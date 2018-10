Lezou do análu USA, které rozpoutaly války. Cynická hra se syrskými sirotky, opilec Juncker a akce Šojdrové a neziskovek. Babiš, Keller, kníže, Bělobrádek či Okamura promluvili

ANKETA Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker pro Le Monde řekl, že považuje za skandální, že některé země EU včetně ČR naprosto odmítají přijímat migranty, a to dokonce i děti bez doprovodu. Podle něj jsou nepřijatelné „zhoubné promluvy o tom, že Evropa čelí muslimské invazi“. Zemím Visegrádu by podle něj prospělo přijmout uprchlické děti bez doprovodu a ostatní země EU by pro ně měly větší pochopení. Byl by to prý aspoň elementární projev solidarity.

„Chybí nám společná definice solidarity. Navrhl jsem Maďarům, Čechům, Polákům a dalším, aby přijali alespoň děti bez doprovodu, bez rodičů, bez rodiny. Považuji za skandální, že to někdo odmítá, když Evropa skýtá na jejich ochranu prostor,“ řekl Juncker.

„Byl by to (míněno přijetí syrských dětí – pozn. redakce) alespoň elementární projev solidarity. Bezpochyby by to také pomohlo zemím Visegrádu (Česko, Polsko, Maďarsko, Slovensko), ostatní unijní země by pro ně pak měly větší pochopení. To, že některé země zcela odmítají (přijímat) uprchlíky, a zhoubné promluvy o tom, že Evropa čelí muslimské invazi, jsou nepřijatelné,“ řekl Juncker.

Psali jsme: Sirotci: Andrej Babiš odpověděl na hubování Junckera a představil překvapivý plán

Některé země západní Evropy před islamizací zřejmě ani zachránit nepůjde

ParlamentníListy.cz se zeptaly politiků, co si o tom myslí. Drtivá většina politiků Junckerův návrh odmítla. Podle mnohých jde jenom o cynickou hru.

„Ze syrských sirotků se bohužel stalo politické téma a teď ho nově používá i předseda Evropské komise. Politici by měli přestat dávat silná prohlášení, a naopak by měli pro ty děti začít něco reálně dělat. Začal jsem se tomuto tématu věnovat a chystáme konkrétní plán, jak syrským dětem pomoci v jejich zemi a taky v uprchlických táborech. Můžeme podpořit místní sirotčince, postavit na místě nové nebo postavit v Sýrii případně v uprchlických táborech pro děti školy. Tento plán připravuji a chci ho představit kolegům na vládě. V Sýrii musí být především nastolený mír, aby se Syřané a jejich děti mohli vrátit zpátky domů a začali obnovovat svoji zemi. K tomu potřebují mír, stabilitu a vzdělání. A s tím jim chceme pomoci,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„V Evropě jsou dnes desítky milionů muslimů, přičemž jak přiznala například německá policie, část z nich je mimo jakékoli statistiky a kontrolu. A také tu jsou statisíce falešných dvacetiletých muslimských ‚dětí‘ bez doprovodu a v Německu, Francii a Belgii se velmi výrazně podílejí na trestné činnosti od prodeje drog až po organizované znásilňování dětí a vraždění. A samozřejmě většina parazituje na hostitelském sociálním systému. To nejhorší je, že zatímco porodnost Evropanů nestoupla, tak Afričané a Arabové ji mají velmi vysokou a všechny vědecké studie počítají s proměnou evropské populace, kterou začne ta muslimská přerůstat. Některé země západní Evropy už dokonce před islamizací zřejmě ani zachránit nepůjde, a proto je důležité, abychom ubránili alespoň ty země, kde to ještě půjde,“ vyjádřil se pro ParlamentníListy.cz místopředseda Poslanecké sněmovny a poslanec Tomio Okamura.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„J.-C. Juncker jen chce své chyby a omyly přenést na jiné. Že komise pod jeho vedením pracovala zcela nekompetentně, je přece dobře známo, a že o migrační krizi evropští politici byli informování s různou intenzitou od například italských premiérů od roku 2011, je fakt. Tak ať si nechá takové dobré rady pro daňový ráj Lucembursko,“ říká předseda KSČM a místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



1. místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Často s Jeanem-Claudem Junckerem nesouhlasím. Napřímo jsem se ohradil například proti jeho oslavě Marxe. V tomto s ním ale souhlasím. Západ má mít větší pochopení a citlivost vůči nám, nás jako hrdý a sebevědomý národ 50 dětí neohrozí. Část muslimů je rizikem, nelze to bagatelizovat, ale ani mít strach. Pokud nebude mít Evropa dost svých dětí, pak je naše civilizace stejně odsouzena k zániku. Stejně jako opouštěním křesťanských kořenů,“ upozorňuje předseda KDU-ČSL a poslanec Pavel Bělobrádek.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

originální osobnost, konečně,jako každý člověk

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Odmítnutím dětí jsme se sami vyřadili ze společnosti civilizovaných států. Ke stoletému výročí ČSR jsme zradili a opustili ideál humanity TGM,“ vyjádřil se pro ParlamentníListy.cz předseda TOP 09 a poslanec Karel Schwarzenberg.

Karel Schwarzenberg TOP 09

Do voleb s úsměvem

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Podle mého je naopak nepřijatelná bagatelizace problému, kterému Evropa v souvislosti s masovou migrací z Afriky a střední Asie čelí. Osud sirotků je smutný a nezáviděníhodný, ale pánům Junckerům slouží jako klacek na ty země, které odmítají otevření se migraci a odsuzují tragickou chybu některých zemí západní Evropy, které tak naopak učinily. Nevěřím, že panu Junckerovi jde o sirotky jako takové. Navíc na světě je v chudých zemích půl miliardy sirotků a jistě se shodneme, že naším cílem by nemělo být podpořit jen pár z nich, které kdokoliv začne v mediální a politické hře používat. Cílem je pomoci co nejvíce z nich, a to jde nejlépe v blízkosti konfliktu. Za stejné peníze, které vynaložíme u nás na příchod pár sirotků, jich totiž přímo v místě zachráníme mnohem více. Navíc se pak po skončení války mohou vrátit zase domů. Vyhrávají tak obě strany, je zachráněno více dětí a Česká republika není zmítána zbytečným pnutím kvůli přijímání migrantů. Navíc Česká republika na pomoc v místech krize poskytuje nemalé peníze. Pokud vím, za specializovanými zdravotními výkony k nám jezdily či jezdí syrské děti. Solidární tedy jsme a tvrzení opaku je sprostá lež. Pokud toto pan Juncker neví a stále nechápe, nemá v čele Komise co dělat. Ve své funkci má totiž zastupovat všechny členské země, a nejen ty, které si vybere. Útoky na země Visegrádu jsou bohužel v poslední době ze strany Komise na denním pořádku a jsou nepřípustné. Pan premiér i ministr zahraničí by to měli panu Junckerovi co nejdříve připomenout,“ upozorňuje místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Skopeček.

Ing. et Ing. Jan Skopeček ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Cynismus některých evropských politiků, kteří si berou jako rukojmí děti, je neskutečný

„Byli jsme před Junckerem, budeme i po něm. Ono po něm už vlastně je. Za pár měsíců končí a odejde konzumovat plody svého úsilí ještě z dob, kdy ze své země učinil jeden z nejlépe fungujících daňových rájů Evropy. Ještě před odchodem stihl porušit všechna pravidla, kdy ze svého oblíbence Martina Selmayra udělal generálního tajemníka Evropské komise. Asi taky jenom tak ze solidarity,“ říká europoslanec Jan Keller.

prof. PhDr. Jan Keller, CSc. ČSSD



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Slova Junckera ukazují, že akce Michaely Šojdrové a neziskovek s přijetím 50 mladistvých bez doprovodu měla sloužit především k očernění České republiky jako nesolidární země. Rozehraná mediální hra, kde sice nebylo jasné, o jaké mladistvé by mělo jít, splnila svůj účel. Cynismus některých evropských politiků, kteří si berou jako rukojmí děti, je neskutečný. Každý klacek na středoevropské země se hodí. Jen by mě zajímalo, zda Michaela Šojdrová si byla vědoma této hry, nebo nalítla neziskovkám,“ říká místopředsedkyně KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná.

