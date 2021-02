Nejhorší řešení. Zase! Ústavní právník k nouzovému stavu, jak ho chce vláda

Ústavní právník Jan Kysela tvrdí, že žádost o prodloužení nynějšího nouzového stavu je právně nejhorší možností. Nouzový stav, který se opírá o žádost hejtmanů, je totiž z rozhodnutí pražského městského soudu protiústavní. Podle Kysely by tak vláda měla s pomocí Poslanecké sněmovny vyhlásit nový nouzový stav navázaný na pandemický zákon. „Připadá mi, že si vláda vždycky sepíše seznam možných řešení a neomylně si vždy vybere to nejhorší,“ řekl k tomu Kysela.

reklama

Vláda se chystá v pátek žádat poslance o prodloužení nouzového stavu, který je ale dle rozhodnutí soudu protiústavní. Současný nouzový stav, opřený o žádost hejtmanů, končí v sobotu 27. února. Vláda Andreje Babiše by chtěla prodloužení tohoto nouzového stavu do konce března. Chce toho dosáhnout zrušením usnesení Sněmovny, podle kterého nouzový stav v sobotu končí.

Právě to je ale velký problém podle ústavního právníka Jana Kysely. „Vláda tohle určitě nedělá dobře a není to poprvé. Připadá mi, že si vláda vždycky sepíše seznam možných řešení a neomylně si vždy vybere to nejhorší. Tohle je opravdu velmi špatné řešení, protože podle mého soudu to zrušovací usnesení Poslanecké sněmovny už není v jejích rukou. Bylo už publikováno ve sbírce zákonů,“ řekl Kysela podle informací serveru Echo24.cz.

Revokace rozhodnutí Sněmovny je podle Kysely možná jen při okamžitém požádání. „Ale nelze revokovat meritorní, závěrečné usnesení po takové době,“ uvedl Kysela s tím, že by se raději měl vyhlásit zcela nový nouzový stav.

Fotogalerie: - Orlické hory bez roušky

„Ten by měl být postaven trochu jinak, především na základě toho, že máme přehlcené zdravotnictví. Mohly by tam být také implementovány prvky pandemického zákona, nouzový stav by nakonec nemusel být tak plošný. Mířil by zkrátka pouze k tomu, na co nestačí pandemický zákon, což je například plošná regulace pohybu,“ řekl Kysela s tím, že nouzový stav je potřeba například na omezení nočního vycházení nebo zákaz cestování. „Nouzový stav by mohl být zaveden pouze na tyto konkrétní oblasti,“ dodal ústavní právník.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

S Kyselou souhlasí odborník na zdravotnické právo Ondřej Dostál. „Dle Městského soudu je nouzový stav z rošády ‚Babiš-hejtmani‘ protiústavní, což platí i pro opatření (plody otráveného stromu). Nouzový stav ani opatření nejsou zrušena, ale jejich závaznost či trestatelnost zpochybněna. Strašná ostuda vlády,“ napsal na twitteru.

Prodloužení současného právně problematického nouzového stavu se nelíbí ani opozičním poslancům. Šéfka TOP 09 Markéta Adamová Pekarová nebo předseda lidovců Marian Jurečka by proto uvítali vyhlášení nového nouzového stavu.

Psali jsme: Zákaz cest mimo kraj, zavření skoro všeho. To Babiš navrhl opozici Babiš oznámil dobrou zprávu. Zachrání lidské životy Kabinet požádá Sněmovnu o nouzový stav do konce března. Podnikatelé, zpozorněte Shodili mu ho, chce ho zas. Babišův nouzový stav. Piráti a komunisté uvažují

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.