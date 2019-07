Někdo to vaše chlastání a zvracení po bulvárech musí zaplatit! Herec Gulyáš má vzkaz pro kolegy z Varů, kterým smrdí zbraně

ROZHOVOR „Chcete festival? Někdo to musí zaplatit, abyste mohli chlastat a zvracet po bulvárech,“ vzkazuje kolegům herec Michal Gulyáš ke kauze sponzoringu karlovarského filmového festivalu a děkuje České zbrojovce za to, jak její výrobky reprezentují Českou republiku. A Gulyáš vzpomíná: zatímco Vlasta Burian by nespokojené umělce poslal na poštu, on sám by volil zcela jiná místa. Přidává také několik případů toho, kdy bezbřehý aktivismus umělců zničil do té doby zcela fungující projekty. „Mají dělat charitu, mají zaštiťovat dobročinné a sociální akce. Paraple, vánoční koncerty atd. Za to mají velkou jedničku s hvězdičkou a nese to ovoce! Ale žvanit do politiky?" ptá se Gulyáš v souvislosti s protesty na Letné.

Média zaujala kauza z filmového festivalu v Karlových Varech – petice umělců proti České zbrojovce coby sponzorovi. Je to legitimní postoj, nebo absurdita, že sponzorovaný vyhazuje sponzora?

S dovolením toho využiji: „Rád bych České zbrojovce při téhle příležitosti vystřihl velkou uctivost za to, jak výrobky jejich značky dobře reprezentují Českou republiku! Měl jsem možnost vidět několik nepublikovaných záběrů ze zkušební střelnice a byl jsem nadšený.“ Anketa Má se ZRUŠIT přímá volba prezidenta, jak navrhuje předseda ODS Petr Fiala? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 5599 lidí

K druhé části otázky mohu jen nezúčastněně konstatovat, že to není absurdní. Je to smutné! Smutné, že legendární herec a opravdu dobrý šéf karlovarského festivalu je veřejně uštknut hady zahřátými na jeho prsou! Ale protože znám hereckou mentalitu, tak ono se to nějak vyleští, ono se to nějak vydiplomatizuje, a když se o tom nebude mluvit, tak příští rok zase háďátka dorazí ke karlovarskému prameni a budou se těšit z nekonečné přízně a ukazovat své bezbřehé charaktery.

Jan Čulík se v rozhovoru s Dominikou Švecovou vymezoval proti tabákovému gigantu Philip Morris a jeho sponzoringu filmové přehlídky. Je tedy v pořádku, aby na festivalu, kde se promítají filmy o současných problémech světa, aby sponzoring souvisel s výrobky, které ubližují lidem?

Film sám je postupem sestaveným také z technických komponentů, jejichž proces výroby v nějakou dobu na nějakém místě ubližuje lidem, nebo je vykořisťuje. Nepoužívá se nafta a benzín k dopravě? Nejsou části snímací techniky tvořeny kovy těženými někde v zemích, kde za nelidských podmínek a za žebráckou úplatu se lopotí domorodci, aby velcí průmyslníci, třeba s filmovou technikou, bohatli? Co je to za pokrytectví? To se všichni inspirovali tou navoněnou, blýskavou a blbou hollywoodskou vykřičenou opičí partou?

Ať každý přestane kritizovat a začne sám u sebe! Chcete festival? Někdo to musí zaplatit, abyste mohli chlastat a zvracet po bulvárech. Všichni na ty filmy, co se týkají současných problémů světa, koukáme – a stejně nás to v drtivé většině neinspiruje k ničemu jinému, než že si zajdeme na večeři a pak o tom vedeme bezduché debaty!

Film není poslání. Burian říkal: „Chcete poslání? Jděte na poštu“ Já říkám.: „Jděte do ...!“ Film je byznys a zábava. Když se to povede, tak to má ještě nějaký ten rozměr nad zábavou. To je pak úspěch, ale nikoliv cíl! Cílem je pobavit a vydělat prachy. Na filmy s posláním se nedá koukat, protože se v nich odráží traumatická debilita tvůrců! Samozřejmě, že to tak úplně neplatí o dokumentární tvorbě, ta se o takové parametry snaží někdy více, někdy méně, protože na tom je postavena.

