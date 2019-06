Nejvyšší možné ceny za sociální služby, které mohou lidé platit, se od října zvednou

Vyhláška stanovuje nejvyšší možnou cenu, jakou mohou lidé za domov pro seniory, stravování, stacionář, pečovatelskou službu či pomoc s nákupem platit. Částky platí od roku 2014. Poskytovatelé služeb a Svaz měst a obcí žádali navýšení. Stěžovali si na to, že jim náklady rostou. Poukazovali na to, že klientům se zvedaly důchody a příspěvky na péči. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) novelu odmítala. Sněmovna vyzvala vládu, aby ministerstvu uložila vyhlášku novelizovat a návrh do konce září předložit.

„Novela bude od 1. října 2019,“ oznámila dnes Hanzlíková.

Vyhláška nyní stanovuje, že za pečovatelskou službu může člověk nejvýš zaplatit 130 korun za hodinu, za celodenní stravu se třemi hlavními jídly 170 korun, za oběd 75 korun, za dovoz či donášku jídla 30 korun, za velký týdenní nákup či za nákup oblečení a vybavení domácnosti 115 korun, za praní a žehlení prádla 70 korun. Den ve stacionáři, domově pro seniory či chráněném bydlení nesmí vyjít na víc než na 210 korun. Podle dřívějšího vyjádření šéfa Svazu měst a obcí Františka Lukla by se mohly zvednout platby od lidí za celodenní stravu ze 170 korun na 190 korun a za ubytování z 210 na 230 korun.

Maláčová už dřív řekla, že pár desetikorun denně znamená pro seniory či postižené měsíčně vyšší výdaje o stokoruny i přes tisícikorunu. Klientům v pobytových zařízeních musí po zaplacení stravy a ubytování zůstat 15 procent jejich příjmu, tedy třeba důchodu. Ministryně ve Sněmovně před měsícem uvedla, že už teď plnou cenu nedokáže platit 21 procent obyvatel domovů pro seniory a 29 procent z domovů se zvláštním režimem.

Poskytovatelé, kraje a obce si stěžují na nedostatek peněz na sociální služby. Kraje letos chybějící sumu vyčíslily na dvě miliardy korun. Ministerstvo financí už dřív uvedlo, že by poskytovatelům pomohla „aktualizace úhradových limitů“ ve vyhlášce. Podle dřívějšího vyjádření šéfky státní pokladny Aleny Schillerové (ANO) by do sociálních služeb tak mohla přitéct až miliarda korun. Ministryně Maláčová ale tehdy řekla, že by to bylo jen osm milionů korun.

Ministerstva práce a financí do regionů pošlou na sociální služby dodatečně miliardu korun. Do roku 2022 pak bude možné na projekty čerpat ještě 1,5 miliardy z EU. Podle zástupců krajů evropské peníze letošní problémy nevyřeší a stát by měl najít další sumu na plné dofinancování, jinak budou muset provozovatelé péči omezit a propouštět.

autor: nab