Někdo se musel strašně vyděsit návratu Klause, že to vytáhl. Kdo? „Notičky“ i v Rozhlasu? Vlastimil Tlustý vytáhl bombu

Bývalý poslanec ODS Vlastimil Tlustý v rozhovoru pro XTV s radním ČT a moderátorem Lubomírem Xaverem Veselým probral události hýbající českou politickou scénou. Přinesl protichůdné reakce nezainteresovaných žen na kauzu exposlance TOP 09 Dominika Feriho ohledně údajného sexuálního násilí. Shodli se oba na tom, že jim je politika Feriho v podstatě líto. Tlustý také řekl svůj názor na informace, že federální ministerstvo financí vedené Václavem Klausem tajně odeslalo na přelomu 80. a 90. let do SSSR půjčku. Popsal, jako to tehdy bylo, a důrazně odmítl takové nálepkování exprezidenta.

„Svět internetu se baví. Fotku ostříhaného Feriho lajkla Vězeňská služba České republiky,“ přečetl Veselý mediální titulek s poznámkou: „Tomu já říkám černý humor, tedy nemístný humor, aby to nějak nevyznělo.“

Tlustý k tomu nabídl zajímavé názory žen, kterých se tázal, co na Feriho říkají: „Včera v přítomnosti šesti dam jsem se ptal: Dámy, co vy na to? A ony se tam pohádaly. Pochopil jsem z toho, že k tomuhle něco říkat, to je lepší si nafackovat. Jedny ho odsoudily i bez důkazů a soudu. Říkaly: Je to strašně zlý člověk, dobytek, dobře, že odešel, protože je to hrůza, co těm ženám provedl,“ popsal jeden názorový proud.

Další měly na věc zcela opačný pohled. Některé ženy odsoudily údajně obtěžovaná děvčata. „Ty říkaly: Chudák chlapec, na koho on to narazil? Vždyť ty holky ani nevěděly, co chtějí. Šly do sprchy, a tváří se, že tam byly jen na obhlídce bytu, a říkají, že netušily, k čemu dojde. Jsou to bídná děvčata,“ popsal Tlustý další reakce s tím, že třetí skupina ze zmíněných šesti žen se jasně nevyslovila a čeká, jak ve věci rozhodne soud a jaké budou důkazy.

„Je mi ho tedy líto, jo... takhle opustit politickou scénu, no... škoda,“ zalitoval Tlustý nad zničenou Feriho politickou kariérou, která vypadal velmi slibně.

„Z hlediska zákona je to nevinný člověk,“ sdělil Veselý, že dokud nebudou důkazy a nepřijde odsouzení, je Feri nevinný. Tlustý s ním souhlasil; přesto si podle něj velká část společnosti už svůj názor na Feriho kauzu stejně vytvořila.

I Veselý připustil, že je mu Feriho trochu líto: „Není to lehký okamžik v životě lidským, když se do vás takhle někdo pustí,“ soucítil moderátor s politikem.

„Kdysi dávno měl na Václavském náměstí úspěch kamelot, který prodával Večerní Prahu s výkřikem: ‚Dostal dvacet let, protože se nechal chytit!‘,“ zmínil Tlustý, načež se oba pánové pobaveně zasmáli nad tím, že Feri se nechal také chytit a jde o to, zda k tomu budou zmíněné důkazy.

Podle Tlustého už se Feri v podstatě tak trochu ale přiznal, když připustil, že se dříve choval nevhodně. „On říkal: ‚Omlouvám se za negentlemanské chování.‘ To si mnoho lidí přeloží, že to ví, že na ženy nějak tlačil. Když to tak přiznává, je pak pro leckoho důkaz. Tak kdoví, jak to bylo,“ podotkl.

Veselý prý Ferimu přeje hlavně „spravedlnost“. „Rozhodnutí soudu už je ale naprosto nepodstatné, jedině když půjde do vězení, ale to mi připadá nepravděpodobné. Lidi už názor nezmění,“ zopakoval Tlustý.

Následně byl předmětem diskuse exprezident Václav Klaus a jeho údajná půjčka, kterou měl v listopadu 1989 poskytnout Rusku jako ministr financí. Klaus předčasně ukončil živý rozhovor pro Radiožurnál, v němž odpovídal na dotazy týkající se své údajné role v půjčce Sovětskému svazu. Na adresu moderátora Vladimíra Kroce, který rozhovor vedl, řekl: „Předvedl herecké číslo, měl jsem mu dát pěstí.“

„Pan redaktor Kroc předvedl, že je součástí mediální bojovné linie,“ konstatoval Tlustý. Svá slova přiblížil: „To jsou ale samé dobré zprávy. Část vlivných tohoto státu se vyděsila z představy, že by se pan prezident do politiky vrátil. Například že bude kandidovat v prezidentských volbách. Musel se z toho někdo strašně vyděsit, jinak by nerozpoutal kauzu starou 32 let. Měl by se pan prezident radovat, že nenašli nic lepšího než tak starou kauzu, ve které je ještě ke všemu prokazatelné, že v této věci vůbec nerozhodoval a nefiguroval v ní,“ uvedl.

Moderátor připojil poznatek. Velmi jej prý zarazilo, že Kroc v rozhovoru s Klausem vše četl z papíru. To podle Tlustého pouze potvrzuje jeho slova: „Tak když jste najmutý do svaté války, tak potřebujete noty od těch, co to u vás objednali,“ konstatoval.

Na dotaz, co se skutečně v roce 1989 stalo, pak Tlustý odpověděl: „Rozpadal se východní blok. V této době měly české podniky ještě vyrobené zboží pro sovětský nebo ruský trh. V onom rozpadu ho Rusové neuměli jak zaplatit. Byla to smlouva předlistopadová, tedy ty dodávky dojednali komunisti za své éry. Ministerstvo zahraničního obchodu vlastně platilo z českých zdrojů peníze těm dodavatelským českým firmám místo těch zákazníků v Sovětském svazu a Rusku. Samozřejmě se čekalo, že ti to jednou vrátí, k čemuž myslím nedošlo. Hlavní je, že Klausovo ministerstvo financí v tom vůbec nefigurovalo, o ničem nerozhodoval,“ popsal Tlustý, jak to s onou „půjčkou“ Rusům bylo.

Václava Klause toto nařčení velmi rozzlobilo, protože dobře zná, co dokáží způsobit nálepky. „Chtějí, aby mu zůstala na čele viset taková nálepka, zejména dnes, když je v mediálním světě snaha odpoutat pozornost od rozhodování lidí ve volbách. O tom, zda chtějí, aby jim vládl Brusel, nebo ne. Protože někteří už tuší, že většina na tuto otázku říká, že nechce. Vynakládá se velké úsilí na změnu otázky, a sice: Máte rádi Moskvu, nebo nemáte?“ sdělil Tlustý, že jde o podstatu voleb.

