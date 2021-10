Nehorázný výrok senátora ODS. Toho muže mnozí ani neznáte. Žantovský si posvítil na něj i na Vystrčila

TÝDEN V MÉDIÍCH Za projev, který by se měl učit na různých typech škol jako vyjádření k věci v pravý okamžik pravým způsobem, považuje Petr Žantovský vystoupení Václava Klause k výročí vzniku samostatného československého státu. Naopak kritickými slovy nešetří na adresu senátorů, kteří přišli do politiky zbohatnout a s arogantním zdůvodněním zamítli vládní návrh na zmrazení platů politiků. To je další z mnoha důvodů k zamyšlení, zda je opravdu třeba Senátu jen k vyžírání státní pokladny. V souvislosti s tažením EU proti Polsku se nabízí otázka, zda naše nová politická reprezentace bude eurohujerská, nebo zda si občas troufne i na nějakou kritiku evropské tyranie.

Vnímal ho jako velmi vyvážený a zároveň velice státnický projev. „Je zjevné, že když už někdo jednou státníkem je, tak jím i jako v případě Václava Klause zůstává pořád. Ovšem ne každý politik je státník, to každý ví. Ten projev byl velmi důležitým slovem na obranu našich svobod. Klaus to říká celá léta kontinuálně, vždy v nějaké jiné konstelaci, politické, ekonomické, ale vždy v principu stejně. Jde o naše svobody. Upozornil na to, že nás ta dnešní naprosto šílená evropanská tyranie, jak to kdysi nazval filozof Miloslav Bednář, zavádí do totálních kruhů nesvobody, zbavuje nás našich práv, zbavuje nás možnosti rozhodovat o sobě samých, suverenity a všeho, co symbolizuje 28. říjen. Byl to velice důstojný státnický projev, který by se měl učit na různých typech škol jako vyjádření k věci v pravý okamžik pravým způsobem,“ myslí si mediální analytik.

Spoluzodpovědnosti za fanatické eurohujerky se nezbaví

Také projev premiéra Andreje Babiše považuje do značné míry také za velmi rozumný a státnický. „Moc se mi líbilo, že akcentoval vlasteneckou notu, což v minulosti dělal málokdy. Potěšilo mě, že to udělal při svém posledním důležitém projevu a že zmínil, že Češi jsou národ houževnatý, srdečný, trpělivý, vynalézavý a tak dále. Jsou to cenná slova. Je dobré je slyšet z úst jednoho stále ještě z nejvyšších představitelů země, která je dnes zaklíněna v roli kolonie bruselské administrativy, zčásti i vinou některých prominentů Babišova hnutí. Tím myslím paní Jourovou, Charanzovou a další fanatické eurohujerky, které zavlékají naši zemi hlouběji a hlouběji do nesvobody. Vím, že s nimi pan Babiš nemá extra vřelé vztahy, nicméně už je na tu trať pustil. Chápu, že by se z té spoluzodpovědnosti za ně teď rád vymluvil, rozumím mu, ale zbavit se jí úplně nemůže,“ tvrdí Petr Žantovský.

V projevu také ocenil, když předseda vlády citoval bonmot, že zdravý člověk má tisíc přání, ale nemocný jen jedno jediné, což se vztahovalo k prezidentu Miloši Zemanovi, jenž se momentálně léčí v nemocnici. „To bylo namístě a velmi správné. Projev pak ale vypointoval aktivistickou výzvou: ‚Běžte se všichni očkovat, to je to jediné, co můžeme dělat proti tomu ohrožení.‘ V tu chvíli mi přišlo, že státnický projev spadl na úroveň restauračního sdělení čtyři pavlače níže do prostor, které jsou vyhrazeny reklamním, agitačním, propagandistickým, propagačním a nevím jakým ještě sdělením. Rozhodně to nemělo v sobě nic státnického, to byla agitace za firmy, které tu provozují testovací a vakcinovací byznys. To se mi nelíbilo a byl jsem velmi nepříjemně překvapen tím, jak to pan Babiš vypointoval. Možná to myslel dobře, ale vyznělo to strašně,“ dodává mediální odborník ke srovnání obou projevů.

