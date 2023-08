Nejsou lidi, nebude zelená Evropa. USA opět napřed

reklama

EU si vytkla za cíl do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality, čímž chce pomoct ochránit planetu Zemi, aby se až příliš neohřála a v některých částech se v důsledku toho stala neobyvatelnou. To je teze, se kterou Zelenou dohodu pro Evropu neboli Green Deal razí ekologičtí aktivisté a řada politiků.

Někteří politici však tvrdí, že Green Deal má svá slabá místa. Na jedno z nich teď poukázal server Politico.

Aby se EU mohla skutečně ekologicky proměnit, bude muset přivést na pracovní trh nové profese. Své o to ví např. Španělka Trinidad del Rocío. Té je 47 let, žije v Seville a pracovala v maloobchodě. Nyní tráví pracovní dny na žebříku a upevňuje solární panely na střechy. Prošla kvůli tomu třináctitýdenním rekvalifikačním kurzem. A dnes je prý velmi hrdá na to, že může přispět k boji proti klimatickým změnám v Evropě.

„Ale del Rocío je jen jedním z pracovníků; Evropa potřebuje k dosažení svých životně důležitých cílů v oblasti čistého klimatu armádu – a právě teď je daleko od toho, aby ji měla. Promluvte si s kýmkoli z odvětví obnovitelných zdrojů energie a řekne vám, že pracovní síla – nebo její nedostatek – je nyní hlavním omezujícím faktorem, který by mohl zbrzdit přechod Evropy na ekologickou ekonomiku, poháněnou převážně solární, větrnou a jadernou energií,“ upozornil server Politico.

Jen v solárním byznysu by se prý měl počet pracovníků navýšit na 1 milion oproti současnému stavu, který činí asi půl milionu. Počet pracovníků v tomto odvětví by se tedy měl prakticky zdvojnásobit, a to už do roku 2030, myslí-li EU své plány opravdu vážně. Jen tak prý EU svého cíle REPowerEU, kterým je instalace 750 gigawattů solárních panelů.

„Evropská komise odhaduje, že dosažení cíle, aby až 45 % energie v EU pocházelo z obnovitelných zdrojů, bude vyžadovat vytvoření více než 3,5 milionu pracovních míst do roku 2030,“ rozvedl téma server. Judith Kirton-Darlingová, zástupkyně generálního tajemníka odborového svazu IndustriALL Europe konstatovala, že nedostatek pracovní síly může být Achillovou patou celého Green Dealu.

EU je v této věci velmi pozadu proti Spojeným státům, které pro přechod na zelenou ekonomiku přijali zákon, který do celého procesu zapojuje také mladé učně.

„Washingtonský balíček zelených dotací – Inflation Reduction Act – obsahuje ustanovení, podle něhož musejí firmy, které chtějí využívat daňové úlevy, zaměstnávat učně, kteří odvedou alespoň 15 % práce,“ napsal server. „Masivně investují do americké mládeže a přivádějí do průmyslu celou novou generaci učňů,“ nechala se v této souvislosti slyšet Kirton-Darlingová.

EU by podle ní měla v této věci Američany následovat. Případně by měla na celounijní úrovni vytvořit podobný rekvalifikační program, jaký je k dispozici ve Španělsku.

Jenže to není jediný problém. Evropská komise už v průběhu měsíce července oznámila, že má-li EU naplnit své cíle, bude potřebovat 700 miliard eur ročně.

„Celkově budou ke splnění cílů Zelené dohody a našeho plánu REPowerEU zapotřebí dodatečné investice ve výši přibližně 620 miliard eur (675,3 miliardy USD) ročně, přičemž dalších 92 miliard eur bude zapotřebí k dosažení cílů zákona Net-Zero Industry Act. v období 2023–2030,“ uvedla Evropská komise.

Na vyjádření upozornila agentura Reuters.

Slovenský místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič na tiskové konferenci řekl, že Evropa se potřebuje posunout, aby byla „Evropou investic“, aby dosáhla svých cílů a zajistila si, že zůstane konkurenceschopnou v ostré globální konkurenci.

