Někdo tu „sežral chocholouše“. Díky Kundrovi jsme světu k smíchu, myslí si mediální analytik Mikeš. Je to hra tajných služeb, a my v tom prohráváme

K práci médií v době koronavirové krize jste mi minule řekl: „Co se týká pokrytí médií, tak když je něčeho moc, tak je toho příliš. Domnívám se, že by se to mohlo trochu omezit, protože pak to vyvolává paniku a strach mezi obyčejnými lidmi.“ Jak to vidíte s odstupem dvou měsíců? Vyvolávají média stále zbytečný strach?

Už atak na lidi zmírnil, už toho není tolik. Teď jsou informace pozitivní, že se opatření uvolňují a brzy přestaneme nosit roušky. Dnes jsem dokonce volal do cestovní kanceláře, kde mi rozmluvili zrušení zájezdu na konci června, protože je šance, že cestování bude povoleno. Hlavně, aby nám to vydrželo, a aby se nevrátila druhá vlna, protože pak by běsnění začalo znovu a bylo by to ještě horší.

Jak tedy podle vás česká média celou krizi zvládla?

Vcelku to zvládla. Bulvár nečtu, takže o nich nevím, ale třeba v Anglii The Sun a další to taky pěkně vybičovávali, takže se domnívám, že média se snažila. Problém je, že mladá generace mainstreamová média neberou příliš v úvahu, nedívají se na televizi či na jednotlivé vysílače, jsou hlavně na sociálních sítích, kde záleží, jak komunikují mezi sebou. Dopad sociálních sítí byl slušný, protože mladí se chovali velice spořádaně, chodili s rouškami a nebyli zde velké excesy. Jestli udělali někde menší párty a dali si pár piv, nešlo o nic hrozného. Každopádně se mladí nevzbouřili, což se také mohlo stát.

Média v České republice zažívají paradoxní situaci, kdy čtenost výrazně stoupala, zatímco inzerce neúměrně čtenosti klesá…

Když se ekonomika zpomaluje a manažeři si uvědomují, že rezervy jsou potřeba, tak reklama je určitým barometrem, jak se ubírá život ve společnosti. Když je prosperita, reklama nabobtnává, když jde do tuhého, tak první, po čem se sáhne, jsou inzerce a komunikační prostředky. Na nich se dá nejjednodušeji ušetřit. Dalo se to očekávat, protože to není nic zvláštního. Reklama je opravdu barometrem společenského života, zvláště ekonomického.

Českou mediální scénou hýbe informace týdeníku Respekt, že do Čech měl dorazit ruský agent s jedem v kufru. Jak hodnotíte práci novinářů v tomto případě?

Domnívám se, že někdo takzvaně „sežral chocholouše“. To znamená, že si z nás ruské tajné služby asi vystřelily a čekaly, jaké budou reakce. A nevím, odkud redaktor Kundra dostal ony informace, ale pravděpodobně šlo o podivný zdroj. Domnívám se, že posílat diplomata s kufříkem a ještě na lokální politiky, kteří jsou tak vykolejení z normálu… stalo se, že jsme mezi tajnými službami trochu k smíchu.

Proč?

Protože tomu byla věnována pozornost, zasedal Parlament a tajné zasedání bezpečnostního výboru a tak dále. Prezident měl pravdu, když řekl, že to byli čučkaři. Podle mého názoru to byla vyslovená provokace.

Nicméně pokud se v médiích objeví informace s odkazem na zdroj ve zpravodajských službách ohledně ruského agenta s jedem, nejde o věc, kterou by se měl bezpečnostní výbor a vláda zabývat?

Oni nemohou přiznat, že pravděpodobně naletěli, a tak se musejí obhájit, aby z nich nebyla ještě větší sranda. Ale posílat agenta ještě letecky s kufříkem a nakonec najít ruského diplomata, který požádá o policejní ochranu… Jsou to hry, které mezi sebou agenti hrají, a my v tom asi trochu prohráváme.

