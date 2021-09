Nejsou zváni! Okamura vyhnal štáb ČT, lidé se přidali a pískali. Velké dusno

reklama

Několik set zájemců využilo možnost nakoupit si levné potraviny a také si udělat snímek nebo dát autogram od Tomia Okamury.

Strach, to je to, oč tu běží

„Cílem Pirátů je sem přivézt migranty, zlikvidovat českou svrchovanost, likvidace české koruny a ničení tradičních evropských a křesťanských hodnot a další omezování svobody projevu... Kolik lidí se bojí říci názor v zaměstnání, to přece není ten stav, který jsme si tady přáli po roce 1989,“ konstatoval na začátku mítinku Okamura. „Piráti a STAN otevřeně říkají, že chtějí zavést euro. Paní Pekarová, lídryně koalice SPOLU, říkala, že by bylo dobré přijmout euro v České republice. I premiér Andrej Babiš říkal, že by bylo dobré ho přijmout, ale až to bude vhodné, dodal. A když jsem se jej ptal, kdy to tedy bude vhodné, tak na to nedokázal odpovědět. Jsme jedinou stranou, která říká euro nikdy, protože to není pro nás výhodné. Nechceme ručit za krachující státy eurozóny – Řecko, Španělsko a Itálii.“

Ke covidu Okamura uvedl: „V České republice jsme měli nejdéle zavřené školy v EU. Přesto jsme čísly jedni z nejhorších. Je třeba se vracet k běžnému životu.“

Jarmark SPD v Jihlavě. Foto: Václav Fiala

Populista nebo demokrat?

„Jsme jedinou stranou, která chce zákon o referendu. Jsme poslední zemí v EU, která nemá tento zákon. Když říkají, že Okamura je populista, když chce zákon o referendu – podívejte se, jaká je to lež. Všechny ty elity se tomu brání. Já jsem jel sem po dálnici a koalice tady rozvěsila billboardy, že prý jsem hrozba. Vždyť jsem ani nebyl ve vládě, tak nevím, čím jsem hrozba. Pro koalici SPOLU ale jsem hrozba, napsali to správně. Jak řekl Stanjura, chystají privatizaci Českých drah a České pošty. Okamura je hrozba, protože já jim v tom chci zabránit. Jestli budeme ve vládě, tak nedovolíme tento další veřejný tunel za bílého dne. Českou poštu vede Jan Hamáček z ČSSD, ministr vnitra. Za všechno, jak funguje v České poště, může ČSSD a Jan Hamáček. A to mají ministra osm let, to nesnese žádnou výmluvu. V managementu si dávají milionové odměny, zatímco chudák pošťačka s těžkým vozíkem, s kolečkovou taškou, musí chodit v dešti. A ještě se chystají je dokonce propouštět. My zabráníme tomuto rozkrádání. Já už léta usiluji, aby se vrátila voda do českých rukou, třeba ta od Veolie. Nějací cizinci, kteří tady s námi ani nežijí a vy jim platíte horentní sumy,“ bouřil Okamura.

„Některé strany přímo říkají, že žádné referendum nechtějí. Například Václav Klaus mladší, zakladatel Trikolóry. Chtějí zrušit přímou volbu prezidenta. To je neuvěřitelné! A pak ještě řekl, že chtějí zrušit minimální mzdu. Tak to je také neuvěřitelný návrh. To by způsobilo situaci, že tu nějaká fabrika v průmyslové zóně, nějaká montovna, řekne tátovi od rodiny, manuální profesi – buď ti dám deset tisíc měsíčně, ber neber, nebo si vezmu rumunského nebo bulharského dělníka. Dovoz zahraničních dělníků a podpora migrace. My nedovolíme tyto asociální návrhy. Minimální mzdu budeme zvyšovat, aby naši občané mohli mít co nejdůstojnější příjmy.

Když jsem slyšel předsedu Přísahy Roberta Šlachtu – na dotaz Seznamu Zprávy, jaký je jeho vztah k EU, odpověděl čtyřmi slovy: žádné referendum, žádný czechzit. To není vlastenecká strana!

Klíčové by bylo, kdyby na našich hlasech bylo sestavování nové vlády. A pak si nadiktujeme politický program, řekneme – to se bude prosazovat, jinak neustoupíme!“

Kdo teď nemá v průzkumech 4,8 nebo 4,9, tak už nemá šanci a do Sněmovny se nedostane.

Pindík a pipinka

„Pirátský poslanec teď přišel s návrhem, že se z občanského průkazu má vymazat údaj, jestli jste muž nebo žena. Zdůvodňoval to tím, že se někteří lidé necítí ani mužem ani ženou, a že je pohlaví víc. Ať mi je tedy ukáže! Co to říká za blbosti, to jsou normální neomarxisti. No radši ať mně to neukazují, ale je jasné, že jsme se narodili buď s pindíkem, nebo pipinkou. Viděli jste něco jiného?“ Potlesk.

„Ale co oni řeší. Máme deficitní rozpočet, živnostníci potřebují snížit daně, důchodci potřebují vyšší důchody a oni desítky hodin v červnu tráví diskusí, zda zrušit údaj na občance. Jako teď v Praze, kde vládne TOP 09 spolu s Piráty. Teď dali přes sto tisíc na festival My jsme Afričani. Na takovéto blbosti se tam utrácejí peníze. Já jsem placen vámi, občany České republiky a budu vždy podporovat vás, občany ČR. Jestli chce někdo podporovat Afričany, tak ať jde do Afriky! A to jsou přesně Piráti!“ bouřil za potlesku auditoria Okamura.

