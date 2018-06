Nějaký dobytek... Ovčáček zveřejnil FOTO a strhla se brutální mela

Pomník vojáků Rudé armády nacházející se před Pražským hradem nabarvili výtržníci růžovou barvou. Tiskový mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček neponechal nic náhodě a naštvaný běžel s hadrem v ruce dát vše do původního stavu. O svou aktivitu se následně podělil i na sociální síti. Nechyběl ani vzkaz těm, kteří si pomník dovolili znehodnotit. Reakce na jeho příspěvek byly drsné.

„Před Pražským hradem. Považoval jsem za svoji občanskou povinnost pomoci při čištění zneuctěného pomníku osvoboditelů naší vlasti!“ připsal na svém Twitteru ke třem svým fotkám zachycujícím Ovčáčka, jak důkladně pomáhá pomníček vojáků Rudé armády omývat a dát jej zase do pořádku.



(Twitter: Jiří Ovčáček)

„Nějaký dobytek zneuctil pomníček osvoboditelů naší vlasti před Pražským hradem. Emanuel Moravec se radostně směje v pekle,“ nadepsal Ovčáček nad dalším snímkem ukazujícím dílo vandala.



(Twitter: Jiří Ovčáček)

Za svůj příspěvek ale od uživatelů sklidil nejrůznější posměšky za to, že se chlubí tím, že něco konečně dělá rukama. Diskutující tak vůbec nezajímalo, že byl poškozený pomník, předháněli se hlavně v urážkách mluvčího hlavy státu. „Já bych rád co nejdříve šel po vás uklízet ten chlívek na Hrad!“ reagoval jeden z nich. Další mu garantoval, že tuto činnost jistě nebude dělat naposledy. „Jen čistěte, Jiří. Práce šlechtí. Brzy můžete nastoupit znovu,“ napsal. „Tyhlety ‚vyfoť mě prosím, když konečně něco dělám‘ fotky vždycky stojí za to. Ještě mi chybí póza se špinavýma rukama,“ kroutil nad ovčáčkovými fotkami další reagující.

A další ještě přiostřil. „Vy sám jste jedno velké zneuctění. Nechcete se taky polejt růžovou?“ ptal se mluvčího. V další poznámce zase stálo, že mít rudou hvězdu řádně naleštěnou, to je Ovčáčkova a prezidentova povinnost. Nebo i připomínka, že kdyby koumunisti zničili pomník armády USA, tak by asi toto nedělal. „Si obyčajný komunistický pokrytec,“ rozčílil se další. „Nejdřív umýt rudý pomník, potom rudého důchodce. Fajn program na večer,“ připsal v reakci na závěr majitel twitterového účtu.

autor: nab