Ale zase – jde hlavně o podívanou na stejné úrovni jako jsou býčí zápasy. 95 % diváků neřeší utrpení zvířete, ale čeká na jeho smrt! My lidé jsme hovada, tak se s tím smiřme – nebo změňme něco v genech! Nevím, proč by umělci měli být z této obecné kategorie vyjmuti?

„Financování karlovarského festivalu Českou zbrojovkou nás zklamalo,“ píše se v dopise, který podepsali režiséři Jan Hřebejk, Tereza Nvotová, Vladimír Michálek, Juraj Nvota, Vít Klusák nebo herci Jana Plodková, Anna Šišková, Anna Geislerová či Zuzana Kronerová. O čem podle vás svědčí nová protestní akce umělců? Domníváte se, že je příští rok na filmovém festivalu ve Varech neuvidíme?

Věděl jsem, že přijde otázka, ve které budu moci použít nějaký oblíbený příběh, coby podobenství reality. Tak tedy...

Někdy v polovině minulého století existoval jeden výtvarník, který se rozhodl, že prodá svoje lejno v konzervě za milion. Skutečně nakálel do konzerv a nechal je podle procesu konzervace uzavřít s tím, že na etiketě bylo napsáno, že v této konzervě je exkrement onoho slavného výtvarníka a tu etiketu samozřejmě také graficky sám navrhl. A skutečně si bohatí snobové tyto konzervy nakoupili za velké peníze, i když nikdo vlastně nevěděl, co v té konzervě je. Tedy je-li tam to, co řekl slavný autor a co sdělovala i ta jeho etiketa. Ale kupodivu se s tím právě díky pověsti autora začalo obchodovat. On jich naplnil a nechal vyrobit několik desítek. Pro investory to byla dobrá investice. Konzerva měla jméno, měla neobvyklý obsah, měla pověst, měla ty hodnoty vedoucí k její ceně. Ale přece jen existovaly jisté pochyby, které svým způsobem paradoxně cenu držely v kurzu. Po několika desetiletích se jeden investor rozhodl konzervu otevřít, aby zjistil, jestli etiketa nelže a nešlo jen o vtip. Upozorňuji, že v té době se cena jedné konzervy pohybovala na nějakých cca 7500 eurech. Možná víc, nepamatuji si to z příběhu přesně. Investor tedy konzervu otevřel – a hle – bylo tam to, co inzerovala etiketa a co vykonal tehdy již zesnulý výtvarník. – Bylo tam lejno!

No a já si myslím, že dokud některé filmové hvězdy předváděly to, co mají na své etiketě, byla jejich hodnota vysoká. Jakmile se ovšem otevřely, aby veřejnost ujistili o svém filozoficko-politickém obsahu, jejich společenský kurs klesl na hodnotu obsahu investorovy konzervy!

Co říci obecně k tomu, jak se v poslední době umělci vměšují do politiky? Letná, filmový festival ve Varech? Jsou jejich vstupy přínosné?

Jen dokončím předchozí odpověď. Pochlubit se tím obsahem je, řekněme, nešťastné, ale rozmáznout ho – to se japonsky označuje jako seppuku, nebo harakiri, čili rituální sebevražda!

Pokud jde o přínos vstupů...? No, před lidmi se musí umět mluvit. To není jen jako na divadle. Politicky nadchnout dav, to je jiná disciplína!

Já to vidím jako takovou vtipnou filmovou scénu. Hrdina přijde na tribunu před těch dvě stě tisíc, tři sta tisíc lidí – a krkne. Jiný hrdina krkne zhluboka, někdo zase jemně, někdo intelektuálně, někdo překrká krknutí jiného krkáčka, pak přijde hysterická krkačka a prokrká to jako hystersuperkrkostar a do toho se zpívá a mává a nakonec je slib jako ve skautu... A všichni si, dvě stě tisíc nebo tři sta tisíc lidí, sborově krknou.

