Nejdřív mu pomůžete do křesla... Marek Wollner z ČT ví, že Putin pomohl Trumpovi ve volbách

Marek Wollner na svůj Facebook napsal: „Nejdřív mu pomůžete do křesla, a když důkazy pro to stále víc vylézají na povrch, pozvete ho na setkání a on je všechny odmítne, protože by jinak přiznal, že jste mu pomohl do křesla. Nikdo nemůže říct, že tyhle propagandistické tahy Putin nehraje nejlíp ze všech.“

Naráží tak na podezření, že Donaldu Trumpovi měl údajně ruský prezident Vladimir Putin během amerických prezidentských voleb v roce 2016 velmi výraznou měrou dopomoci do kýženého křesla.

Uživatelka Miroslava Mencová napsala, že jde o ruskou školu.

Jan Tomaštík se trefil do premiéra Andreje Babiše. Zkušenosti businessmana jsou prý poněkud jiné než zkušenosti agenta, ale Andrej Babiš má obě.

Jakub Kment si ale myslí, že Donald Trump v roce 2020 svůj mandát obhájí, a to se ziskem přes 60 %. „Protože stačí dodržovat program, za který byl zvolen,“ řekl Kment.

Později si Marek Wollner všiml, že Donald Trump své tvrzení o odmítnutí ruského vměšování do amerických voleb vzal zpět. „Tak bere zpátečku,“ komentoval to suše Wollner.

Anna Zavadilová v reakci Wollnerovi napsala: „To je přeci kašpar, chudáci Amíci trnou asi jako my, když hlava státu někam vyrazí.“ Trefila se tak zároveň do Miloše Zemana i do Donalda Trumpa.