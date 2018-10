Nejen Zeman. Také Andrej Babiš schválně naštval české novináře

Nejen Miloš Zeman má talent na dráždění českých novinářů. Andrej Babiš si o nich také dovolil říct nepříliš lichotivá slova. Ne ovšem v Čechách. Stalo se tak při rozhovoru v Polsku. Polská novinářka Klára Klingerová zveřejnila na Twitteru, jak její rozhovor s předsedou ANO a premiérem Andrejem Babišem probíhal. S polským premiérem Morawieckim si prý padli do noty a jsou tu i jiné podobnosti...

Premiér Andrej Babiš se ve Varšavě shodl se svým polským protějškem Mateuszem Morawieckim v otázkách migrace i ve všech hlavních tématech vrcholné schůzky Evropské unie, která se tento týden uskuteční v Bruselu, píše iDNES. Zde také dal rozhovor deníku Gazeta Prawna.

Vše začalo, jak bylo zmíněno, příspěvkem na Twitteru. „O uprchlících, euru i polských klobásách – byl to těžký rozhovor. Nepříjemné otázky odbývá mávnutím ruky a říká, že je to hloupost. A žádá, abychom nevěřili českým novinářům,“ přeložil text Kláry Klingerové z deníku Gazeta Prawna redaktor Českého rozhlasu Filip Harzer.

Novinářka polského deníku Gazeta Prawna po rozhovoru s premiérem Andrejem Babišem: "O uprchlících, euru i polských klobásách - byl to těžký rozhovor. Nepříjemné otázky odbývá mávnutím ruky a říká, že je to hloupost. A žádá, abychom nevěřili českým novinářům." https://t.co/70Fjm6ErHq — Filip Harzer (@HarzerF) October 15, 2018

Jeho slov se chytl Filip Horký ze serveru Seznam Zprávy a ČT24. „Jeden z největších mediálních magnátů, premiér a zároveň trestně stíhaná osoba Andrej Babiš poradil polským novinářům, aby nevěřili českým novinářům – tedy mj. i jeho zaměstnancům,“ okomentoval premiérova slova, neboť v diskuzi pod původním příspěvkem si účastníci všimli, že Andrej Babiš přes Mafru a svěřenský fond vlastní jak Mladou frontu DNES, tak Lidové noviny.

Jeden z největších mediálních magnátů, premiér a zároveň trestně stíhaná osoba, Andrej Babiš, poradil polským novinářům, aby nevěřili českým novinářům - tedy mj. i jeho zaměstnancům... https://t.co/aNIuDuL0eq — Filip Horký (@FilipHorky) October 15, 2018

Filip Harzer z ČRo o schůzce také napsal: „Tohle není strojené. Babiš s Morawieckim si opravdu padli do oka, už v létě, když spolu byli na varském festivalu v kině na Rain Manovi. Jeden má přezdívku bankster, druhý oligarcha a je z toho přátelství. (Jak se tváří při debatě o polských potravinách, to už je jiná otázka...).“ Napsal o setkání dvou premiérů a následné reakci Morawieckiho na Twitteru. Ten napsal, že při jednání se ukázal jejich společný pohled na hlavní témata v EU jako ochrana hranic a přijímání migrantů. Pak ještě dodal: „Tady se ještě hodí podotknout, že mají společné i nesmírně vulgární vystupování. Jak Babiš (viz dokument Matrix AB), tak Morawiecki (ve zveřejňovaných nahrávkách z restaurace Sova a přátelé)...“

Václav Ágh si všímal jejich minulosti. „Nejsem příznivec ani jednoho z nich, ale Morawiecki měl za tátu radikálního antikomunistu a on sám protestoval proti režimu ještě jako nezletilý. Tohle paktování s agentem StB je opravdu těžko pochopitelné a voličům PiS by mělo být i podezřelé.“ Harzer mu kontroval: „No, nejspíš byste nad dnešními názory Morawieckého seniora výrazně zdvihl obočí. Samozřejmě, oni se dost liší, ale styčné body mají. Velmi pragmatický přístup k politice je taky jednou z nich.“

Tohle není strojené. Babiš s Morawieckim si opravdu padli do oka, už v létě, když spolu byli na varském festivalu v kině na Rainmanovi.

Jeden má přezdívku bankster, druhý oligarcha, a je z toho přátelství.

(Jak se tváří při debatě o polských potravinách, to už je jiná otázka...) https://t.co/k5G2qWPuF2 — Filip Harzer (@HarzerF) October 15, 2018

Tady se ještě hodí podotknout, že mají společné i nesmírně vulgární vystupování. Jak Babiš (viz dokument Matrix AB), tak Morawiecki (ve zveřejňovaných nahrávkách z restaurace Sova a přátelé)... — Filip Harzer (@HarzerF) October 15, 2018

Nejsem příznivec ani jednoho z nich, ale Morawiecki měl za tátu radikálního antikomunistu a on sám protestoval proti režimu ještě jako nezletilý. Tohle paktování s agentem StB je opravdu těžko pochopitelné a voličům PiS by mělo být i podezřelé. — Václav Ágh (@VaclavAgh) October 15, 2018

No, nejspíš byste nad dnešními názory Morawieckého seniora výrazně zdvihl obočí...

Samozřejmě, oni se dost liší, ale styčné body mají. Velmi pragmatický přístup k politice je taky jednou z nich. — Filip Harzer (@HarzerF) October 15, 2018

Andrej Babiš má v Čechách problémy s Čapím hnízdem, Mateusz Morawiecki zase se Sovou. V konverzaci zachycené nelegálně v restauraci Sova a přátelé se na něj provalilo, že byl ochotný finančně podpořit bývalého ministra financí Občanské platformy Aleksandera Grada. Suma, měla být někde v řádu 100 tisíc polských zlotých. Je ovšem nutné dodat, že Morawiecki byl tenkrát ředitelem banky, nikoliv politickým činitelem. Morawiecki měl říct, že „by mu tiše poslal jednorázovku 50, 70 nebo 100 tisíc zlotých za výzkum nebo tak něco“. Grad v televizi popřel, že by byl někdy přímým nebo nepřímým příjemcem z tohoto rozhovoru.

Opozice se tématu prý chytila a dožadovala se vyjádření, spolu s náznaky, že by mohly existovat další nahrávky, které by mohly sloužit k vydírání premiéra. Opozice to popřela s tím, že se Občanská platforma snaží oživit toto téma, aby poškodila Morawieckiho pověst, a že žádné peníze poslány nebyly a zákon také porušen nebyl, neboť současný premiér nebyl v politice. Informoval o tom server polandinenglish.info.