Vidíte, jak je krkání přínosné? A vy pak máte o čem psát a my žvanit. A taky se máme komu vysmívat! A nemyslete si, že nás ten smích přejde. Nepřejde. Ještě zatím je nám dovoleno se smát. My jsme si v 89. odzvonili svobodný smích a dokud nepřijdou k moci tihle krkáčci, co nám místo smíchu nařídí krkat, tak se budeme smát!

Mimochodem, jediný, kdo má co říci a je to přínosné, je jistý Franta Motýlek. To je jediný aktivista, kterému věřím. A jestli ho neznáte, tak si ho na sociální síti najděte! Frantou Motýlkem bych nahradil všechny ty krkáčky! Na facebooku už má svůj fan club.

Neškodí to tedy spíše hercům, není už na ně česká veřejnost alergická?

Všechno z toho, co dělají v poslední době, dělají blbě! Mají dělat charitu, mají zaštiťovat dobročinné a sociální akce. Paraple, vánoční koncerty atd. Za to mají velkou jedničku s hvězdičkou a nese to ovoce! Ale žvanit do politiky? Udělal bych vám kvalifikovaný rozbor, proč zrovna herec je pro politiku out, ovšem to by bylo na trochu déle. Výjimky, jako byl například Reagan, nejsou tak časté, a stálo za tím mnoho let práce. Anketa Pokud ČSSD odejde z vlády,... ... chci předčasné volby 5% ... chci vládu se zapojením pravicové opozice 2% ... chci vládu Babiše s podporou KSČM a SPD 93% hlasovalo: 10222 lidí

Herci jsou zneužívaní, a ani to netuší. Oni si myslí, že je to jejich přínos. Nikoliv – OBSAH KONZERVY! Všímejte si hollywoodských idiotů, když pořád do zábavy protlačují politiku. Zničili i tak úžasnou záležitost, cenu Oscarů. Pitomci! – Více černé do bílé!!! – Méně plynu do vzduchu!!! – Pinďu k pinďovi, pindu k pindě!!! ... Já sice chápu rovinu sebeprezentace, ale méně je někdy více. To v minulosti už věděl každý sedlák na poli.

Za podprůměrné označil pohádky oblíbeného režiséra Zdeňka Trošky člen TOP 09 v Českých Budějovicích Tomáš Bouzek. Stalo se tak při diskusi o tom, kam „přiklepnout“ dotace. „Je to komerční projekt a nevidím důvod, proč ho podporovat z veřejných zdrojů,“ dodal zastupitel jihočeského kraje a radní Českých Budějovic. Rada Jihočeského kraje ale nakonec Troškovi dotaci přidělila. Je Bouzkův komentář namístě? Stát přece v rámci kultury přispívá na mnoho komerčních projektů…

Nevím, kdo je pan Bouzek, ale vím kdo je Zdeněk Troška! Jestli je ten pan Bouzek zastupitel, tak asi ví, že i komerční pojetí aktivit regionu nebo region propagující, spadá do zastupitelských témat! Některé filmy od Trošky jsem neviděl a neuvidím, některé jsem viděl několikrát a podívám se na ně zase. Troška je skvělý režisér, míří správně na cílovku a natočil pár filmů, které se staly legendou. Mrzí mne, že jsem si u něho nezahrál, ale to už není k meritu věci.

Státní gymnázium Na Zatlance v Praze se pochlubilo na sociálních sítích, že na jeho půdě vyučuje mediální výchovu Václav Moravec. Na tom asi není nic špatného, kontroverzi ale vzbudil komentář, kterým je informace doprovozena: „Chcete vědět, jak reagují vaši žáci na nálet trollů z IVČRN, Trikolóry apod.?“ ptá se oficiální účet gymnázia. Je v pořádku, že státem provozovaná škola nálepkuje politické strany a hnutí?

