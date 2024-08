V první řadě má z námořních sil USA zmizet 12 rychlých plavidel třídy Spearhead. „Všech 12 aktuálně aktivních rychlých plavidel třídy Spearhead. Tyto lodě jsou militarizované rychlé katamaránové trajekty a z velké části určené pro použití rychle se pohybujících jednotek a vybavení uvnitř daného válečného dění. Třída je zjevně perfektně fungující trajekt z přístavu do přístavu, ale naprosto nevhodný pro různá obojživelná válečná schémata, do kterých se ji námořní síly pokoušely zapojit, a pro které – abych byl spravedlivý – nebyl navržen,“ popisuje analytik Tyler Weaver.

Jaký bude výsledek? Americké síly ztratí možnost rychlého přesunu pěchoty z bodu A do bodu B. „Výsledkem toho je, že americká armáda ztratí dostatečnou kapacitu vysokorychlostní námořní přepravy s mělkým ponorem, aby mohla přesunout brigádu najednou z bodu A do bodu B,“ napsal analytik.

Anketa Ohrožuje vláda Roberta Fica demokracii na Slovensku? Ohrožuje 4% Neohrožuje 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7422 lidí

Dalším plavidlem určeným ke zrušení jsou Expeditionary Support Bases. To jsou, zmiňuje analytik, v podstatě ropné tankery přeměněné na námořní základny. Proč dojde k jejich vyřazení? Jsou pomalé, obrovské a mají malou obrannou výzbroj. „Zřejmým důvodem je to, že námořnictvo spočítalo čísla a dospělo k závěru, že tyto lodě – které jsou pomalé, obrovské a mají malou obrannou výzbroj – by byly proti Húsíům jako kachny, nemluvě o prvotřídním nepříteli.“

Weaver ukazuje, že americké námořnictvo se velmi přepočítalo, protože poslední kus tohoto plavidla vyplul do vln oceánu letos v únoru. „To je většinou k vzteku, protože tyto lodě jsou zcela nové. V únoru vyplul poslední. Na rovinu, zdá se, že námořnictvo sakra špatně spočítalo, co ta ‚nízká‘ hrozba ve skutečnosti je, a předpokládalo, že tyto lodě budou schopny odletět z SOF a mariňáků na nepřátelské území v Africe, aniž by musely odrážet něco nebezpečnějšího než pirátské motorové čluny,“ ukazuje analytik na výpočty námořnictva USA.

Americké námořnictvo zakonzervuje pouze dvě tato plavidla. Weaver ukazuje, že existuje šest těchto plavidel a některá jsou ve výstavbě. „Dával bych si pozor, aby se v blízké budoucnosti podobně deaktivoval zbytek třídy, i když některé z nich jsou doslova stále na skluzu,“ poznamenal.

Dále Weaver ukazuje na zakonzervování dvou lodí na doplňování suchého nákladu a jednoho tankeru flotily. „Jejich ztráta má přímý dopad na schopnost námořnictva udržet bojové operace na vysoké úrovni. Potřebují tyto lodě ve flotile mít.

„Tento druh omezení a specializace na ,hlavní misi’, kterou je boj ve třetí světové válce, však s sebou nese riziko, že – jako obvykle – příští válka bude s těmi, s nimiž jsme neměli v plánu bojovat,“ varuje vojenský analytik.

News came out recently that the US Navy is planning to mothball seventeen fleet auxiliaries - including an entire class of new fast transports - due to manpower shortages.??



Contrary to what one would first think, this is not related to the "DEI recruiting crisis." This is due… pic.twitter.com/jSzzUEUgpd