Nejlepší! Sputnik v Maďarsku a západní vakcíny. Už to jede

Není asi překvapením, že v seznamu figurují sousedé Ruské federace jako Mongolsko, Kazachstán nebo Bělorusko, případně státy, které jsou k Rusku přátelské jako Arménie nebo Srbsko. Ale zájemce získal Sputnik i v Evropě. A to jak mimo Evropskou unii, např. v Severní Makedonii, Bosně a Herzegovině, San Marinu, tak uvnitř. Z Evropské unie už ruskou vakcínu má povolenu Maďarsko a Slovensko.

A právě z Maďarska pocházejí data o účinnosti a bezpečnosti vakcín.

Sputnik z nich vychází jako nejbezpečnější a nejúčinnější, čehož si jeho výrobci a propagátoři také všimli. Ruská vakcína má dle tabulky poskytnuté maďarskou vládou nejmenší počet nakažených na 100 000 očkovaných a také nejmenší jak absolutní, tak průměrný počet úmrtí po očkování. Konkrétně se po použití Sputniku V nakazilo šestkrát méně očkovaných než těch, kdo byli naočkováni Pfizerem. Dodejme ovšem, že tabulka nezmiňuje celkový objem očkovaných vakcínami, ani data od kdy se očkuje jakou vakcínou.

The government of Hungary, the 1st EU country to start using Sputnik V, released its latest data on safety and efficacy across 5 vaccines. #SputnikV has the best safety (7-32 times fewer deaths cases) and efficacy (2-7 times fewer COVID infections) per 100,000 vaccinated. pic.twitter.com/UKVjsZT8Ws