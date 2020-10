Nejsme ovce! Ubohé zvíře uvázané u koryta! Akce proti covidu: Policie bez práce, ale...

reklama

Hlavní řečník demonstrace David Tesař v pokračujícím projevu apeloval na národní hrdost a vyzývá přítomné k založení nové politické síly. „Já jsem byl celý život bojovník, a nadále budu,“ hřímal Tesař za hlasitých pokřiků ostatních „my taky“.

Anketa Myslíte či víte, že jste prodělali covid-19? Ano, mám to potvrzené 11% Potvrzené to nemám, ale myslím si, že ano 40% Ne 49% hlasovalo: 2354 lidí

„Budu se bít za vás a vy se budete bít za nás. Často dostávám dotazy na blanické rytíře, kde jsou. Ale to jste vy, každý z nás má totiž v sobě blanického rytíře, není to nějaký panáček v kopečku. Je to v nás, máme každý jeden v sobě, jsou to naše ctnosti, jako morálka, vůle, naděje, každý z nás je může najít. Proto prosím, najděme v sobě ty rytíře, my jsme blaničtí rytíři dnešní doby,“ zahrál Tesař na nacionalistickou strunu.

Pak se vyjadřoval o obecném stavu české společnosti, která je – podle něj – prolezlá bývalými příslušníky StB a komunisty. „Komunisti jsou tady pořád, dokonce tady vládnou, a to mi vadí. Nemám rád tyto totalitáře,“ skandoval Tesař a vyzval k vytvoření nové politické síly podpisem petice. „Abychom mohli vynést to smetí,“ burcoval.

„My vás nechceme,“ vzkázal současným politikům. „My chceme naši vlastní, nezávislou sílu, která bude sypat peníze do společné pokladničky a nebude je krást. Cesta bojovníka je v nenásilí, proto je tato nenásilná demonstrace ukázkou síly. Pokud nás ale nevyslyšíte, tak my tu sílu klidně ukážeme!“ volal do mikrofonu Tesař.

„Někdo se nám snaží neustále namluvit, že náš národ je plný zbabělců a že je národem nejednotným. Někdo se snaží neustále podrývat naše kořeny a duši tohoto silného a svébytného národa Čechů a Moravanů. Ten někdo se z nás, hrdého národa, snaží udělat jen ubohé domácí zvíře, které bude slepě uvázané u koryta a které někdo denně podojí a nakonec odvede na porážku. Proto se ptám, jste ovce?“ halekal Tesař, a křičící dav odpověděl – „Nejsme.“

„Ten někdo se škaredě plete, my nejsme ovce na porážku, nejsme zbabělci, jak nám namlouváte. Historie našeho národa hovoří jinak, naše historie je plná hrdinů. Nesmíme utíkat z boje, to dělají jenom politici. My jsme hrdí Češi a Moravané, jsme odvážní lvi a orli, jsme národ naší České republiky,“ volal Tesař.

„My se nedáme!“ zvolal na úplný konec. Lidé se potom poměrně poklidně rozešli... A přítomní policisté nemuseli, až na drobné slovní potyčky, zasahovat.

