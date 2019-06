Nejen Zeman má problém s novináři. Trump a Putin si notovali v Ósace

Anketa Vadí vám, že prezident Zeman zatím nepřijal demisi ministra kultury Staňka? Vadí 4% Nevadí 91% Kdo to je, ten Staněk? 5% hlasovalo: 9965 lidí

Trump also bonded with Putin over a scorn for journalists.



“Get rid of them. Fake news is a great term, isn't it? You don’t have this problem in Russia, but we do.”



“We also have,” Putin answered, in English. “It’s the same.”



They shared a chuckle. pic.twitter.com/atGGYxnwfc