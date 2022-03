Někdo řekl: Tohle je dezinformace, vypínáme. To nebylo ani za Rakouska. Další krok může být jako Čína, varuje vývojář Vávra

reklama

„Kdyby nás nevyzvala vláda, asi bychom weby neblokovali, nedělali jsme to s lehkým srdcem,“ uvedl k celé věci výkonný ředitel sdružení CZ.NIC Ondřej Filip pro ČT24. V tuto chvíli by mohl být okruh zablokovaných webů konečný.

Seznam osmi webů, které byly zablokovány, správce domény zveřejnil. Podle sdružení ohrožovaly národní bezpečnost dezinformační kampaní, která ruskou agresi na Ukrajině doprovází.

A ohrožují podle Ondřeje Filipa taktéž kybernetickou bezpečnost země. „Všechny ty informace, které se na těchto webech šíří, se snaží oslabovat pozici České republiky v úsilí pomoct státu, který byl napaden ruskou agresí. Po konzultaci s bezpečnostními složkami jsme dospěli k názoru, že v této bezprecedentní situaci je vhodné tyto informace utlumit. Stejně tak k tomu vyzvala i vláda ve svém prohlášení. Není to nic, co bychom dělali s lehkým srdcem,“ uvedl.

Mezi webovými stránkami, které jsou zablokované, jsou například Protiproud.cz, Aeronet.cz nebo Ceskobezcenzury.cz. Česká podoba serveru Sputnik, kterou provozuje ruská státní agentura, však funguje dál. Běží totiž na mezinárodní doméně .COM.

„CZ.NIC zablokovali několik webů s odůvodněním, že jsou ‚dezinformační‘. Neproběhlo žádné šetření. Nebyly předloženy žádné důkazy konkrétních prohřešků. A už vůbec neproběhl žádný soud. Prostě někdo řekl, ‚tohle jsou podle mě dezinformace‘ a omezil něčí podnikání a svobody. A ten někdo k tomu nemá naprosto žádný mandát ani právo,“ poznamenává k celé věci scenárista a herní vývojář Daniel Vávra.

„Bez ohledu na to, co se na oněch webech píše, což u většiny nevím, protože na žádný z nich nechodím, a teď už se to nedozvím, protože jsou bloklé, to je naprosto nepřípustné. Naše země se nenachází v žádném oficiálním stavu ohrožení, nevedeme s nikým válku, 90 % obyvatel jednoznačně stojí na straně Ukrajiny a vlády. Pár webů plácajících blbosti zjevně veřejné mínění nijak významě neovlivnilo a demokracii nijak neohrožuje. Demokracii naopak vážně ohrožuje cenzura a nezákonné omezování plurality názorů. Není tedy naprosto žádný důvod zakazovat plošně a bez soudu komukoliv vyjadřovat jeho jakkoliv možná blbé a hnusné názory. Tohle se snad nedělo ani za Rakouska-Uherska,“ dodává.

„Jedná se zřejmě o iniciativu pár aktivistů, role ministra vnitra Rakušana je zatím dost nejasná, ale vydal k tomu podivně kryptické prohlášení. Už vidím, jak mě demagogové za tohle prohlášení budou označovat za proruského a dalšími nálepkami, protože se postižených webů zastávám, nebo o mně někdy nějaký něco psal. Nezastávám se názorů na zmíněných webech publikovaných. Zastávám se základních kamenů demokracie a svobody. Ani situace, v jaké se svět momentálně nachází, není důvodem k cenzuře a protiprávnímu jednání. Obzvlášť když je to jen gesto, které většina z těch webů snadno obejde tak, že si udělá mezinárodní doménu. Jaký bude další krok? Budeme blokovat zahraniční weby a vyhledávání některých témat, jako to dělá Čína? A když to někdo bude obcházet, jak ho potrestáme? A když se ani po mírném trestu nepoučí, potrestáme ho víc? A až bude sedět ve vězení za svoje názory, jak se pak od té Číny budeme vastně lišit?“ ptá se.

„Boj s dezinformacemi se musí vést informacemi, a ne ve stejném stylu, jako to dělá ten, se kterým bojujeme. V tomto případě Putin. Kritizovat diktátora za to, že omezuje svobodu (samozřejmě že teď je navíc ještě vrahem s krví na rukou, ale tím omezováním to začalo), a omezovat v rámci boje s ním svobodu je naprosto zvrhlé,“ domnívá se.

Ve svém dalším příspěvku pak celou věc rozebírá znovu a dál. „V životě by mě nenapadlo, že největší omezování svobod od roku 1989 nastane pod taktovkou ODS. Deklarované konzervativní pravicové strany. A vše z důvodů, že nevěří vlastním občanům a bojí se, že raději budou věřit nepříteli. Většina autokratů se bojí vlastních občanů více než nepřátel z venku. A boj s nimi zneužívá k boji s vlastními lidmi,“ píše.