Nezvýšit plat senátorovi za ODS by byl populismus

Z vícero mediálních zdrojů ve středu zaznělo, že senátoři smetli návrh vlády zmrazit platy politiků. „To znamená, že si z těch nynějších cca 91 tisíc korun základního platu bez náhrad, které tvoří zhruba polovinu té částky a jsou nárokové, polepší na více než 96 tisíc korun a další prebendy. Jenom bych připomněl historii tohoto návrhu zákona. Tady bych vzal pro změnu pana Babiše a jeho vládu v ochranu, protože šlo v tomto případě o vládní návrh na zmrazení těchto platů v situaci, kdy na tom nejsme ekonomicky dobře a žádný příjemný výhled nás nečeká. Proto přišla vláda s tímto návrhem. Prošel Sněmovnou, ta ho akceptovala a posunula to do Senátu, ten to však zazdil. To, že to zazdil, je jedna strašná zpráva,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Přiznává, že si živě představuje ty korytáře ze Senátu, jak se hroutili z toho, že nedostanou těch šest tisíc navíc. „To jim muselo jako lidem, kteří šli do politiky zbohatnout, způsobovat mžitky před očima. To je jedna polovina pohledu. Ale druhá, ještě možná mnohem horší, je, jak nepředstavitelně arogantně zdůvodnili to zamítnutí. Senátor za ODS Vilímec prohlásil, že kdyby ten návrh Senátem prošel, tak by to považoval za vrchol populismu. Co je na tom populistického? Stát má ekonomické potíže, jsme na tom špatně, dotkne se to hlavně nízkopříjmových skupin a tady korytáři ve vysokopříjmové kategorii považují za populismus, kdyby se vzdali šesti tisíc navýšení v situaci, kdy mají se vším čtyřnásobek průměrné mzdy,“ kroutí mediální analytik nevěřícně hlavou.

Je ke zvážení, zda je třeba Senátu k vyžírání státní pokladny

Je to dle něj nestoudnost a nehorázná drzost, což jenom prokazuje, že Senát je opravdu zbytečná komora. „Když si spočítáte, že prezidenta zvolilo přes 2 miliony 850 tisíc lidí a předsedu Senátu těsně přes 8 tisíc voličů, tak je 350krát víc. A taky si můžete porovnat, jak velkou míru důvěry tihle lidé mají u občanů a jak velkou míru práva na to vystupovat takto apodikticky mají. Já jsem z toho zůstal absolutně perplex. Předtím jsem ocenil Sněmovnu, že to nechala projít, a vládu, že to navrhla. No a Senát to zazdil, protože je jasné, že když to teď vrátí Sněmovně, tak to stávající už neprojedná a nepřehlasuje, a ta budoucí se bude chovat bůhví podle jakých principů, to nikdo neví. Tak to je pro občana další velký důvod k zamyšlení o tom, zda máme, nebo nemáme mít Senát, a k čemu nám vlastně je, ne-li pouze k vyžírání státní pokladny,“ tepe Petr Žantovský hrstkou lidí zvolené členy horní parlamentní komory.

Pro třetí téma zamířil k našim severním sousedům, kteří čelí zcela bezprecedentním útokům. „Zatím poslední hřebíček do rakve vlády Kaczyńského strany Právo a spravedlnost zatloukla ve středu ‚slavná‘ Evropská unie, která uložila Polsku, že má platit milion eur denně za to, že si dovolilo ve svém vlastním právním a soudním systému provést reformu, kterou v současnosti uskutečňuje. To znamená, že založili nějakou disciplinární komoru, která ovšem, pokud by nám naše mainstreamová média nelhala, v nějaké takové podobě funguje skoro v každé zemi. I u nás se soudce určitým svým chováním či jednáním může dostat do situace, že je na něj podána kárná žaloba. Pamatuji si, že někdejší ministr spravedlnosti Pospíšil podal řadu kárných žalob na soudce a některé byly úspěšné,“ připomíná mediální odborník.

Buď budeme mít vládu eurohujerů, nebo budeme pykat

Přitom jde pouze o určitý vnitřní kontrolní mechanismus na to, aby se soudci nechovali úplně svévolně a úplně voluntaristicky. „Vždyť nějaký takový kontrolní mechanismus fungovat musí. Jestliže v případě Polska je to záminkou pro Evropskou unii, aby rozbila v Polsku jakýsi systém autonomizace vůči evropské legislativě, což je něco, co tam probíhá dlouhodobě, a ostatně v Maďarsku také, tak je zjevné, že nejde o nic jiného než o snahu těmito pokutami a dalšími nátlakovými akty vyvolat v Polsku státní převrat. To je evidentní, že ho Evropská unie chce v tuto chvíli v Polsku vyvolat. A nejen tam. Chce to udělat i v Maďarsku. Víme, že existují dohody mezi protiorbánovskými stranami, které spolu nemají nic společného, jenom nenávist vůči Orbánovi, který vládne,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Evropská unie kolem sebe už jen kope, je to mrtvý útvar

Právě v té chvíli se ukáže, co máme za vládu, za legislativu, za Parlament a jak se budou naši volení představitelé vůči Bruselu chovat. „Každopádně v tuto chvíli drží Polsko černého Petra a myslím si, že Evropská unie nepřestane, dokud v Polsku nedocílí toho státního převratu, likvidace vlády strany Právo a spravedlnost a nastolení vlády nějakých těch liberálních demokratů typu Donalda Tuska a podobně. Je to jen další příklad toho, že Evropská unie je naprosto mrtvý útvar na politické mapě, který kolem sebe už jenom kope jako ta chcípající kobyla. Ale, bohužel, to stojí strašné lidské, morální, finanční a jiné náklady v mnoha členských zemích. Je to důkaz, že Unie je zbytečná, že je dlouhodobě neudržitelná a že to bude už jenom velmi drahé a bolestivé. Měli bychom to vědět.,“ uzavírá Petr Žantovský.

