Nefér! Jezdí sem, tvrdí, že festival milují. A pak nastřelí sponzora... Ředitel MFF KV se rozčílil v rádiu

Moderátor Vladimír Kroc si do pondělních Dvaceti minut Radiožurnálu pozval výkonného ředitele festivalu Kryštofa Muchu. Zeptal se ho na nespokojenost umělců s tím, že mezi sponzory festivalu je také Česká zbrojovka. Dozvěděl se, že se výkonnému řediteli zdá postup protestujících umělců nefér. Nebýt České zbrojovky, festival by prý nemusel přežít.

Mucha zdůraznil, že se na festivalu promítají skvělé filmy, setkávají se tu slavní hosté a debatují o filmech. Mezi nespokojené umělce patří např. režisér Jan Hřebejk a několik desítek dalších umělců. Ve chvíli, kdy dal ČEZ od festivalu ruce pryč, pořadatelé si prý váží všech sponzorů, kteří přislíbili, že peníze pošlou. Mezi tyto věrné partnery patří i Česká zbrojovka.

„Připadá mi to velmi nefér od všech. To jsou z 90 procent naši kamarádi, kteří sem jezdí a říkají, že ten festival milují. Ale nastřelit firmu Česká zbrojovka, která je tu od roku 1936 a podporuje řadu filmů, mi připadá velmi nefér,“ ohradil se host.

„To bychom si mohli říct, že tady máme pivovar, a to není dobrý, protože to je alkohol, pak je tady benzinka, a to taky není dobrý. To je taková spirála,“ varoval Mucha s tím, že tato spirála by mohla festival pohřbít. Po odchodu společnosti ČEZ totiž nebylo jisté, že festival přežije.

S podporou firem, jako je zbrojovka, však žije a může dál lákat tisíce diváků z různých koutů světa.

autor: mp