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyne - díky Vám, pro Vás, s Vámi

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Každý politik, který věci komentuje bez hlubší znalosti, je bohužel v této diskusi mimo. A to se stává všem bez ohledu na funkci,“ reagoval europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

„Nemám nic proti migraci, ale za předpokladu, že je legální. Lidé k nám přicházejí za prací, mají určitou kvalifikaci, platí daně a není proti nim obecně zásadních výhrad. Přizpůsobili se. Jsou přidanou hodnotou a naši zaměstnavatelé je mnohdy potřebují. Pro neomarxistu Junckera je ale zřejmě normální otevřít hranice a rezignovat na základní podstaty jednotlivých států, jejich přirozenou ochranu a kontrolu, koho si do své země pouštějí. S tím já osobně nemohu souhlasit. Solidarita je v jeho podání pouze synonymem pro slovo poslušnost. Na Arabském poloostrově je místa dost a do Afriky posíláme také dlouhodobě nemalé prostředky prostřednictvím různých neziskových organizací. Naši občané a naše nezaopatřené děti jsou pro mě osobně jasnou a jednoznačnou prioritou. Je načase, aby Juncker odešel na smetiště politických dějin. To se stane po eurovolbách, kde bude migrace dominovat, a naše hnutí SPD je dlouhodobě nositelem myšlenek o odmítání ilegální imigrace,“ říká člen předsednictva SPD a poslanec Radovan Vích.

„Pan předseda by měl přestat nadměrně požívat návykové látky (na vesnicích se tomu říká chlastat)! To by mu mohlo pomoci podívat se na důsledky nelegální imigrace ve Francii, Anglii, Německu a dalších zemích, kde udělali tu sebevražednou hloupost a invazi do svých zemí připustili. Možná by si dokázal přiznat, že breptá nesmysly, a pochopit, že právě jeho názory jsou těmi zhoubnými. Mohl by pochopit, že to, že Evropa čelí muslimské invazi, je smutná skutečnost, za kterou můžeme poděkovat především madam Merkelové, ale i takovým lidem, jakým je on. Za skandální považuji jeho výtky vůči zemím Visegrádu! Těm by ostatní země měly poděkovat a vzít si je za vzor! Pochopení pro migranty totiž mít nemůžeme a nesmíme! Oni ho, bude-li Evropa nadále hloupá a nezačne se konečně bránit, také mít nebudou! A ještě jednu otázku by mohl zodpovědět. Kam se poděl doprovod těch chudinek dětí, co to bylo za lidi, že je nechali bez pomoci na pospas osudu a hodili je na krk někomu, kdo by se o ně postaral?! Nesloužily někomu jen k tomu, aby měli snadnější příchod do Evropy!? A v celé řadě dalších, a možná zásadnějších, otázek by mohl najít odpověď,“ říká senátor Jaroslav Doubrava.

Anketa Litujete, že se rozpadlo Československo? Lituji 73% Nelituji 27% hlasovalo: 4748 lidí

Kolik toho dnes Jean-Claude Juncker vypil?

„Kolik toho dnes Jean-Claude Juncker vypil?“ reagoval senátor ODS Tomáš Jirsa.

„Ti, kdo před několika týdny viděli motajícího se pana Junckera po jednom z evropských jednání, již takového člověka neberou vážně, a za skandální lze považovat spíše jeho chování. To, že některé země včetně České republiky odmítají přijímat imigranty, není skandál, nýbrž odpovědné chování ke své zemi a svým občanům, které chrání svobodu a demokracii, což jsou nejvyšší evropské hodnoty. Solidarita je v tomto směru samozřejmě namístě, ale je třeba pomáhat v zemích, odkud imigranti odcházejí. Junckerovo popírání toho, že Evropa čelí muslimské invazi, jsou jen jeho alibistická prohlášení, jelikož všichni, kteří přemýšlejí zdravým selským rozumem, vědí, že od roku 2015 se tak děje a Evropská unie tomu stále jen přihlíží a někteří její vrcholní představitelé imigranty do Evropy dokonce zvou, jako například Angela Merkelová,“ upozorňuje místopředseda poslaneckého klubu SPD Radek Rozvoral.