„Díky naší poslankyni Šafránkové již prošel zákon a pan prezident jej podepsal, o navýšení na dítě o 500 korun, což je 6000 ročně. To je zákon SPD.“

Radim Fiala debatoval s lidmi na jarmarku. Foto: Václav Fiala

Servilita k EU na všech stranách

„Kvůli servilní politice dosavadních vlád včetně pana premiéra Babiše jsme přestali být potravinově soběstační v základních potravinách, které lze pěstovat na území České republiky. Ještě v devadesátých letech jsme byli soběstační v bramborách, cibuli, mrkvi, mase a teď to musíme dovážet. Vždyť tady na Vysočině se pěstovaly brambory.“ „Nooo!!!“ zahučelo jihlavským náměstím. „Když se dívám na úrodnou půdu, která má být zlatem každé vyspělé země, a vlády, které tu vládly, podehly diktátu EU a na naší půdě se pěstuje řepka, staví se tam solární panely a staví se tam montovny. My toto chceme ukončit a vrátit na českou úrodnou půdu naše potraviny. EU kvůli zmanipulované dotační politice nám nechce dovolit potravinovou soběstačnost. A to přináší drahé ceny.“

„My jsme nikdy neříkali, že tady budou jen farmáři. My jsme říkali – čeští producenti. Ty nadnárodní řetězce si pořád zvou do vysílání nějakého pana Prouzu, ten je předseda Svazu obchodu. Jenže členy jsou právě ty nadnárodní řetězce – on je jimi placen a pořád kritizuje SPD a naše jarmarky. Antičeský člověk, který je placen ze zahraničí a Česká televize mu dává pořád prostor. A vlastně když si jí platíte z koncesionářských poplatků, tak je neuvěřitelné, kam jsme to dopracovali. Chceme, aby se veřejnoprávní média převedla na státní příspěvkovou organizaci pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu. Mě už nepozvali sedm let do Otázek Václava Moravce. Ne že jsem odmítl! Mne sedm let nepozvali. Náš volič si tedy platí propagaci jiných stran, a to jen proto, že mám nepohodlné názory.“

„Proti tomu, abychom zrušili 21 procent DPH na exekuce, je prý EU,“ připomněl Okamura.

„Tragické bylo hlasování v červenci. Ve Sněmovně jsme hlasovali o zvýšení důchodů od 1. 1. 2022. Čtyři strany hlasovaly proti! Piráti, STAN, TOP 09 a ODS. Jestli se koalice SPOLU chopí vlády s Piráty a získají 101 z 200 poslanců, tak to bude horší než za Kalouska, ten dal 40 korun. A tyhle strany hlasovaly pro nulu.“

Milionáři korupčníci – dokonce i komunisté

„Navrhujeme to, čehož se 99,9 procenta vůbec netýká. Navrhujeme, aby v okamžiku, kdy má člověk majetek 20 milionů a nedokáže doložit jeho původ – to znamená, že si jej někde nakradl nebo to má z korupce, tak aby zaplatil stoprocentní daň z hodnoty toho majetku a když nezaplatí, aby ten majetek byl zkonfiskován státem. A věřte mi, že bude hned po korupci, protože když ti zloději budou vědět, že o ten majetek legálně přijdou, tak si budou dávat velkého majzla,“ vysvětloval za bouřlivého potlesku Okamura.

„Proti tomuto našemu návrhu brojí ostatní strany v Parlamentu. Nedivím se třeba ODS nebo ČSSD, ostatně ty už mají ve vězení usvědčené korupčníky. Je tam i jeden politik z KSČM a nyní začíná v soud v Ústeckém kraji za rozkrádání dotací v programu ROP Severozápad. To jsou miliardové dotace z EU – nu, jsou z našich peněz, protože my jim je tam pošlem a oni pak z toho udělají dotace. Za rozkrádání těchto dotací jim hrozí až 16 let vězení.“

„Ti islámští migranti už jsou tady, už jsou tam zahalené ženy, tak to je vzal Andrej Babiš, který pak řekne, že nechce migranty. Zákaz zahalování na veřejnosti už platí v Rakousku, Dánsku, Francii. Co se týká zahraničních misí, naše armáda se servilně sklání přes USA a Washingtonem a už tam naši vojáci jedou. Lidé si tam raději vybrali radikální islám než vojáky NATO. To jsme to tedy dopracovali! Stálo nás to dvacet miliard korun.“

Poté se přihodil malý konflikt s ČT: „...nejsou zváni na náš jarmark, to jsou novináři, kteří stále dělají manipulativní pořady proti SPD. To jsou ti dva! Jim dávat rozhovory nebudu, přišli tady provokovat,“ konstatoval za pískání okolních lidí Tomio Okamura. „Reportéři ČT, přišli sem provokovat a obtěžovat lidi. Jen překrucovat – a teď si mne tady natáčí. Ani se neohlásí dopředu, natáčí vás bez vašeho svolení, přestože Kodex ČT jasně hovoří o tom, že bez souhlasu občanů to nemají vysílat. To je jednání ČT – ale už jsou demaskovaní, takže o nich víme, co a jak,“ dostal se zas „do pohody“ lídr SPD, kterého jednání České televize opravdu „vytočilo“.





Konflikt s ČT v Jihlavě. Foto: Václav Fiala