To je jedna z možností, ale pokud by k úniku docházelo, je to přeci důvod k prošetření…

Pochopitelně, jestliže Respekt dostane informaci a redaktor se pod ni podepíše, tak to někdo vyvolal. A bylo by dobré, aby bylo zjištěno, kdo byl anonym, z jakých zdrojů čerpal, proč to dělal a kdo ho zaplatil.

I to se v právní rovině řeší; nakolik média mohou krýt své zdroje, pokud se jedná o bezpečnost státu?

Tady o žádnou bezpečnost vůbec nešlo, ale o jednu z mnohých her. Určitě budeme svědky nějakých dalších. Čas od času si to tajné služby vyzkoušejí. Mají peníze a tak musejí odůvodnit svoji činnost, to se holt v tomto světě děje, že se vzájemně obviňují. Podle mého názoru, když naši tři politici jdou proti Rusku, tak si zase oni vystřelili z nás. Nemusí to být nakonec pravda, může jít o vnitřního nepřítele BIS.

Přiznává Bezpečnostní informační služba, že k úniku nějakých informací došlo, tím, že právě kvůli úniku podala trestní oznámení?

Informaci určitě někdo předal, a nyní jde o to, zda šla z tajných služeb, nebo z jiného zdroje. To je třeba zjistit, protože tady jde o další zápletku, která komplikuje vztah Česka k Rusku, anebo Ruska k Česku. Někdo má zájem, aby se vztahy nelepšily a zejména, abychom byli více závislí směrem k Západu. Prezident se snaží, abychom se stali více soběstačnější, tedy ekonomicky vyvážení, ale když vezmete náš export, co se stalo s ekonomikou a komu patří, tak třeba toho chtějí mít ještě víc.

Která z posledních politických televizních debat vás v poslední době zaujala, a proč?

Díval jsem se na debatu premiéra Andreje Babiše, vicepremiéra Jana Hamáčka, šéfa Pirátů Ivana Bartoše a předsedy ODS Petra Fialy (Partie televize Prima, pozn. red.) a byl jsem zvědavý, kdo bude mít navrch. A podle mě Babiš s Hamáčkem Bartoše s Fialou trochu rozebrali. Měli navrch.

V polovině března jste mi na otázku, zda nosíte roušku nebo respirátor, odpověděl: „Nemám a nebudu mít. Říkám si, že co má být, má být. Ať udělají pořádné respirátory a dají je zdravotníkům, kteří přicházejí do styku s nakaženými, ale že bychom všichni měli začít chodit po ulicích v respirátorech, pokládám za hloupost.“ Nedlouhou po našem rozhovoru se všechno změnilo a rouška začala být na ulici povinná. Jak svůj výrok zpětně vnímáte? A nosíte už roušku?

Jistěže nosím, našili jsme si, koupil jsem si, mám je v autě, mám je všude a bez nich nevyjdu. Jsem občan a věřím epidemiologům, protože oni jsou odborníci profesionálové.

Já jsem byl stejný jako Johnson (Boris, britský premiér, pozn. red.) – proboha, vždyť jde jen o chřipku a oni si tady zkoušejí, co nastane v případě ohrožení. Byl jsem docela hlupák, že jsem si neuvědomil, že to opravdu je epidemie celosvětového rozsahu a že lidé budou umírat. Nepředpokládal jsem to a myslel jsem si, že jde o zkoušku, jak jsou státy připraveny, že ve světě jde asi o víc, že se svět bude přehodnocovat, do toho zelený dým…

Možná, že epidemie bude k něčemu využita a uvidíme, co bude následovat. Příroda je matka a my jsme ji trhali na kusy a drancovali a musela se bránit, ale nechť tohle posoudí vědci a vezmou si poučení, jak dál. Každopádně jde o varování pro celou naši civilizaci.

Domníváte se, že bude pandemie někým využita ekonomicky?

Myslím, že ano, protože drobní a střední podnikatelé jdou do úpadku a kdo bude mít peníze, tak to všechno skoupí. A propast mezi bohatými, kteří ovládají zeměkouli, a mezi ostatní populací se pravděpodobně ještě prohloubí.

