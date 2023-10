Nejhorší zvěrstvo Hamásu. Nejdřív nepotvrzené, ani Izraelem. Ale pak se svědci našli…

reklama

Netanjahu zmínil, že palestinští teroristé měli při mučení svých obětí také usekávat hlavy a děti upalovat zaživa. „Vzali desítky dětí, svázali je, spálili, popravili. Sťali hlavy vojákům, pokosili ty mladé lidi, kteří přišli na festival v přírodě… Postavili pět džípů kolem prohlubně v půdě a jako v Babím Jaru je pokosili a ujišťovali se, že jsou mrtví,“ popsal svému americkému protějšku hrůzy izraelský premiér a připomenul záběry zobrazující zmasakrované rodiče, kteří se svými těly snažili ochránit své děti či brutálně znásilněné a zavražděné ženy, jejichž smrt následně teroristé oslavovali.

Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke this evening with @POTUS Joe Biden for the third time since the outbreak of the war:

"We've never seen such savagery in the history of the State. They're even worse than ISIS and we need to treat them as such." pic.twitter.com/6MCv3baluZ — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 10, 2023

Největší masové vraždění Židů od dob holocaustu bylo podobně popisováno i reportéry, kteří na vlastní oči viděli následky sobotního útoku palestinských ozbrojenců – i oni se shodují, že brutalita, s jakou teroristé vraždili civilisty, nemá v moderní historii obdoby.

Reportér BBC poté, co teprve v úterý ráno ustaly boje v kibucu Kfar Aza, popsal, že v kibucu, do nějž se izraelské armádě podařilo vkročit až po 12 hodinách od jeho obsazení, spatřil oběti s useknutými hlavami. A že zástupce velitele jednotky 71. výsadkového týmu Davidi Ben Zion mu například ukazoval tělo jedné z žen, které útočníci sťali hlavu.



Také CBS News upozornilo, že Izraelci nalezli v Kfar Aza „masakr“ a že teroristé na místě uřezávali hlavy jak dospělým, tak dětem. Mluvčí Izraelských obranných sil Libby Weiss ve středu pro CBS News uvedl, že vojáci, kteří v úterý vstoupili do kibucu poblíž hranic s Gazou, uviděli výjevy, které ukazovaly, že palestinští teroristé nebrali žádný ohled na lidský život. „Aniž bychom se vyjadřovali explicitně, jelikož chceme respektovat utrpení rodin; vidíme tam krev rozlitou v domech. Našli jsme těla zmasakrovaných lidí,“ řekl s tím, že „ta zvrácenost je strašidelná“. „Nemohu to říct dostatečně,“ dodal.

O civilistech s uřezanými hlavami se zmiňovali nejen vojáci, ale i civilní záchranáři, kteří odváželi těla oběti. Yossi Landau, vedoucí operací v jižním regionu Zaka, izraelské dobrovolnické civilní záchranné organizace, ve středu pro CBS News uvedl, že osobně viděl dospělé a děti, včetně nemluvňat, kterým byly uříznuty hlavy.



Přestože se po sociálních sítích šíří nemálo záběrů, které dokazují brutální vraždění Hamásem, teroristé tvrdí, že žádné civilisty ani děti nezabili. „Kategoricky potvrzujeme nepravdivost smyšlených tvrzení, která propagují některá západní média, jež neprofesionálně přejímají sionistický narativ plný lží a pomluv proti našemu palestinskému lidu a jeho odporu, z nichž nejnověji zaznělo tvrzení o zabíjení dětí, jejich stínání a útocích na civilisty,“ uvedla dle turecké agentury Anadolu palestinská teroristická organizace. Hamás dokonce uveřejnil, že se jeho členové „snažili vyhnout civilistům“.



K tvrzení teroristů turecká agentura Anadolu rovněž dodala vyjádření mluvčí izraelské armády, která v té chvíli uvedla, že ke zprávě o tom že „Hamás stíná hlavy dětem“, „nemá žádné podrobnosti a nemůže je potvrdit“.

Právě takováto slova mnohým stačila a podnítila pochybnosti a mnozí začali obviňovat novináře, že jde o falešnou zprávu ve stylu přednesu dívky Nayirah před Výborem pro lidská práva Kongresu USA o iráckých zločinech v roce 1990, o níž se posléze veřejnost dozvěděla, že byla ve skutečnosti dcerou kuvajtského velvyslance v USA.

Where is the proof though? I feel like if they had proof of this they would present it… — Ktaxk17 (@ktaxk171) October 10, 2023

Že však obviňování novinářů z toho, že šíří nepravdivou zprávu, není namístě, zmínil následně válečný zpravodaj Oz Katerji. Lidé by dle něj „měli přestat obviňovat dobré reportéry na místě, že si tento příběh vymysleli“. Zároveň však upozornil, že novináři neměli přebírat titulek od reportéra i24 v době, kdy ještě nebyly zprávy oficiálně potvrzeny.

„Ale spáchaná zvěrstva jsou velmi reálná, stala se,“ doplnil a pochválil CBS, že si zprávu o tělech dětí s useknutými hlavami potvrdili také od vedoucího operací v jižním regionu Zaka a nespoléhali se pouze na jeden zdroj.

Yossi Landau, head of operations of the southern region of Zaka told CBS reporters that he had personally seen the bodies of beheaded babies.

A direct eyewitness first responder.

People can now officially stop accusing good reporters on the scene of fabricating this story. pic.twitter.com/gD5pR4MvTJ — Oz Katerji (@OzKaterji) October 11, 2023

Po několika hodinách od prvních zpráv o vraždění ze strany teroristů potvrdil oficiálně také Izrael a Katerji poté poznamenal, že lidé, kteří byli přesvědčeni, že agentura Anadalu tento příběh „vyvrátila“, teď „vypadají velmi hloupě“.



Zprávu o nálezu kojenců a batolat s uříznutými hlavami ve středu oficiálně potvrdil Tal Heinrich, mluvčí izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. A televize CNN přinesla také záběry, na nichž jsou vidět těla zavražděných civilistů.

Babies and toddlers were found with their "heads decapitated" in Kfar Aza in southern Israel after Hamas' attacks in the kibbutz over the weekend, a spokesperson for Israel's prime minister says.

Follow live updates: https://t.co/cGoa4AQzL6 pic.twitter.com/ukvKfeGeFp — CNN (@CNN) October 11, 2023

