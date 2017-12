Nejlepší Zemanovo vánoční poselství. Není co vytknout, k národu mluvil skutečný státník. Jeho soupeři mají problém, soudí znalec mediální scény

Anketa Který prezidentský kandidát vede NEJBLBĚJŠÍ kampaň? Zeman 7% Drahoš 66% Topolánek 6% Horáček 16% Fischer 0% Hilšer 0% Hynek 0% Kulhánek 5% Hannig 0% hlasovalo: 8976 lidí

„Byl obsáhlý a současně trval jen patnáct minut. Takže neblábolil, neútočil na emoce lidí. Myslím, že tento projev mu hodně pomůže v nadcházejících prezidentských volbách. Přesvědčil lidi, že mu to myslí a že je třída sám o sobě,“ konstatoval. „Jestli jeden z protikandidátů prohlásil, že si ho namaže na chleba, to bych rád viděl, jak by to dokázal, a jestli by uměl mít takovýto projev a spatra,“ doplnil.

Své páté vánoční poselství – poslední v tomto funkčním období – přednesl prezident Miloš Zeman 26. prosince od 13 hodin. Podle Jiřího Mikeše – ale nejen podle něj –, kterého ParlamentníListy.cz požádaly o zhodnocení prezidentova proslovu, byl nejlepší z dosavadních pěti. Zeman se na úvod věnoval ekonomice. Pochválil Českou republiku, že je šestou nejbezpečnější zemí na světě, bezpečnější než Švýcarsko. Zdůraznil též, že máme nejnižší nezaměstnanost a míru chudoby v EU.

Věnoval se však i stínům, jako je například velké množství státních úředníků. Poté zabrousil do zahraniční politiky, kdy zdůraznil, že Česká republika má být energická, sebevědomá země, která má dát najevo, když se jí něco nelíbí, a zadoufal, že NATO bude aktivnější v boji proti islámskému terorismu. „Nikdo nám nemůže diktovat, koho umístíme na své území. Věřím, že koncept migračních kvót skončí v propadlišti dějin,“ uvedl také Miloš Zeman.

V pasáži věnované domácí politice vzkázal politické scéně: „Občas slyším hlasy, že bych měl vypsat předčasné volby. Chci naprosto jasně říci, že to nikdy neudělám, protože předčasné volby několik měsíců po řádných volbách by byly výsměchem občanům, kteří šli k řádným volbám a volili tak, jak volili. Občané rozdali karty a politici musejí umět s těmito kartami hrát,“ řekl prezident, který předpokládá, že nakonec za několik měsíců budeme mít vládu s důvěrou Poslanecké sněmovny.

Prezident je člověk, který hájí zájmy České republiky

„Těžko se najde někdo, kdo tomu projevu něco vytkne. Byl to naprosto vyvážený projev, který svědčí o tom, že pan prezident má přesně promyšlené, co chce říci,“ konstatoval pro ParlamentníListy.cz mediální expert Jiří Mikeš, bývalý ředitel Asociace reklamních agentur.

„Zaujalo mě, že tam nebylo čtecí zařízení, pan prezident mluvil z hlavy. Oceňuji, že jeho proslov byl velice srozumitelný. Nebyly tam žádné zbytečné věty. Šlo o velice státnický projev,“ domníval se a povšiml si, že popíchl jednoho z kandidátů. Což myslel pasáž o možném ovlivňování voleb ze zahraničí se silným zaměřením na Rusko, na které si stěžoval u bývalého premiéra Sobotky Jiří Drahoš. BIS však konstatovala, že žádné podobné informace nemá.

„Jsem zvědav, co tomuto projevu řeknou jeho nepřátelé, zvláště pak ze sdělovacích prostředků. Podle mého jen dokážou, že jsou to hlupáci,“ domníval se.

Komentátor Deníku Ivan Hoffman hned těsně po projevu v ČRo Plus prohlásil, že je to nejlepší ze Zemanových vánočních poselství, s čímž Mikeš souhlasil. „Byl naprosto vyvážený, obsáhlý a současně trval jen patnáct minut. Takže neblábolil, neútočil na emoce lidí. Myslím, že tento projev mu hodně pomůže v nadcházejících prezidentských volbách. Přesvědčil lidi, že mu to myslí a že je třída sám o sobě. Jestli jeden z protikandidátů prohlásil, že si ho namaže na chleba, to bych rád viděl, jak by to dokázal a jestli by uměl mít takovýto projev a spatra,“ konstatoval.

„Je vidět, že pan prezident je člověk, kterému to pálí a ví jako prognostik, co se bude v budoucnu asi dít. Naznačil, že je to prezident na svém místě, který hájí zájmy této republiky. Klobouk dolů,“ uzavřel Jiří Mikeš.

autor: Oldřich Szaban