Někdejší český velvyslanec v USA položil v ČT provokativní otázku k Bidenovi. Jde o americký Senát

Diplomat Palouš, se kterým se Česká televize spojila do Miami, v samém úvodu upozornil, že pro budoucnost amerického státu je velice důležité, kdo bude jejím budoucím prezidentem. „Rozdělenost společnosti je taková, že si člověk klade otázku, jak může dojít k usmíření, schopnosti americké politiky se vypořádat s koronavirem. A také s volebním systémem, který budí určité rozpaky, pokud mají být Spojené státy příkladem k následování demokracie,“ uvedl, že způsob, jakým Spojené státy zvládají letošní volební proces, je značně problematický.

Do bitvy se zapojili i právníci. „Uvidíme, jak americký právní systém bude fungovat na úrovni státu a jak potvrdí svou nezávislost a autoritu v tomto americkém systému,“ pokračoval velvyslanec v USA v letech 2001 až 2005.

Jelikož je stále pravděpodobnější, že prezidentské volby vyhraje Biden, měl by si podle Palouše položit otázku, jakou cenu je ochotný zaplatit za vítězství. „Položil bych si provokativní otázku: myslí si Biden v hloubi svého srdce, že by pro něj bylo lepší, aby demokraté získali Senát, anebo zda by pro jeho politiku sjednocení Ameriky a usmíření obou stran nebylo lepší, aby Senát stále měli republikáni? Byl by tak trochu ochráněn vůči excesivním revolučním návrhům, které z radikálnější části Demokratické strany přicházejí,“ myslí si někdejší velvyslanec, že to je jediná rozumná cesta vpřed i z pohledu českého národního zájmu i z pohledu toho, co si přeje americký lid.

V Americe v těchto dnech slyší prý spoustu demokratických i republikánských hlasů, že válčení obou táborů by už mělo skončit. „Uvědomují si, že by měla začít nová fáze amerického politického procesu,“ řekl Palouš hlasem amerického lidu. „Každý by se měl v tomto kritickém bodě zastavit a podívat se, jak to vidí ta druhá strana a co může udělat pro to, aby mezi nimi byl vytvořen jakýsi most,“ doplnil.

Sám je přesvědčen o tom, že rozdělená Amerika se může spojit. „Pořád jsou zde americké základnější hodnoty než vítězství jedné či druhé strany. „Je to nejstarší demokracie světa a je vůbec schopná zvládnout to, co žádá od všech demokracií? Tedy volby tak, aby byly férové, transparentní. Manipulace aby byly odhaleny a odmítnuty? Tato otázka je tu stále. Já pořád optimisticky věřím, že je tu šance společný řád vytvořit,“ zopakoval Palouš.

Připomíná, že i z minulosti existuje několik příkladů, kdy usmíření mezi tábory vycházejícími z různých východisek možné bylo. „Skutečně si optimisticky myslím, že obě politické strany, které jsou jádrem tohoto politického života, mají potenciál něco takového vytvořit. Demokracie je právě v tom, že má být schopná všechny faktory, které společnost rozdělují, dát politicky nějak dohromady,“ dodal Palouš závěrem.