„Vyjádření předsedy Evropské komise Junckera jsem již dnes ráno sdílel na svém facebookovém profilu. Ihned se tam otevřela poměrně široká diskuse. Já osobně se ztotožňuji s tím, že tohoto euroopilce nemá cenu komentovat. On svými výplody jen dokazuje, jak vzdálená je nám politika Eurosajuzu. Odsoudil jsem populismus europoslankyně Šojdrové i zneužití projednávání globálních paktů o bezpečné, řízené a pravidelné migraci a o uprchlících, a naopak podpořil postoj předsedy vlády Andreje Babiše, který selektivní přijímání takzvaných dětských sirotků odmítá a upřednostňuje případnou pomoc přímo v Sýrii či jiných místech konfliktu. Věřím, že v dohledné době bude naše vláda schopna zrealizovat projekt, který pomoc dětem v Sýrii opravdu poskytne. Upřednostňuji totiž skutečnou pomoc před politickým pindáním. A na závěr ještě poznámka. Pomoc by nutně potřebovaly i děti na Donbasu. Ty u nás však nikoho nezajímají,“ říká poslanec KSČM Zdeněk Ondráček.

„Pan předseda Juncker opět potvrdil, jak je vzdálen realitě a jak málo toho ví o situaci v arabských nebo obecně muslimských rodinách. Jde o to, že široké rodiny jsou povinny se postarat o děti, které přijdou o rodiče, a při velkém počtu strýců, tet a dalších příbuzných tyto děti bez rodičů nejsou nikdy opuštěné. Kromě rodiny je zde navíc ještě kmenová příslušnost a závazek kmene se postarat o své členy. Tezím o tom, jak pětileté dítě bez doprovodu překonalo 2 000 kilometrů pěšky, platilo pašerákům, plavilo se přes moře, tak těm opravdu nevěřím. Navíc je známým faktem, že drtivá většina ‚uprchlíků‘ lže o svém věku, aby se jako mladiství dostali do programu ochrany dětí a vyhnuli se vypovězení. Stanovování biologického stáří na základě lékařské analýzy bylo zavrhnuto jako neetické vůči těmto ‚dětem‘, a tak definice pojmu ‚dítě‘ dostává velice široký význam,“ upozornil poslanec SPD Jiří Kobza.

„Závěrem bych chtěl poukázat na fakt, že válka v Sýrii již téměř skončila a nyní bude každá ruka zapotřebí k obnově zničené země, jak prohlásila prostřednictvím ambasády syrská vláda. Správná pomoc podle mne tedy spočívá v tom, že uprchlíkům pomůžeme se vrátit domů, najít své příbuzné a znovu vystavět svůj život. Odvést dítě (pokud jde opravdu o dítě, a ne například o hledaného válečného zločince, který lže o svém jménu a věku) do nemuslimského prostředí navíc může být vykládáno jako únos. Tento pokus předsedy Junckera o tlak na V4 prostřednictvím citového vydírání rozhodně odmítám jako neopodstatněný, protože ČR pomáhá v místech konfliktů poměrně velkoryse,“ dodal Kobza.

Psali jsme: „Vy jste provokatér, hlupák, lehkoživka nebo vychcánek?“ Neziskovkář rýpal do Babiše kvůli syrským sirotkům a zle si naběhl Orbán má legitimitu vládnout. Ústavní právník dělá jasno v obviněních, která proti Maďarsku vznesla EU Sirotci: Smutná Langšádlová, smutní Kalousek a Jurečka. Nejsmutnější je aktivista Karel Paták Rozumek z neziskovky po odmítnutí sirotků rozumoval v ČT: Smiřte se s tím, že migrace byla, je a bude. Když Němec znásilní Němkyni, nepíše se to!

