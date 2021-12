Nejhorší, co jsem kdy zažil. Dělal s Hřibem a teď promluvil

V Praze povede Piráty v komunálních volbách opět Zdeněk Hřib a bude prezentovat, co se Pirátům za 4 roky podařilo a co ne. Nicméně jeho vítězství v hlasování na pirátském fóru bylo vše, jen ne drtivé. A ozval se pirát, který s Hřibem pracoval. A o jeho schopnostech si rozhodně žádné iluze nedělá. Hřib se prý chlubí cizím peřím, s úředníky komunikovat neumí, „rozkazy“ ani neposílá písemně a řeší každou maličkost. „V projektu Portálu Pražana řeší, jak by měli vypadat jednotlivé tlačítka či dlaždice,“ svěřil se veterán z oboru IT, pro kterého je Hřib nejhorší šéf, jakého kdy zažil.

„Je mi ctí být znovu lídrem pirátské kandidátky ve volbách na pražský magistrát. Právě teď o tom rozhodli členové strany v hlasování na pirátském fóru. Děkuji jim za projevenou důvěru, kterou do mě tímto vložili. Pokusím se ji nezklamat a zároveň ji co nejlépe zúročit.

Aby se mohla Praha dál naplno rozvíjet, potřebuje hlavně politickou stabilitu a záruku pokračování započaté práce. Chtěl bych vám proto právě tyto důležité předpoklady nabídnout a navázat na pozitivní změnu, kterou se nám v našem městě podařilo nastartovat,“ vyjádřil se lídr budoucí kandidátky Pirátů.

Ovšem hlasování nebylo zdaleka jednoznačné. Pro bylo 76 ze 139 hlasujících, proti 48 a 15 lidí se hlasování zdrželo. Jeden z těch, kdo byl proti nominaci, je člen krajského sdružení Středočeského kraje, Milan Krch, který sepsal obsáhlou analýzu, proč by Zdeněk Hřib Piráty zastupovat v komunálních volbách v Praze neměl.

Podle něho Hřibovi chybí sebereflexe jeho manažerských chyb. „Pracoval jsem se Zdeňkem v uplynulém cca 1,5 roku na MHMP (Magistrát hlavního města Prahy – pozn. red.) v gesci IT jako ředitel odboru IAP (informatické aplikace MHMP). Ano v té gesci, kterou přímo řídí Piráti a která spadá do přímé kompetence a odpovědnosti Zdeňka Hřiba. Sice v kandidátské řeči Zdeňek píše ‚ušetřili jsme 143 mio ročně v IT apod.‘, ale porovnejte při svém rozhodování sami, co za to Hl. město Praha vybudovalo či dokázalo pod taktovkou a manažerskými rozhodnutími Zdeňka,“ říká Krch.

A dodává: „Tato gesce IT na MHMP, má roční rozpočet cca 1 200 000 000. ANO slovy jedna miliarda dvě stě milionů korun českých, každý rok. Samotná jediná akciová společnost (Operátor ICT a.s.), kterou řídí primátor „napřímo“, z rozpočtu ukousne cca 300 000 000, slovy tři sta milionů korun českých.“

Hřib prý označuje svou jedinou gesci jako „bonus“, ačkoliv by podle piráta měla být jeho jediná gesce na prvním místě. Jinak se podle Krcha primátor chlubí cizím peřím. „Ti, kdo vědí, jak funguje odpovědnost v gescích na MHMP, vědí, že většinou to odpracovali koaliční partneři,“ uvedl. Ale především se věnoval vůdčím schopnostem pražského politika ze Slavičína.

V oblasti firemní etiky je Hřib prý podprůměrný. „Zdeněk neumí nadchnout úředníky a úřednice, aby vykonali to, co chce jako radní nebo co slíbil voličům v programu. Snaží se bohužel pouze přikazovat a nařizovat. Vzpomeňte si například na kauzu ‚kávovar‘. Zdeněk ve výsledku potrestal úřednici (ředitelku odboru a vzal jí odměny). Nakonec prohlásil, že ‚on sám pije čaj‘ a žádný kávovar nechtěl. Celý MHMP to bohužel zjistil a ví své, je to cca 2500 zaměstnanců, všichni mají své sociál. bubliny a podle toho se budou ve volbách také rozhodovat.“

Pokud jde o osobní charisma, i tam je prý Hřib podprůměrný. Krch mu přiznává, že charisma má a v médiích vypadá dobře. Ale to prý nestačí.

„Zdeněk je z mého pohledu nejhorší nadřízený, co jsem ve své 20leté IT kariéře zažil. Jeden příklad: S nadřízeným, který nedokáže zadat, udržet a hlavně obhájit své požadavky, se nedá konstruktivně spolupracovat. Teď se v komentářích na fóru schovává za to, že rozhodování je kolektivní atd… Ale realita je úplně jiná.

Mohu mluvit například o zmíněné Komisi ICT, kde případně můžete poprosit o názor našeho kolegu, předsedu Komise ICT, Ondreje Kallasche. I když komise doporučila něco jiného, Zdeněk si vždy prosadil ‚na sílu‘ svůj názor či chtění,“ přidal své osobní zkušenosti. Podle Krcha není Hřib vůdce neboli lídr, ale jen špatný šéf.

Ještě hůř hodnotí pirát schopnost Hřiba komunikovat s lidmi, podle něho se zaměstnanci prostě komunikovat neumí. „Jede v lince příkazů a nařizování, v lepším případě přání primátora,“ podělil se o zkušenosti. A navíc tyto příkazy prý nejsou písemné. „Což Zdeněk asi moc dobře ví proč,“ dodal.

Jediný, s kým Hřib podle Krcha komunikovat umí, jsou jeho poradci a lidé, které si na magistrát dosadil a nyní ho brání. „O tvorbě dobrého prostředí nemůže být ani řeč. Uzavřel bych to tím, že Zdeněk prohlašuje o úřednících, že jsou ‚zlo a je na ně potřeba být přísný‘, ale hned v zápětí se diví, že jeho ‚rozkaz či projekt‘ nebyl vykonán. Bizár managementu,“ popsal primátorovy schopnosti v této oblasti.

Hřib prý také praktikuje mikromanagement, což Krch ilustroval na svých zkušenostech: „Zdeněk je největší mikromanager, kterého jsem ve své kariéře ze všech svých šéfů potkal. Místo aby dobře nastavil cíle, strategii, týmy a prostředky… věnuje se většinou úplným detailům např. v projektu Portálu Pražana řeší, jak by měli jednotlivé tlačítka či dlaždice vypadat nebo v jiných případech se snaží svými telefonáty přimět členy projektového týmu k akceptaci projektu pro Operátora ICT, i když objednané dílo není stále funkční. O delegování nemůže být ani řeč, jelikož nikoho v týmu poradců podle mých zkušeností a informací Zdeněk nemá.“

Na závěr pak hodnotil primátorovu schopnost být konzistentní ve svém chování. A opět mu dal červenou, tedy nejhorší možný výsledek. „Mohlo by se zdát, že podléhá tlakům svých poradců či svých nálad a výsledek je takový, že jeho chování bylo a je výbušné a nepředvídatelné, tudíž nekonzistentní. Vše mělo a má samozřejmě vliv na výsledek práce celého kolektivu. Tudíž o žádné koncepci a následném plnění nemůže být ani řeč. Zdeněk se konzistentně bohužel nechová,“ zhodnotil Milan Krch, který Hřiba jako lídra kandidátky nedoporučil. Členové strany ovšem na jeho slova evidentně nedbali.

