Nejdrsnější debata, co lídři letos předvedli: Babišova šmelina. Hahaha, zase Soroš. Všechny je zažaluju. Zoufalí lidé

Volební místnosti se otevřou již v pátek a lídři stran jsou evidentně poněkud nervózní. Dokládá to předvolební superdebata Blesku. Ve studiu to byla totiž „řežba“. Studio se na chvíli proměnilo v tržnici. Ve vyhrocené debatě se totiž v jistých okamžicích volební lídři navzájem překřikovali, křičeli na sebe navzájem a hrozili žalobami. Nejvíce to vřelo při kauze Pandora Papers. Ale nejen tam.

reklama

Anketa Je Světlana Witowská dobrá moderátorka? Ano 8% Ne 92% hlasovalo: 10681 lidí

Babiš se „namíchl“ hlavně při debatě okolo Pandora Papers. „Já jsem hlavně vinný, že něco vlastním, to je fakt super, tohle. To už i v padesátkách, kdy zavraždili paní Horákovou, tak ti komunisti tady dělali aspoň nějakou atmosféru,“ čílil se v superdebatě Blesku Andrej Babiš (ANO) a podivoval se, co je zvláštního na tom, že něco vlastní. „Já vlastním můj rodinný dům v Průhonicích a možná vlastním ještě jeden byt na Praze 6, ale to nevím,“ odpověděl na otázku moderátora, co jednotliví lídři vlastní. Ostatní vyjmenovali jednu nebo pár nemovitostí, které splácejí na hypotéku, nebo vlastní či zdědili. Premiér Babiš ale s vyjmenováním svých nemovitostí měl problém. „Vy nevíte, co vlastníte?“ otázal se podiveně moderátor. „Můj majetek je ve svěřenském fondu samozřejmě. Jak já mám vědět, kolik mám nemovitostí? Já mám svěřenský fond, který byl ustanoven na základě lex Babiš,“ poznamenal v debatě a překřikoval se s moderátorem.

„Pět dní před volbami se občané dozvěděli, že Babiš udělal před dvanácti lety transakci, od koho se to dozvěděli, od systému investigace, a kdo je to, bakalovci, kteří proprali miliardu šestnáct,“ uvedl rozhořčeně. „Když firmy mají nemovitosti, tak se přece nevykazují, vykazuje se účetní závěrka,“ podotkl a nařkl moderátora, že tomu z ekonomického hlediska nerozumí. Hájil se, že mu koupi domu ve Francii doporučila realitní kancelář.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Představte si, že něco vlastním. To je skandální, ne?“ pokračoval Babiš a hrozil žalobami. „Já jsem včera poslal předžalobní výzvu k upuštění od neoprávněného zásahu do osobnosti člověka. Já jsem to poslal paní Pekarové, panu Bartošovi, panu Wagenknechtovi a panu Jurečkovi. To, že o mně lhali stokrát, dobře, ale teď vlastně oni říkají, že mám páchat trestnou činnost. A pokud se mi dneska do půlnoci neomluví, tak je všechny zažaluju. Protože praní peněz je legalizace peněz z trestní činnosti. Já jsem žádnou trestní činnost neměl, já jsem všechny peníze zdanil,“ uvedl Babiš ke kauze Pandora Papers a nákupu nemovitostí ve Francii přes systém offshorových firem v daňových rájích.

Toho se chytila šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová s tím, že není o co se omlouvat. Prý jim stačí o něm říkat pravdu, na rozdíl od Babiše. Zároveň přinesla Babišovi francouzský trestní zákoník. „Když byste to chtěl koupit transparentně, tak je to přece strašně jednoduché, všichni víme, jak se kupuje nemovitost. A nemusíte to dělat touhle složitou strukturou,“ uvedla šéfka topky. Babiš ale promptně reagoval: „Všichni to tak kupujou,“ uvedl Babiš. „Všichni? Ani jeden z nás ne,“ oponovala Pekarová Adamová. „Vy jste šli do politiky, abyste se uživili, já jsem šel do politiky, protože jste kradli,“ zaútočil Babiš.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Já se rozhodně za nic omlouvat nebudu, tohleto je prostě další Babišova šmelina,“ uvedl šéf Pirátů Ivan Bartoš ve studiu Blesku. Dodal, že ho naprosto uráží poslouchat od člověka, který šmelí miliony, že mu jde o lidi. Další čtyři roky s Babišem v čele vlády by podle něj znamenaly řešit stále další „malé velké domů, dotace“ apod. „Já se na ten soud s vámi těším, jak budete prokazovat, jakým způsobem jste transparentně tyto věci nabyl,“ poznamenal rázně Bartoš a Babiš ihned rozčileně kontroval. „Vy jste ekonomický diletant, který tomu nerozumí,“ rozčílil se na Bartoše a nařkl ho, ať nemluví o praní špinavých peněz. Podle Babiše se jedná o trestný čin a ten on žádný nespáchal. Bartoš ho zase nařkl, ať na něho nekřičí. Překřikovali se jeden přes druhého. Studio na chvíli vypadalo jako skutečné tržiště, a tak moderátorka vyzvala ke slovu dosud tiššího Vojtěcha Filipa. „Vy jste toho moc neřekl dneska,“ řekla moderátorka a vyzvala ho ke slovu.