Bolševická metoda! Ať si vedení založí svoje soukromé bolševické gymnázium a tam ať si vyučuje s předsudky! Tohle jsou bolševici dneška. Nemají jednu hvězdu, mají jich celý kruh nad hlavou jako svatozář. Novodobí bolševici mají plnou hubu demokracie, ale jejich postoj je právě opačný. Blbci, když řeknu něco, co nechtějí slyšet, se mne hned ptají v jakém proruském serveru jsem tu kdejakou informaci sehnal. A já ani nevím, které by to mělo být. Získávám informace po svém a nespoléhám se na servery. Lidská ubohost dosahuje vrcholu.

Ale v zásadě jde o boj o moc. Neomarxistická sebranka s hesly o západních hodnotách a demokracii chce ovládnout většinu a zatlačit ji do defenzivy. Stejně jako to udělali komunisti ve 48. roce. Ale výsledně to slouží jen parchantům z nejvyššího finančního sektoru. Vychovávat debilní, globální, unionistické ovce, to je cíl záměru. – „Nikdy nebudete bohatí, ale nebudete umírat hlady!“

Svět pro manipulátory. – „My vám řekneme, které informace jsou správné! My vám ukážeme nepřítele!“ – Vymysleli slovo DEZINFORMACE a teď nám ho cpou do korýtek a za chvíli se budou točit horory, kde hlavní roli bude hrát DEZINFORMACE, jako zlo překonávající postavu ďábla. – „Ďábel už nezabírá, stvoříme dezinformaci! Bůh už nezabírá, stvoříme mimozemšťany!“ – Mocní cejchují svůj lidský dobytek! Zejména, když tam vyučují marxistická čuňata! Manipulátoři teď frčí...

Proto společně s Orbánem sdílím zhnusení nad osobou Györgye Sorose. Je jako virus a jeho prachy ho roznášejí napříč světem a destabilizují staré osvědčené modely!

ODS chce zrušit přímou volbu prezidenta, uvedl to její předseda Petr Fiala, podle kterého by bylo lepší, kdyby hlavu státu opět volil parlament. Bylo by to podle vás lepším řešením? Pomohlo by to stmelit rozdělený národ?

Byl jsem v posledních volbách voličem ODS. Tak teď mají u mne konec! Jeden jediný vzkaz pro lidi: „Nenechte si to vzít! Nechtějte politiku kabinetních dohod! Berou naše peníze, ať se hádají. Leze jim to do plánů a zaobalují svou kritiku do politického balastu. Přímá volba presidenta je jediný bič v rukou lidu! Ať si trhnou nohou se svýma kydama o parlamentní demokracii a blablabla s kdovíčím... Kradli a nikdo je nekontroloval, kradli a nikdo se jim nepostavil, udělali zákony, které demoralizují společnost a cpali nám tolikrát něco, ani jsme nevěděli k čemu to slouží. Nenechte si to vzít a zvolte si pořádného vůdce, prezidenta, který inspiruje, který oponuje, který jim to komplikuje! Naši zástupci parlamentární pak aspoň budou muset hledat cestu ke kompromisům a hůře se jim bude skrývat špína za nehty. Jestli si volbu prezidenta necháme vzít, staneme se definitivně obětí politických šmejdů! – Doba totiž opravdu není idylická!“

A co na závěr...

Závěrem a tradičně bych rád pozdravil autory nenávistných a sprostých komentářů a doporučil jim jeden cvik pro zklidnění. Strčte si pravý palec ruky do zadnice a levý malíček do pravé nosní dírky. Pak se točte dvě minuty doleva a dvě minuty doprava. Zbaví vás to démonů zla a když náhodou spadnete a rozbijete si ústa, budete blíže k pochopení, že nic není tak jednoduché, jak to vypadá!

Oponentním názorům se nebráním a těm slušným naslouchám!

Budu-li mít aspoň někoho z přízně myšlenek, pak mu přeji hodně zdaru a sil, protože vlna blbosti ještě zdaleka nedostoupila vrcholu!

