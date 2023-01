Nejdu volit. Vhodím prázdnou obálku. Rodiče by se v hrobě obraceli... Voličům Nerudové a Fischera se za generálem nechce

Výsledky prvního kola prezidentských voleb jsou jasné, mezi voliči Petra Pavla ale bujaré oslavy nepanují. Síly se teď budou upínat k druhému kolu, a námi oslovení příznivci generála přiznávají, že mají obavy. Někteří dokonce nešetří kritikou a myslí si, že Petru Pavlovi může srazit vaz to, co je považováno za jeho přednost – klid a jistota. Navíc není vůbec jisté, že voliči Danuše Nerudové a Pavla Fischera uposlechnou a ve druhém kole Pavla podpoří. Mnozí z nich se nedokážou přenést přes jeho komunistickou minulost.

„Mám strach, že Babiš to vyhraje už v prvním kole,“ svěřil se ParlamentnímListům.cz krátce po začátku sčítání zdroj z ODS, který volil Petra Pavla. Ani po zveřejnění konečných výsledků ale nepřekypoval radostí: „Jsem skeptický, není třeba říkat hop, dokud jsme nepřeskočili. Druhé kolo rozhodne. Takže ty euforické přípravy na prezidenta Pavla moc nesdílím. Navíc nikde není psáno, že příznivci Nerudové, Fischera a spol. ke druhému kolu skutečně přijdou.“

„Myslím, že dost lidí to má nastaveno jako já,“ řekla nám politička z TOP 09, která také volila generála Pavla. „V minulých volbách jsem hodila hlas Michalu Horáčkovi, a šlo mi tenkrát jen o něj. Ke druhému kolu jsem už nešla, i když zpětně to považuji za chybu. Tenkrát jsem však byla hodně zklamaná a neměla jsem už chuť ve druhém kole podpořit Drahoše, když můj favorit skončil. Volby bez něj pro mě neměly cenu. A tak soudím, že dost lidí to může mít podobně. Mají svého srdcového kandidáta a volba rozumem ve druhém kole jim moc neříká. Takže v dnešní situaci si myslím, že pár tisíc lidí také zůstane doma.“

Náš výše zmíněný zdroj z občanské demokratické strany se obává toho, že Andrej Babiš v následujících čtrnácti dnech vytáhne všechny zbraně a Petru Pavlovi může srazit vaz klid, který byl dosud považován za jeho přednost: „Babišova tiskovka byla dost útočná. Jeho tým teď pracuje na plné obrátky, aby ho skvěle připravil na druhé kolo. Pavel se musí mít na pozoru, a hlavně by měl zapracovat na svém vystupování. Jestli s ním totiž Babiš půjde do debaty, měl by víc projevovat emoce. Je hrozně strnulý. Když se ho reportérka ptala, jak se cítí, odpověděl, že má radost, ale nehnul u toho brvou. Na Babišovi je zase vidět úplně všechno, ale to je právě síla. Hlavně emoce vyhrávají volby.“ Náš zdroj připomněl duel Zemana s Drahošem před pěti lety: „Jestli si vzpomínáte, Drahoš tam vedl celou dobu ofenzivu proti Zemanovi, kdežto ten naprosto s nadhledem v klidu hovořil ke svým voličům. Namazal si profesora na chleba. A ten byl přitom taky vyzdvihován pro svůj klid a důstojnost. Jenže v debatách se to ukázalo jako slabina. A tak je možné, že generálovi se to stane taky.“

Podobný názor zastává i Martin Freund z Brna. Místopředseda hnutí Žít Brno nejprve zvažoval volit Danuši Nerudovou, ale jak sám napsal na sociální síť, „po prostudování jejího okolí, minulosti, a po zhlédnutí její kampaně a způsobu komunikace, to prostě nejde.“ Nakonec podpořil Petra Pavla, ale těsné generálovo vítězství v prvním kole komentoval kriticky: „Z té Pavlovy tiskovky jsem měl poměrně silný drahošovský flashback. Musí do druhého kola výrazně přidat ve schopnosti pracovat s emocemi a rétorikou, jinak to nedopadne dobře.“ A pak si ještě přisadil: „Jak fungoval Pavlův tým doteď skvěle, tak pro mě úplně nepochopitelně podcenil obě tiskovky týkající se výsledků voleb. Tj. ty záběry, které teď budou čtrnáct dní pořád dokola obíhat v médiích. Já neříkám, že tam nutně musel vřískat jako Nerudová, ale aspoň takové ty běžné věci, jakože tam nemá stát sám, ale seřadit si za sebe tým atd. V přímém přenosu ho přeskočí, a ani se neusměje. Já nevím, možná si myslí, že tohle je správná taktika. Ale já to fakt nechápu a začínám mít trochu obavy,“ myslí si Freund.

A co se týče druhého kola, není zatím vůbec jisté, že podporovatelé Nerudové a Fischera budou ochotni volit generála Pavla.

„To je jako vybrat si, jestli se střelím do pravé nebo do levé nohy,“ vysvětloval svůj postoj Ivan D., člen TOP 09 a horlivý fanoušek brněnské rektorky. „Chci pro tuhle zemi totální změnu, a Babiš ani Pavel to nejsou. Vhodím prázdnou obálku. Je ostuda, že po víc jak třiceti letech nejsme schopni vybrat nekomunistického kandidáta.“

Jeden z dosavadních voličů Pavla Fischera a člen lidovců zase uvedl: „Moje rodina za minulého režimu trpěla, a to právě pod vlivem StBáků a rozvědčíků. Nikdo, kdo se s těmito strukturami zapletl, nemůže být pro slušného člověka volitelný. Moji rodiče by se v hrobě obraceli, kdybych měl volit Pavla jen proto, že se údajně napravil.“

Mezi lidovci toto není ojedinělý hlas. „Převážná většina z nich jsou věřící lidé, kteří měli za minulého režimu problémy. Fischer má taky hodně příznivců mezi bývalými disidenty a zarytými antikomunisty. Tito lidé budou mít velký problém s volbou vojáka Pavla,“ říká pro ParlamentníListy.cz oslovený PR expert.

