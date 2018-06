Neexistují hloupé otázky, jen hloupé odpovědi, vtipkoval prezident Zeman. Pak vzkázal nepřizpůsobivým, ať jdou pracovat

„Přišel jsem vám poděkovat. Za těch 81 procent důvěry. A budu se snažit, abych i těch zbývajících 19 procent získal, i když potřetí již kandidovat nemůžu,“ sdělil Zeman úvodem.

„Zastávám názor, že lidé, kteří žijí ze sociálních dávek, by měli pracovat, a když nepracují, tak by se jim ty dávky měly sebrat. Úplně něco jiného jsou matky samoživitelky, invalidé nebo my důchodci. Ale na druhou stranu, když je někdo zdravý, proč by nepracoval. Přečetl jsem si, že zaměstnavatelé shánějí 300 tisíc pracovních sil, evidováno je 200 tisíc lidí. Snažme se, aby u nás byli lidé, kteří budou pracovat. A v tom případě tady nebudou žádné vybydlené byty,“ dodal také Zeman úvodem.

Následně pak vyzval občany k diskusi. „Nejsou hloupé otázky, jsou jen hloupé odpovědi,“ řekl. Jako první pak před hlavu státu předstoupila maminka se svým autistickým synem, který přímo prezidentovi předal dárek. „Buď zdráv,“ řekl prezident.

Další ze žen se vyjádřila k mostecké nemocnici, kde jí vadí velké množství ukrajinských lékařů, kteří neumějí příliš dobře česky. Otázku odpověděl hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM). „Nebudou-li tady ukrajinští lékaři, tak budeme muset řadu oddělení zavřít. Lékařů je málo,“ dodal.

Řeč pak byla i o migrační krizi. „Daleko horší než Istanbul a Marrákeš je Dublin IV. To je usnesení nebo návrh, který má rozprostřít migranty po celé Evropě. Není to žádná deklarace, ale přímo směrnice Evropské unie a já udělám všechno pro to, aby ani ve vládě nebyli podporovatelé migrace a aby ti, kdo chtějí tady migranty, neuspěli ve svých návrzích,“ sdělil Zeman.

„Nemám rád nesmyslná omezení a nesmyslné zákazy. Měli bychom být omezováni pouze tehdy, omezujeme-li svou činností druhé,“ poznamenal k zákazu kouření Zeman. „Když budeme jako kuřáci chodit ven, nastydneme, onemocníme a sníží se výkon ekonomiky,“ dodal Zeman.

Závěrem se pak podepsal do pamětní knihy a přivěsil prezidentskou stuhu na prapor obce.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Migrace: Madeleine Albrightová se zlobí KSČM: K zákonu o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu v Íránu Merkelová na vzpomínce na vysídlence udeřila na Čechy: Vyhnali jste Němce. A neexistovalo pro to morální ospravedlnění Prezident Zeman: Pořád je ještě co zlepšovat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef