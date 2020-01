Nefotit Kubera! Sakra, proč? Oslava čínského nového roku. Zpovídali jsme Filipa i Zahradila

Myš – ve znamení tohoto zvířete se nesly včerejší oslavy čínského nového roku v Praze. A tak jsme to vzali s klasickou myší nesmělostí, byť jsme vrtali jako krteček, o kterém taky bude řeč. Anketa Povede se Vladimiru Putinovi v příštích letech snížit obří chudobu a korupci v Rusku? Povede 85% Nepovede 15% hlasovalo: 7606 lidí

Do Kongresového centra Praha jsme se dostali, sic vítáni, ale bez vstupenek. Jedna ze zaměstnankyň Velvyslanectví Čínské lidové republiky v Praze nás zavedla na místa a mezitím prohlásila: „Ne publikum. Nefotit Kubera!“ Veškerá její přikázání jsme porušili...

Ježek a Krteček, taky myš

Na pódium hlavního sálu nejdříve přišel velvyslanec Čínské lidové republiky (ČLR) v Praze, Jeho Excelence, abychom to vzali diplomaticky, pan Zhang Jianmin. Když jeho jméno projedete netem, tak česká transkripce zní Čang Ťien-min. Mluvil dlouho a krásně. Poděkoval všem politikům, co přišli. Snaží se prý vybudovat most mezi českým a čínským národem s tím, že umělci Univerzity ze Sečuánu přijeli na představení do Prahy „s naprostou oddaností“.

V naší zemi oblíbený Krteček, myšleno hmyzožravec z čeledi krtkovitých, kterého tak krásně v sérii animovaných filmů pro děti znázornil výtvarník Zdeněk Miler, je dle čínského velvyslance podobný myšce. V dílu Krtek a ježek zachránil ježek krtka před kočkou a pak odešli domů. V mládí prý velvyslanec slyšel příběh o tom, že myš je větší než bůvol, což údajně vychází z jednoho čínského klasického příběhu.

A pak začal kulturní program. Asi nejzajímavějšími jsou změny masek při některých čínských tancích. Maska žlutá a mávnutím vějíře maska červená či jiná. Asi nejvíce zaujal, jak se mimo jiné píše v programu – „Tanec na březích jezera Lugu“... Azurová voda je obklopena majestátními horami. Mezi těmito skvostnými horami a jezerem žijí milující, oddaní a pracovití lidé etnika Mosuo. Tito lidé si stále zachovávají tradiční matriarchální rodinnou podobu. Žena má v rodině vznešené postavení a řídí se tradicí sňatku ve starověké matrilineární klanové společnosti známé jako „tajemná dceřiná země“. Skvělé bylo i žonglování s diabolem a bývalé diváky Studia Kamarád nadchla i „pandí akrobacie“.

Z úst komunisty Filipa...

Na konci představení se všichni fotící – ti čeští byli asi dva – vrhli na předsedu Senátu Parlamentu České republiky Jarsolava Kuberu, který už oznámil, že rád pojede na Tchaj-wan, čímž vlastně poruší uznání politiky jedné Číny.

Odcházel jsem ze sálu s vědomím krásného kulturního zážitku. A koho jsem tam nezastihl... Vojtěcha Filipa, šéfa KSČM. Otázka byla jasná: „Byl tady šéf Senátu Kubera inkognito?“ Odpověď: „Nevím, jestli je tady inkognito, měl jsem hlášeno, že tady bude. Od úterka jsem měl zprávu, když jsem se připravoval na dnešní týden, že tady bude.“

Fotogalerie: - Čínský nový rok s Kuberou

Vztahy mezi Čínou a Českem lze v současnoti označit za zamrzající. Ve stručnosti... Babiše současný velvyslanec ČLR naštval, Zaorálka taky. A Zemana zklamaly slibované investice do Česka, protože zůstalo u slibů. A tak, co to je, že vztahy mezi USA a Čínou se zlepšují, a s Českem zamrzají?