Kauza Pandora Papers je podle něj věc, kterou by měly řešit finanční orgány a orgány činné v trestním řízení. „Je to načasovaná kauza. Bakalovci a Soros. Pět dní před volbami,“ křičel zpovzdálí Babiš. „Jo, bakalovci a Soroš se teď zaměřili na vás,“ pronesl ironicky Rakušan a nařkl Babiše, že jako jediný ve studiu neodpověděl, jak to vypadá s jeho majetkem.

„Nechte si svoje urážky na naše lidi, vy se všemi těmi problémy, které máte na krku,“ snažil se vykřikujícího Babiše ve studiu Blesku umravnit Vít Rakušan (STAN) také výrazně hlasitě. Petr Fiala (ODS) se přidával, vyčítá Babišovi, že všechny uráží, říká jim, že nejsou ekonomové, nic neumějí a neuživí se ničím jiným než politikou. To se ho dotklo a Babišovi jeho urážky vyvrátil.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„To není pravda, pane premiére. Já vám to řeknu za sebe, já se docela dobře uživím svou vědeckou a vzdělávací prací a v době, kdy vy jste si kupoval zámečky přes daňové ráje někde ve Francii, tak já jsem řídil Masarykovu univerzitu s pěti tisíci zaměstnanci, 40 tisíci studenty, miliardovými rozpočty. Postavil jsem kampus, všechno bez problémů a s vyrovnaným rozpočtem, tak mi tady nic nevykládejte o ekonomických diletantech,“ dodal Fiala a rýpl si, že Babiš ani nedokáže vyjmenovat své nemovitosti.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vicepremiér Hamáček dále ve studiu Blesku čelil kritice za svůj výrok v ČT, kdy voličům KDU-ČSL vzkazoval, že nemají volit SPOLU, ale ČSSD. A to i proto, že by ČSSD volil i zesnulý předseda lidovců Josef Lux. Urazil tím i vdovu Věru Luxovou, která SPOLU podporuje. Hamáček se snažil vysvětlit, jak to myslel.

„Já jsem to bral čistě programově, já jsem se rozhodně nechtěl nikoho dotknout. Josef Lux patří k velikánům české politiky 90. let a rozhodně to nebylo myšleno nějak osobně vůči němu. Já jsem se nedotkl a ani nechtěl dotknout jeho či jeho rodiny, já jsem jen poukázal na jednu věc – Josef Lux, když vedl lidovce, tak mluvil o tom, že základem jejich politiky je sociálně-tržní hospodářství. Dokonce KDU-ČSL ještě v roce 2017 měla ve svých dokumentech formulaci, kdy vyhlásila boj cynické neviditelné ruce trhu. Dneska je v koalici s největšími liberály a pravičáky TOP 09 a ODS a prostě ten sociálně-tržní pohled, který razil Josef Lux, se tam prostě ztrácí,“ vysvětloval Hamáček své stanovisko. Podle něj tak sociální demokracie je sociálně-tržnímu hospodářství mnohem blíže než v koalici SPOLU. Podle Mariana Jurečky (KDU-ČSL) byl ale výrok Hamáčka za hranou. „Ale že do toho zatáhl Josefa Luxe, který tady 22 let není, bylo hrubě přes čáru, a ta omluva vůči Věře Luxové a její rodině by byla opravdu namístě,“ míní Jurečka s tím, že po vysílání debaty mu volala vdova Josefa Luxe silně rozčilená, a to je prý jinak velmi klidná dáma. Jurečka dále podotkl, že by nevolil tuto stranu, která vládla s komunisty a hnutím ANO. Na to ihned vystartoval Babiš, který Jurečkovi připomněl, že i on s ním seděl ve vládě jakožto ministr zemědělství.

Do toho dostal prostor Fiala, který uvedl, že místo toho, aby se Hamáček omluvil, tak kádruje koalici SPOLU. „Buď se bojíte, že se tam nedostanete, nebo že my vás porazíme, a tak se pouštíte do nás,“ řekl na adresu Hamáčka a Babiše. „Zoufalí lidé dělají zoufalé věci,“ prohodil šéf ODS. „Je úplně směšné posuzovat, jak má vypadat středopravicová politika. S tím vy dva nemáte vůbec nic společného,“ řekl rázně Fiala při výrazné gestikulaci.

Psali jsme: Bidenův podraz na nejvěrnějšího spojence. Noví svazáci na univerzitách. Marxismus ve Vatikánu. Ben Kuras a děsivé novinky ze západního světa Piráty český národ odmítne, tak hloupý není, věří prezident Klaus. Ale pozor na podvod jménem SPOLU UFO. Petr Holec zesměšnil Bartoše, až to hezké nebylo Veřejný ochránce práv: Volební právo pro nejširší okruh lidí s postižením

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.