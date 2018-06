Nejsme Švýcarsko, vzkázal lidovec při debatě o obecném referendu. Feri varoval před lživými kampaněmi, jako při brexitu

Všechny tři návrhy ústavních zákonů o zavedení obecného referenda, jak je předložily SPD, ČSSD a KSČM, budou ve Sněmovně čelit snaze o zamítnutí už v prvním čtení. Vyplynuto to z dnešní debaty, kterou ale dolní komora v úvodním kole nedokončila. Zástupci SPD zdůraznili, že by navrhovaný zákon nyní nechtěli využít k všelidovému hlasování o vystoupení Česka z Evropské unie nebo ze Severoatlantické aliance. Diskuse by mohla pokračovat ve středu.

Návrh na zamítnutí všech norem avizoval lidovec Marek Výborný, podle kterého je Česko v principu zastupitelskou demokracií a obecné referendum demokracii nezlepší. „Švýcarsko je úplně jiná kultura a tradice," podotkl k některým argumentům zastánců obecného všelidového hlasování. Zamítnutí norem SPD a KSČM chce také Dominik Feri z TOP 09, návrh ČSSD by podle něho měla Sněmovna vrátit autorům k dopracování. Podotkl, že britští občané rozhodli o vystoupení z EU i na základě lživé kampaně podporovatelů brexitu.

Helena Válková (ANO) se naopak kloní k názoru, že Sněmovna by měla propustit do výborů všechny tři předlohy. Z nich by mohla podle ní vzejít celková pozměňovací úprava.

„V případě návrhů SPD a KSČM se jedná o návrhy nebezpečné," míní Vít Rakušan (STAN). Pokud by byly přijaty, mohlo by se podle něho změnit zahraničněpolitické směřování Česka. „Byly s tím úmyslem připraveny," soudí. Rakušan soudí, že pouze ČSSD připravila předlohu kvalitně. Hlasování o zahraničněpolitických otázkách na rozdíl od návrhů SPD a KSČM nepřipouští. Jelikož se ale o zákonu o referendu píše v programovém prohlášení budoucí vlády ANO a ČSSD, Sněmovna by podle Rakušana měla počkat na návrh kabinetu.

„Rozhodování občanů je ten největší vrchol demokracie, může rozhodovat osm milionů voličů České republiky," zastával se referenda předseda poslanců SPD Radim Fiala. Jeho kolega z hnutí Radek Rozvoral řekl, že pro SPD nyní není prioritou využít zákon pro hlasování o vystoupení Česka z unie a z NATO, jak na adresu hnutí zaznívá.

Místopředseda KSČM Stanislav Grospič označil za nejpropracovanější komunistický návrh, referendum podle něho prohlubuje demokracii. Lidé by podle něj mohli hlasovat například i o odvolání prezidenta a o zákonech. Pro zavedení referenda se vyslovují i Piráti, podle nich lze předlohy upravit.

Sněmovní kluby podporující referendum se prozatím podle informací z ústavní komise shodují na tom, že pro vyhlášení referenda by měl být potřebný souhlas nejvýše 500.000 občanů. Předloha ČSSD předpokládá vyšší počet podpisů, návrhy SPD a KSČM mnohem nižší. Podmínkou pro platnost výsledku referenda by měla být podle dosavadních debat v komisi účast nejméně 30 až 35 procent voličů.

Pro schválení ústavního zákona je nutné ve Sněmovně i v Senátu třípětinová většina. Senátoři z ústavní komise jsou většinově skeptičtí k uzákonění pravidel obecného referenda. Žádný ze tří poslaneckých návrhů by pravděpodobně nezbytný souhlas horní komory nezískal.

Psali jsme: STAN: Senát by měl odmítnout referendum a o odchodu z NATO a EU Piráti podporují návrh o referendu s nejmenšími riziky Zažili jsme léta před rokem 1989, my se propagandou zblbnout nenecháme, je si jistý Zdeněk Škromach. Západní země dělají stejné chyby, jako my tehdy Místopředseda SPD Fiala se v Partii rozjel: Podle mého názoru to Brusel asi zakázal

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab