Nejdřív výzva a nátlak. Ale protizákonné. Teď ministr Baxa šije řešení horkou jehlou

Úplný poprask vyvolala tisková zpráva Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která dala na vědomost, že pro youtubery, podcastery, tiktokery a další podobné vznikla povinnost se u RRTV registrovat. Rozhořčené reakce podcasterů vystrašily ministra kultury Martina Baxu do té míry, že začal vydanou zprávu Rady kritizovat. Tvrdil, že vyvolala mylný dojem, že se nyní nově musejí u RRTV evidovat všichni youtubeři a influenceři, což neodpovídá skutečnosti. Proto také neprodleně hovořil s předsedou Rady Václavem Menclem a následně informoval, že bude s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání jednat, aby vydala srozumitelné pokyny, které jasně stanoví, kdo se registrovat má a nemá.

Radní se budou registrací youtuberů zase zabývat

Zřejmě ho ale někdo instruoval, že ani jako člen Fialovy vlády nemůže jen tak porušovat zákony, a tak přišel s jiným návrhem řešení. Jeho úřad v nejbližších dnech připraví novelu zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, která povinnost poskytovatele audiovizuální služby na vyžádání doručovat RRTV písemné oznámení zruší. Tato změna se má stát součástí projednávání velké mediální novely, která je před druhým čtením. To by ovšem znamenalo, že novela zákona 132/2010 se přilepí k projednávané velké mediální novele, která už prošla prvním čtením. Přitom v roce 2007 konstatoval Ústavní soud, že účelové přílepky k zákonům jsou neústavní.

Kauzou povinného registrování youtuberů se příští týden bude Rada znovu zabývat. „Ta tisková zpráva způsobila trochu zmatek. I když je v ní odkaz na zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v aktuálním znění, i informace, že se to týká fyzických osob, tedy vloggerů, influencerů, ovšem – a teď zdůrazňuji – pokud jimi poskytovaná služba naplňuje definiční kritéria audiovizuální mediální služby na vyžádání. To bylo v tiskové zprávě výslovně uvedené. Mně to je jako právníkovi jasné. Chápu, že ta tisková zpráva nebyla možná úplně šťastně stylizovaná a že laik se v tom mohl orientovat tak, že když nějaké děcko pošle z dovolené přes síť pozdrav od moře, jak se tam koupou, že by se mělo evidovat. V žádném případě ne. Stačilo si přesně přečíst zákon a bylo by to z toho jasné,“ říká pro ParlamentníListy.cz místopředseda RRTV Daniel Novák.

Když nemám zisk ani plnění, dál už číst nemusím

V textu zákona se o povinnosti registrace mimo jiné praví, jestli je tato služba provozována jako hospodářská činnost, podnikatelský subjekt sídlí v České republice, sestavuje katalog pořadů, a tak dále. „Ale sama už stačí hospodářská činnost. Takže každý z těch youtuberů se v první řadě měl zeptat sám sebe: ‚Mám to jako hospodářskou činnost? Generuje to zisk? Mám IČO? Odvádím z toho daně?‘ Jakmile se ho tohle netýká, tak se tím nemusel vůbec zabývat. Takhle úplně zřetelně to v té tiskové zprávě nebylo řečené, a proto to působilo zmatečně. Příští týden se tím budeme samozřejmě zabývat, protože to vzbudilo velkou vlnu otázek. Vím, že na Radu se už obrátila celá řada ať už právnických nebo fyzických osob, které konzultovaly právě to, jestli jsou, nebo nejsou ti poskytovatelé,“ podotýká radní.

Zdůrazňuje, že základ je odpovědět si, jestli z té produkce má dotyčný nějaký zisk nebo plnění. „Například, že mě někdo, třeba cestovní kancelář, kterou tam propaguji, umožní zadarmo nějaký zájezd. A ve chvíli, kdy si odpovím, že z toho nemám plnění, tak už se nemusím zabývat dalším textem zákona. Pokud si odpovím ano, jsou tam ještě další podmínky. To není jen ten zisk. Podnikatelský subjekt musí sídlit v České republice. Pokud sídlí jinde, tak už se ho to také netýká. Dále musí sestavovat katalog pořadů, nese redakční odpovědnost, čili pokud generuje zisk, měl by se probírat dalšími podmínkami. Ale pokud nevyvíjí hospodářskou činnost, což je podle mě naprostá většina těch lidí, co to dávají na sociální sítě, tak už to dál nemusí číst,“ míní Daniel Novák.

