržel Petr Hájek. „Masaryk si to heslo přitáhl a znetvořil, tam totiž původně bylo boží pravda vítězí,“ podotkl někdejší mluvčí Václava Klause.

Stranou pozornosti hostů nezůstalo ani možné ovlivnění voleb skrze dezinformace či práci zahraničních tajných služeb. Jaromír Soukup připomněl, že tohoto ovlivnění se obává profesor Jiří Drahoš. Ovčáček se Drahošovi na dálku znovu vysmál. Prezidentský kandidát si podle Ovčáčka chce připravit půdu pro případ, že prohraje. České volby, ať už sněmovní či prezidentské, jsou podle hradního mluvčího volbami svobodnými. „Ti, kdo nejvíce křičí o svobodě a demokracii, ji ve skutečnosti vůbec nemají rádi. Oni říkají, že jen oni mají pravdu, a pokud někdo jejich pravdu nenosí, tak je hloupý, pomýlený a teď se dokonce na Facebooku dočítám, že je to lúza,“ řekl Ovčáček.

Soukup nezapomněl ani na uprchlickou krizi. Ovčáček pravil, že prezident Miloš Zeman byl prvním českým politikem, který odmítal kvóty. „Pan prezident byl terčem nechutných útoků,“ zaznělo z úst hradního mluvčího. U nového premiéra Andreje Babiše ocenil, že Babiš vstoupil na jednání v Bruselu poměrně razantně, čímž se odlišil od předchozího premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD), který toho sice hodně namluvil, ale výsledky už prý byly slabší. Dnes se údajně ukazuje, že ti největší sluníčkáři v žádném případě neměli a nemají pravdu.

Horáček konstatoval, že systém povinných kvót byl od počátku špatný. To však neznamená, že by se Česká republika neměla podílet na hledání nějakého společného řešení migrační krize.

O chvíli později moderátor přeskočil na jiné téma, zeptal se svých hostů na to, zda by menšinová vláda Andreje Babiše měla dostat důvěru. Hájek a Ovčáček se shodli na tom, že by Babišův kabinet měl dostat důvěru, protože vznikl na základě voleb. Voliči nějak rozdali karty a politici by podle toho měli jednat. Horáček byl podstatně zdrženlivější.

Nesmíme se hrbit v Bruselu, v Pekingu ani v Číně, uvedl Horáček

Když se pořad pomalu chýlil ke konci, hosté pronesli pár slov také k zahraniční politice České republiky. Podle Horáčka patříme na Západ a do EU. Pokud jde o EU, Ovčáček dal Horáčkovi za pravdu. Zdůraznil ovšem, že se nesmíme před Bruselem hrbit. S tím zase souhlasil Horáček, pouze jedním dechem dodal, že bychom se neměli hrbit ani v Pekingu a v Číně.

Hájek v průběhu pořadu nabídl zcela jiný pohled na EU. Někdejší mluvčí Václava Klause je přesvědčen, že jeho šéf čelil EU ze šech sil, když odmítal podepsat Lisabonskou smlouvu, ale tehdejší premiér Mirek Topolánek si podpis prosadil. Od dob Lisabonské smlouvy podle Hájka platí, že EU už není svobodná. „Ověřili jsme si, že to není Unie, ale je to diktát Bruselu a Německa, je to diktát velkých vůči malým. Myslím, že je čas z EU odejít,“ konstatoval mluvčí Václava Klause.

Posléze Hájek ukázal, že neváhá znovu a znovu rozviřovat společenskou hladinu. Vyjádřil se k nadcházející zimní olympiádě. Při této akci prý už dlouho nejde o sport. „Olympiáda je zvrhlost,“ prohlásil stručně a jasně Hájek. Nechápe prý také, proč bylo Rusko prakticky vyloučeno z olmpiády. To je čistě politický akt.

Předtím, než se Soukup s diváky rozloučil, dostali ještě jednou prostor hosté v publiku. Jedna z dam sedící v Aréně prohlásila, že by v příští prezidentské volbě v roce 2023 měl kandidovat i sám Jaromír Soukup.

Moderátor se chtěl rozloučit a v tu chvíli se Michal Horáček vytasil s jedním překvapením. „Já jsem vám tady přinesl sadu Malý nástěnkář,“ usmíval se Horáček, když předával moderátorovi dětský set na hraní.

autor: mp