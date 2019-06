Nejsme žádní hajzlíci! Řvala na Letné herečka. A pak promluvil Radek Banga

Letenskou pláň svým brutálním temperamentem rozpumpovala herečka Sandra Pogodová.

„Fakt, že nám vládne estébák, ukazuje, jak krátkou máme paměť,“ spustila.

A ještě přidala na hlase, který začal přeskakovat: „Přeju si, aby v čele státu stál člověk, jehož posláním je probouzet v lidech sklon k pravdě a důstojnosti.“

A výzvu k důstojnosti završila slovy: „My nejsme žádní votlemení hajzlíci, my jsme občani této země.“

Pak vystoupila Bára Basiková, která prý „řekne to, co nikdo nevystřihne“. Basiková nedávno vystoupila s obviněním, že kvůli prezidentovi republiky už nesmí vystupovat s armádním orchestrem. Mluvčí Jiří Ovčáček to odmítl, podle něj prezident o takových věcech vůbec nerozhoduje.

A co tedy Bára Basiková na Letné řekla? Arogance prezidenta, kterého půlka národa nevolila, prý nezná mezí. Prezident má podle ní lidi poslouchat, a ne urážet.

A na závěr přidala ještě jedno přání: „Aby premiér, který netuší, co jsou slova jako pravda, čest a svědomí, odešel z funkce a vrátil se na Slovensko.“

Vystřídal ji zpěvák Radek Banga, který se pochlubil, že si ráno přečetl, že demonstrantů je jen hrstka. „Tohle není hrstka,“ ujistil a ponoukal pláň, aby začala skandovat „nejsme hrstka“.

Když se mu to povedlo, rozhodl se přitvrdit. A vyburcoval dav, aby udělal alespoň na deset vteřin „takovej bordel, ať nás ten kazisvět pořádně slyší“.

A blok uzavřela herečka Simona Babčáková z Dejvického divadla, která se přiznala, že měla „sen, jak tady stojím a říkám vám to, co právě říkám“, takže ji to inspirovalo. Na demonstraci prý cítí obrovskou sílu, a teď jde o to, jak ta síla má být zaměřena.

Takže vyhlásila minutu ticha, při které si měl každý na pláni pro sebe říci, čeho chce dosáhnout a k čemu chce sílu napnout.

autor: jav