Účelové pokusy prolomit obranu

„Mám na tuto problematiku trvale konzistentní názor. Pomáhat v místě vzniku problémů, stejně jako přispívat první bezpečné zemi od ohniska krize, kde mohou humanitární uprchlíci včetně dětí setrvat do doby, než se situace v jejich mateřské zemi neuklidní. Selektivní rozmísťováni dětí bez rodičů z jiných kontinentů po Evropě je nejen nesmyslné a v konečném důsledku neprospěje ani samotným dětem, přičemž to často ještě ani legislativa jejich zemí neumožňuje. Z politického hlediska tyto sociálně-inženýrské pokusy, řízené některými evropskými politiky, hodnotím jako ryze účelové, vedoucí k prolomení současných bariér chránící národní státy před ekonomickými migranty, kteří jsou z úhlu mého pohledu v ČR zcela nepřijatelní,“ říká poslanec KSČM Jiří Valenta.

„Pan Juncker je pořád stejný. Doufám, že V4 si udrží pozice!“ reagoval senátor ODS Jaroslav Zeman.

„Pokud něco likviduje evropskou solidaritu, tak takoví ‚dobroserové‘ jako pan Juncker. Nejdříve někteří členové NATO rozpoutali válku v Sýrii, podporovali kmenové masakry v Libyi, mlčí k válce v Jemenu, protože se bojí Saúdské Arábie a lezou do análu USA. To je ta jejich solidarita se zájmy globálního kapitálu, děkuji, ne! Pokud nepůjdou před mezinárodní soud představitelé těchto zločinů, nemůžou chtít nic po těch, kteří to nezpůsobili a mají oprávněně obavy z budoucna,“ říká místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar.

„Jakým právem chce tento veterán evropské politiky se zálibou v alkoholu a který pochází z pidizemě rozhodovat o osudu V4? Země EU doposud nezvládly migrační krizi, a pan Juncker to chce završit sebevraždou evropských národů pod zástěrkou solidarity. Nesmí však zapomenout, že země V4 mají své vlastní historické zkušenosti, už jednu totalitu zažily a v další žít už nechtějí. Z morálního hlediska je pomoc lidem v nouzi správná, ale každý stát se musí nejdříve starat o své přežití, to je jeho hlavní povinnost, kterou vůči svým občanům má. Musíme nejdříve myslet na své vlastní děti, které nemají rodinu a rodiny, které žijí na pokraji bídy. Humanitární pomoc, kterou neziskové organizace doposud činily, neměla žádný efekt. Co těmto lidem pomoci v zasažených oblastech a dát jim v jejich vlastních zemích vzdělání, naučit je solidaritě, budovat, pěstovat, chovat zvířata, aby se i oni byli schopni o sebe postarat, a odnaučit je jen čekat s nataženou rukou a brát?“ uvedla poslankyně SPD Karla Maříková.

„Pan předseda Juncker má různé nápady a problém přijímání migrantů vidí jednostranně,“ míní senátor ODS Jiří Burian.

V Česku se o možnosti přijmout syrské sirotky rozpoutala v září bouřlivá diskuse. O plánu se hovořilo i v Poslanecké sněmovně, kde opoziční TOP 09 neprosadila usnesení, aby dolní komora požádala vládu o přijetí nejméně padesáti syrských dětí z uprchlických táborů. K přijetí dětí, které navrhovala europoslankyně Michaela Šojdrová, vyzvala premiéra Andreje Babiše téměř polovina senátorů.

Psali jsme: Šojdrová (KDU-ČSL): Méně násilí na Youtube a evropská produkce na Netflixu Když budeme v EU držet hubu a krok, nebudeme partnery, ale sluhy. Za svou zemi se rozhodně nemusíme stydět, říká hudebník a senátní kandidát Faktor Migranti, kteří do bezvědomí zmlátili důchodkyni. Něco tak odporného, co předvedla Němcová. A vyhlášená notorická lhářka Šojdrová… Sociolog Petr Hampl promlouvá Primář-psycholog: Šojdrová nás vydírala. Že je někdo dobrý umělec, neznamená, že je moudrý. Elity, bojte se, protože lidé...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Lukáš Petřík