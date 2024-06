Nejtrapnější puč v dějinách? Bolívijský generál v klepetech, Kotrba dodává zajímavosti

Několik tanků a těžce ozbrojených vojáků zabralo tuto středu na několik hodin náměstí před sídlem bolivijské vlády a srazilo dveře vládního paláce, aby si vynutilo vstup po současném vrchním veliteli armády Juanu José Zúñigovi. Vyhrožovali převzetím budovy. Bolívijští vojáci obklíčili hlavní náměstí a násilně vstoupili do Palacio del Quemado, popisuje Kotrba dnešní pokus o státní převrat v Bolívii, který skončil fiaskem.

Před vládním palácem v La Paz generál Juan José Zuñiga – který pohrozil převzetím sídla – prohlásil, že se snaží obnovit demokracii a osvobodit politické vězně. „Naše děti nemají budoucnost, lidé nemají budoucnost a armádě nechybějí koule, aby zajistila zítřek našich dětí a blaho našich lidí,“ uvedl.

Uprostřed pokusu o převrat změnil prezident Luis Arce vojenské vedení. Věrnost státu přísahal José Wilson Sánchez jako nový vrchní velitel armády. Změnil se i šéf bolívijského letectva a námořnictva. USA „pečlivě sledují“ situaci v Bolívii a nabádají ke „klidu a umírněnosti“. Sánchez nařídil vojákům, kteří jsou rozmístěni na hlavním náměstí v La Paz, aby se vrátili ke svým jednotkám, dodává politický analytik.

Screen: video na sociální síti X

„Úřad generálního prokurátora státu Bolívie oznámil, že zahájí „trestní vyšetřování“ proti nyní odvolanému generálu Juanu José Zúñigovi a všem vojákům, kteří se podíleli na ‚neregulérní‘ mobilizaci těžce ozbrojených vojáků, kteří vstoupili ‚násilně‘ do ústředí bolívijské vlády v La Paz. Zúñiga je zatčen. 36. pokus o státní převrat v Bolívii od její nezávislosti se nezdařil,“ shrnuje Štěpán Kotrba.

Bolívijská vládnoucí strana Hnutí k socialismu (MAS) je hluboce rozdělena mezi prezidenta Luise Arceho a jeho bývalého spojence a nyní zahořklého protivníka, bývalého prezidenta Evu Moralese. Morales, chráněný ústavními reformami, které sám prosazoval, zastával prezidentský úřad v letech 2006 až 2019, kdy byl nucen rezignovat poté, co byl obviněn z volebního podvodu. Na konci prosince 2023 Ústavní soud diskvalifikoval Moralese jako kandidáta na prezidenta pro závod v roce 2025 s argumentem, že neomezené znovuzvolení není „lidským právem“.

???? The President of Bolivia called on all citizens to take to the streets to protest against the coup attempt.



People supporting Luis Arce (they call him Lucho) are already gathering in the capital. They chant: “Luco is not alone!” pic.twitter.com/fszoWZgsvg