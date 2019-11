Nejlepší by bylo udělat to tak, jako to bylo za komunistů... A Moravec nevěděl, co říci

Zatímco šéf nové agentury Hnilička má za to, že jeho úřad má smysl, Hamza hned na úvod řekl, že to vidí jinak. „My v tomto máme odlišný názor,“ řekl jasně. Domnívá se totiž, že jak sport, tak kultura by měly být odpolitizované, a pokud v čele instituce stojí profesionální politik, kterým dnes poslanec Milan Hnilička je, není to podle Hamzy zcela v pořádku.

Hnilička oponoval, že až Národní sportovní agentura posbírá dost informací, bude moct stanovit, že v přibližně dvacetitisícovém městě má být jeden plavecký bazén, jeden zimní stadion a tak podobně. Na svém počátku prý agentura zkrátka musí sbírat informace, aby si pak mohla říci, co všechno chce prosazovat. Musí si prý také zjistit, kolik přesně máme v republice sportovců.

Zdůraznil také, že neviděl nic špatného na tom, že by v agentuře působili i politici. „Já si umím představit, že by v agentuře mohli sedět i někteří politici,“ řekl Hnilička.

Osobně prý uvažoval, že se vzdá svého poslaneckého mandátu, ale nakonec to zavrhl. „Já si myslím, že bude dobré, abych zůstal poslancem, pro ten sport,“ pravil Hnilička.

Poté se zlobil, že Česká republika nemá pořádně vyřešenu otázku péče o bývalé olympioniky. „A oni v podstatě živoří,“ zlobil se Hnilička před kamerami s tím, že nejen tuto oblast by mohl řešit zcela nově napsaný zákon o sportu, jenž by mohl být hotov přibližně za čtyři roky.

Hamzu však nepřesvědčil. Trval na tom, že by český sport měl být odpolitizovaný. Mimoto tam nevidí jistý oponentní prvek proti jakémukoli šéfovi agentury, když si své kolegy vybírá přímo šéf agentury. Tak je to alespoň napsáno v zákoně a dá se předpokládat, že si šéf bude vybírat spolupracovníky, kteří s ním budou názorově souznít a nebudou mu oponovat.

A když už agentura vznikla, Hamza by si dokázal představit, že zákon o jejím vzniku bude napsán poněkud jinak. „Já bych se tam určitě mnohem víc rozepsal o tom, co chceme víc dělat pro to sportování malých dětí. Ale priorita je, že stát musí říct, co chce v oblasti sportu. My jako šéfové svazů jsme členy servisních organizací pro naše sportovce,“ zdůraznil.

Nejlepší by podle něj bylo propojit sport žáků se sportem profesionálů, podobně jako to bylo už za komunistů, kde byla péče o sportovce podle Hamzy skvělá a prý je třeba najít cestu, jak znovu pořádně pracovat s mládeží.

V závěru pořadu ocenil že za poslední tři roky vláda navýšila množství prostředků plynoucích do sportu, byť jedním dechem dodal, že by jich vždy mohlo být o něco víc. Peníze by prý měly jít i do menších měst a obcí do deseti tisíc obyvatel, kde prý stát nedokáže tak dobře sportoviště udržovat.