Evidence skončí, pokud si ministr protlačí přílepek

„Vyvolala se kolem toho trošku senzace, ale kdo by znění toho zákona četl, tak by to z něj vydedukoval. Ale netuším, v jaký závěr to příští jednání Rady vyústí. Dají se čekat různé názory různých členů Rady. Někdo bude chtít nějaké usnesení, jiný bude chtít doplňující tiskovou zprávu. Nevím, s čím kolegové přijdou. Já jsem s nimi od té doby nemluvil. Jisté je, že podle stávajícího znění zákona by u nás měl být registrován ten, kdo bude generovat zisk a navíc splňovat všechny další podmínky. Ale zachytil jsem vyjádření ministra, že to chce dát do té velké mediální novely jako pozměňovací návrh. To znamená, že jakmile by tohle prošlo, tak by ta evidence vlastně skončila,“ poukazuje místopředseda RRTV.

Ke kritice směřující na Martina Baxu, že svými vyjádřeními činí nátlak a ohrožuje nezávislost orgánu státní správy vykonávající státní dohled v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, se ovšem nepřidává. „Já jsem s ministrem nikdy nemluvil, ani v podkladech na jednání Rady nikdy nebyla s ministrem žádná korespondence, že by nějakým způsobem rozhodování Rady ovlivňoval. Ani nemůže. Samozřejmě může říct svůj kvalifikovaný názor, protože je to v jeho gesci, ale nevím o tom, že by kdy Radu nějak ovlivňoval. Aspoň mě nikdy ne, ani jsem od něj nikdy nedostal žádný přípis, netelefonoval mi, nikdy jsem se s ním nesetkal. Znám ho jen z Poslanecké sněmovny nebo z televizní obrazovky,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Daniel Novák.

Politici ODS po nárazu na odpor berou zpátečku

„Celé to na dělá dojem, že pravá ruka neví, co dělá levá, a zároveň všichni trpí zvýšenou hladinou alibismu. Nemám potřebu zabředávat do diskuse, proč Rada pro vysílání ‚ausgerechnet‘ v listopadu 2024 vydává tiskovou zprávu k věci, kterou Brusel vyplodil už v roce 2010 a náš Parlament implementoval v září 2022, což je tedy 26 měsíců, respektive 14 let poté. Dovolím si to celé okomentovat z jistého nadhledu. Obecně nelze než konstatovat, že eurounijní úředníci a politici strkají své nenasytné byrokratické rypáky i tam, kam by vůbec nemuseli, přičemž příslušná legislativa je hodně gumová, natahovací a účelová. Pak ovšem nastupují také naši politici a úředníci a se svojí lokajskou usilovností jsou tradičně ještě papežštější než papež. Pak ovšem narazí na realitu a sami se toho, co spískali, obvykle zaleknou,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz mediální analytik Petr Štěpánek.

Jako někdejší člen RRTV i její místopředseda uznává, že se reakce ministra Baxy na onu tiskovou zprávu dá chápat jako nátlak na nezávislý orgán. „Ale nezapomínejme u toho, že jak předseda vlády Fiala, tak ministr kultury Baxa i předseda RRTV Mencl jsou všichni z ODS, tedy z jedné politické stáje. Nyní se zdá, že politici ODS po nárazu na všeobecný odpor berou zpátečku, ale to by v žádném případě nemělo utlumovat naši ostražitost a pozornost všech svobodomyslných lidí. Vládnout za pomoci rozbujelé byrokracie, přehnané regulace a každodenního fízlování totiž vždy bylo, je a nadále bude lákavé pro všechny totalitáře. Stále také platí, že ne podle slov, ale podle skutků poznáte je,“ připomíná.

Když koudel padajících preferencí hoří za zadkem

Pro kličkování ministra kultury, jenž se jako tonoucí chytá stébla, a proto chce jednu novelu přilepovat k druhé, ačkoli Ústavní soud v roce 2007 konstatoval, že účelové přílepky k zákonům jsou neústavní, má jasné vysvětlení. „Fialový ministr kultury Baxa se 10 měsíců před volbami evidentně zalekl laviny negativních ohlasů a snaží se smrad z rozlitého kysnoucího mléka nějak eliminovat. Pročež vyvádí psí kusy a chce rychlou ‚novelku‘ přilepit k jiné mediální novele, která je sama o sobě víc než problematická, a vůbec nejlepší by bylo, kdyby vůbec neprošla. Jistě, účel světí prostředky. Zvláště pak, když vám koudel padajících preferencí hoří za zadkem,“ dodává Petr Štěpánek.