„Protože někdy býváme papežštější než papež. A ukázalo se, že pro amerického prezidenta k té dohodě stačí místopředseda vlády Čínské lidové republiky.“

O zlepšení vztahů mezi USA a Čínou bude psáno později, ale teď se ptám na prezidenta Zemana – a Filip odpovídá: „Nevím, nemluvil jsem s ním o tom. Ale předpokládám, že nemá úplné informace. Alespoň se nedotázal těch, co s Čínou trvale spolupracují. Na náš názor.“ Bylo to rychlé, ale jasné.

Z úst ódéesáka Zahradila...

„Netěší mě (zamrzávající vztahy s Čínou), to samozřejmě. Dneska jsem si dokonce přečetl v novinách, že bývalý vedoucí mise Evropské komise v Praze byl zatčen kvůli podezření ze špionáže pro Čínu. To je skandál, který se České republice zatím vyhnul. A já doufám, že vztahy zůstanou nenarušené a budou pokračovat korektně," prohlásil europoslanec za ODS Jan Zahradil.

Kolem prošel „duch“, a ani nekouřil, Jaroslav Kubera. A právě on přispěl za ODS, tedy za Zahradilovu stranu, ke zhoršení vztahů s Čínou. A teď? „Asi se nebudete zlobit, když nebudu pro média hodnotit rozhodnutí svého stranického kolegy. Nepřipadá mi to vhodné,“ řekl Zahradil... s tím, že bez diktafonu mi řekne víc. Nebyl čas, ale snad příště.

USA versus Čína. Studená válka, jak o tématu hovořil Henry Kissinger (mnohokrát se spletl), se nekoná. Krátce – Trump zjistil, že obchod s Čínou je důležitý, a tedy se začíná před volbami domlouvat.

„Čína s USA před dvěma dny podepsala první část obchodní dohody, což znamená, že se odblokovává obchodní válka mezi těmito zeměmi. Letos máme před sebou dva summity na půdorysu Evropská unie a Čína. Jeden se odehraje během německého předsednictví v září. A máme zde závěry z loňského summitu Evropské unie s Čínou, kde se obě strany zavázaly k prohlubování strategického partnerství, takže, když bude Česká republika sledovat evropskou konstruktivní a pragmatickou linii, když se nebude snažit v evropsko-čínských vztazích hrát nějaký česko-čínský extrabuřt, tak budeme součástí hlavního proudu Evropy, který si přeje praktické, pragmatické a bezproblémové vztahy s Čínou.“

Když jsem se zeptal na změnu politiky prezidenta, prohlásil: „Pro mě to bylo trochu překvapující, a nechci proto nyní spekulovat o motivech jeho rozhodnutí. Uvidíme, jestli to bude mít ještě nějaké pokračování.“ dodal Zahradil.

A nakonec Číňané...

Čínské přísloví praví: „Zeptáš-li se, budeš pět minut vypadat jako blbec. Nezeptáš-li se, budeš blbcem po celý život.“ Tak jsem se ptal, jak je znát výše.

Nicméně vztahy s Čínou opravdu začínají zamrzat. V odvetě za smlouvu Prahy z Tchaj-pejí, což je hlavní město ostrova Tchaj-wan, který bere ČLR za své území. Obrovské čínské město Šanghaj přerušilo vztahy s Prahou. Už právě zmiňovaný Kubera prohlásil, že se na Tchaj-wan také pojede podívat, čímž myšlenku jednotné Říše středu, jak se Číně říká, hodil pod stůl.

„Děkuji Vám za účast,“ dostalo se nám odpovědi z čínského velvyslanectví, když jsme se ptali na zákaz focení. Kubera, který má dnes sjezd ODS a je nejpíš „nepřítelem čínského lidu“, se vůbec neozval. V Kongresovém centru Praha však všichni potentáti odešli svorně do VIP salónku. Například Jiří Paroubek, Jaroslav Foldyna a zmiňovaný Kubera. Bylo tam jídlo a pití.

Reportér ParlamentníchListů.cz zůstal přede dveřmi, což mu vzhledem k jeho nadváze prospělo, A odešel v záři jisker. Před „Pakulem“ totiž začal velkolepý ohňostroj.

