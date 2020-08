Nějaká soudružka se rozhodla, že ví, co je dobré, aniž by se ptala... Šichtařová vyrazila proti „dobrovolné“ směrnici EU

Známá ekonomka Markéta Šichtařová se vyjádřila na svém blogu na serveru iDnes.cz k tématu povinné rodičovské dovolené pro muže z dílny Evropské unie. Pokud by muži na rodičovskou nenastoupili, zkrátila by se jim prý doba čerpání rodičovského příspěvku. V České republice vyvolalo téma vlnu odporu. Později se ale ukázalo, že vše je trochu jinak. Podle Šichtařové to však nic nemění na tom, že tato evropská legislativa je ze své podstaty špatná.

Šichtařová vysvětluje, proč došlo k nesprávnému pochopení evropské směrnice: „To, co vyplynulo z původní zprávy, kterou tento týden zveřejnil Český rozhlas, se totiž tvářilo tak, že čeští poslanci budou muset včlenit do české legislativy úchvatnou novinku. Když – podle této pokroucené zprávy – už muži nemusí chodit na dva roky na vojnu, budou muset chodit minimálně na dva měsíce na rodičovskou. Pokud totiž na rodičovskou nenastoupí, zkrátila by se jim doba čerpání rodičovského příspěvku.

Správnou podobu směrnice vysvětlil podle ekonomky nakonec europoslanec Tomáš Zdechovský: „Záleží na každém státě, jak si to nastaví. Je tam možnost, že může (zavést sankce vůči mužům, pozn. aut.), ale v žádném případě nemusí a může to zůstat tak, jak je tomu v současnosti. Myslím si, že nějaké nucení či vymezování tím, že by se zkrátila doba čerpání příspěvku, není vůbec potřeba.“

Podle Šichtařové se jedná o typickou salámovou metodu. „Ve společnosti se tak neustále posouvá náhled na normálnost. Věci dříve zcela svobodné se pomalu stávají dobrovolně povinné, asi jako bylo kdysi chození do pionýra.“

Dále se Šichtařová podivuje nad tím, co evropským zákonodárcům vlastně připadá správné: „Autoři legislativy se domnívají, jak je to úžasný pokrok, když matka opustí dítě. Mně to připomíná ‚pokrok‘ spojený se zavedením jeslí a nahnáním žen do pracovního procesu mezi údernice budující mír. Oddělení matky od dítěte není žádný pokrok. Je to nebetyčná hloupost nerespektující lidskou přirozenost.“

Dále upozorňuje na to, jak se asi budou dívat zaměstnavatelé na ženu, pracovnici, která si od dítěte odskočí na dva měsíce a poté se zase vrátí do domácnosti: „Většina zaměstnavatelů nebude na takové komplikace zvědavá a vyhoví zákonu jen neochotně, aby neměli problémy před zákonem.“

Svůj komentář Šichtařová zakončuje jednoznačným názorem: „Tlak na mužskou rodičovskou, ať už se sankcemi nebo bez, ať už ‚jen‘ deklaratorními směrnicemi, nebo skutečnými nařízeními, je systémově špatné řešení. Mělo by být na každém, zda se dobrovolně rozhodne zůstat doma. Nikdo by mu neměl bránit, také by ho neměl nutit vytvářením pocitů viny. Je to příklad klasické špatné evropské legislativy, která zbytečně omezuje svobodu, ekonomickou konkurenceschopnost a efektivnost.“ A dodává: „Nějaká soudružka se prostě rozhodla, že ví, co je pro rodiče, aniž by se ptala.“