„Jsme v situaci, kdy Ukrajina má podporu 90 % obyvatel. Václavské náměstí je plné lidí na její podporu. Všichni organizují sbírky. Stát není ve válečném stavu ani ve stavu výjimečném. To rozhodně nevypadá jako vítězství nepřátelské propagandy. Nehledě na to, že velká část zablokovaných stránek se Ruskem vůbec nezabývala. Cenzura není potřeba, a když, tak by měla mít zcela jasná pravidla a někdo by za to měl nést odpovědnost. Za druhé světové války v USA tomu tak bylo. Noviny měly nařízení, které musely dodržovat. Ale až od roku 1942 a pouze do roku 1945. Jaký je rozdíl mezi tím, když blokuje weby a domény Čína a Rusko a když to dělá ‚pravicová demokratická‘ vláda? Podle všeho zcela protiprávně, bez opory v jakémkoliv zákoně, a ještě navíc i u webů, které ruskou invazi neschvalovaly? Já vám to povím. Vcelku žádný. Dalším krokem budou tresty pro ty, které budou cenzuru obcházet. A oni budou. Dají jim nejdřív asi pokuty. A oni to budou dělat dál. Pak je zavřou do vězení, protože tresty je třeba zvyšovat, když ty nízké nefungují,“ konstatuje.

„A pak už budou na naprosto stejné úrovni jako jakákoliv jiná totalitní diktatura. S tím rozdílem, že oni teď mažou bez soudu a opory v zákonech. V některých těch diktaturách aspoň udělají nějaké zinscenované procesy. Oni ani nepředstírají snahu chovat se podle zákona. Měl byste se stydět, že jste schopen něco takového napsat. Obzvlášť jako někdo z ‚konzervativní‘ strany,“ dodal.

A je vidět, že Vávrovi toto téma opravdu visí v hlavě, neb přispěchal ještě s jedním příspěvkem. „Podle naší ‚konzervativní demokratické pravicové‘ vlády, potřebujeme pro boj s Ruskem cenzuru. No to jistě. To bude zdrcující vítězství demokracie. Cenzuruj, posílíš svobodu a demokracii! To je volební heslo Kim Čong-una,“ napsal.

„Měl bych pro pana Fialu, Válka a Rakušana takové alternativní doporučení, co potřebujeme pro boj s Ruskem. Cca 1 000 tanků Abrams M1A2, nebo K2 Black Panther. Poláci už je mají objednané. Několik set stíhaček. Ideálně F35 Lighting II. Poláci už je mají objednané. Raketový protiletecký štít. Nejlépe Patrioty, nebo izraelský Davidův prak. Poláci už je mají. Jo a pak tu taky máme spoustu uranu a chytrých lidí. Co by s tím jen šlo dělat? Hmmm...,“ dodává.

„Bohužel posledních cca 20 let nám naši představitelé tvrdili, že konvenční koflikt v Evropě nehrozí a musíme mít specialisty na hybridní válku v Afghánistánu. Ještě že teď máme ty dinga, co mají 10 tun a výkon 160 kW, takže nevyjedou do kopce. Co se týče našich spojenců v NATO. Na polskou vládu, která disponuje momentálně nejlepší armádou v regionu, vaše vláda a naše Ministerstvo vnitra neustále útočí. Budou nás jistě nadšeně bránit, kdyby něco. Vezmou to sem po silnici okolo Turowa. Naštěstí máme ještě Němce ‚stejně za pár hodin prohrajete, co bysme vám pomáhali‘. Kamarád, co byl teď na cvičení NATO, mi vyprávěl, že Němci z Bundeswehru tam vtipkovali, že mají šest pojízdných tanků. Cítím se velmi bezpečně,“ uvedl.

„Naši zahraniční politiku dělá aktivistický ajťák, co má za náměstka ještě většího aktivistu. Co se asi tak může podělat? Kdyby něco a naše tanková armáda se svými 30 tanky (o kterých další kamarádi z armády vtipkují, že jich jezdí cca 10 a označení T72 je datum výroby) snad selhala, máme tu ještě cca 20 raketových systémů z Ruska z osmdesátých let, roky po záruce, na obranu našeho vzdušného prostoru. Třeba aspoň 10 raket po těch 40 letech od výroby ještě poletí a nezabije posádku už při startu. Škoda jen, že stíhačky lítají 15 km vysoko a tohle má dostřel 8. Nicméně naše vítězství je díky zablokování osmi webů zajištěno! A kdyby Rus obsadil Brno, zablokujeme i Echo24 a Parlamentní listy a zasadíme mu finální úder!“ zmiňuje.

„Jeden nejmenovaný člověk z armády odhaduje, že na dozbrojení AČR do bojeschopného stavu by bylo potřeba 30 % ročního HDP České republiky. Takže chápu, že blokování blogísků je snadnější,“ zakončil Vávra.

