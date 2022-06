Nekrást, nešvindlovat, vykládali. Světlo, Václav Havel. A teď organizovaný zločin, udeřil Babiš. A kam si foukali kokain...

reklama

„Vážení přátelé, dámy a pánové, pokud jste měli pocit v minulých týdnech, že v politice je nuda a že vláda stále něco slibuje a lidem nepomáhá, tak minulý týden se všechno změnilo, protože naše slavná pětikoalice, tzv. 5K, porodila 3K. A co je to 3K? Konspirace, korupce a kokain. Kokain, vážení, to jsme tady ještě neměli,“ prohlásil na úvod sarkasticky Babiš

Hnutí STAN označuje za organizovaný zločin, kterému velí Vít Rakušan. „A co nám říkali před volbami? Ano, můžeme si to přečíst: nelhat, nekrást, nešvindlovat, přijďte k volbám,“ podivuje se Babiš a přidává výpověď jednoho ze zklamaných voličů Starostů.



„Volil jsem STAN, protože jsem jako pravicový volič už neměl na vybranou, neboť ODS za Nečase mě zklamala. Panu Rakušanovi jsem před volbami věřil a byl pro mě jakési světlo na konci tunelu v politickém marasmu naší země. Éra Václava Havla se už nevrátí. Pan Rakušan stále mluvil o Václavu Havlovi. A světlo na konci tunelu zhaslo, už jsem pesimista s naší zemí,“ prohlásil jistý pan Kalaš.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



„No je mi to líto pro pana Kalaše, ale je to tak. Tady STAN nám co říkal? Nejvyšší čas ukončit rozkrádání státu. Takže, vážení přátelé, pokud jste měli pocit, že STAN je něco skutečně nového, tak to není pravda. Je to organizovaný zločin, a teď vám vysvětlím proč,“ řekl Babiš a spustil výčet Starostů, kteří za sebou mají v nedávné době nějaký skandál.



„Teď všichni mluví o panu Hlubučkovi, který rozkrádal dopravní podnik v Praze a podle médií to fungovalo tak, že kdo nezaplatil, nedostal zakázku. Takto měla podle důvěryhodného zdroje vypadat praxe v dopravním podniku. I jeden developer se ozval, že to tak fungovalo,“ začal Babiš nejaktuálnější aférou. „STAN, Starostové a nezávislí, respektive závislí, někteří na kokainu. Takže strana toxická a nemorální, to je STAN. Je to strana organizovaného zločinu,“ udeřil Babiš.

Poté si posvítil na aktivity europoslance Stanislava Polčáka, kterého označuje za jednoho z největších gaunerů. „Europoslanec a šedá eminence Starostů. Člověk, který měl nejblíž k lidem z okolí mafiána Radovana Krejčíře, konkrétně k Michalu Redlovi, který je nyní ve vazbě. Polčák, možná si pamatujete, ovlivňoval ty peníze, které naše vláda schválila pro obce v kauze Vrbětice, tak chtěl 2,9 milionu za 62 hodin práce. Ano, dobře slyšíte, 46.700 Kč za hodinu. A když se to provalilo, tak oni vždycky se vlastně vzdají a hrají si na ty čestné,“ uvedl Babiš, podle kterého nestačí, že po zveřejnění kauz vždy dotyční odstoupí ze svých funkcí nebo vrátí peníze.

Bc. Martin Půta SLK



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Schytal to i dlouholetý hejtman Libereckého kraje Martin Půta. „Policie má odposlechy, na kterých pan Půta rádi obviněným manažerům, jak nejlépe vyvést peníze z ROP Severovýchod. Jinde zase jeho kumpáni mluví o tom, že bude o Půtu postaráno, že mu nebudou nic dlužný a že je slíbena i jednička pro Půtu, a nazývají ho přezdívkou nejvyšší. Liberecký hejtman navíc nechal tajně sledovat svou politickou konkurenci. Tak to jsou skutečně mafiánské praktiky,“ podivil se Babiš a vrhnul se na další jména.

„No a pan Gazdík. Pan premiér to komentoval: nová kultura, pan Gazdík. Ale pan Gazdík začínal politickou kariéru se symbolem korupce, nejdřív se vyvezl po jeho zádech nahoru, potom byl s KDU, a teďka je STAN. A velkoryse se vzdal své funkce. Samozřejmě, že lhal. A pokud po tom, co se provalily jeho tzv. schůzky a odposlechy šifrovaným mobilem, no, tak musel rezignovat. A říkal, že nebyl na dovolené a že to byl prodloužený víkend. A pamatujeme si, jak lhal v kauze Bečva, jak ovlivňoval vyšetřovatele, jak volal novinářům, aby to nepsali,“ uvedl Babiš s tím, že odstoupení z funkce je přiznání viny.

Psali jsme: Vyhozený Švejdar podpořil Rakušana: Nikdy se mnou nemluvil o Hlubučkovi Politolog: Hnutí STAN dopadlo jako křižník Moskva. Voliči ho pošlou „na chuj“ Babišovi zavolali ze studia: Gazdík má tunu másla na hlavě. A to o něm veřejnost ještě neví... Babiš (ANO): Pan premiér Fiala se mě asi bojí

„Kam si foukali kokain, tak to vám radši nebudu ani vyprávět,“ připomněl Babiš kuriozní volnočasové koníčky Redlovy skupiny. Pak se věnoval předsedovi STAN Vítu Rakušanovi a premiéra Petru Fialovi, který podle něj ve skutečnosti dělá vše ne pro to, aby se organizovaného zločinu ve vládě zbavil, ale aby mu tam naopak zůstal. A k tomu pořád jede svou lajnu, že za všechno může Babiš.

Reagoval na srovnávání s kauzou Čapí hnízdo, které od víkendu zaznívá z koalice. Podle Babiše je to nesmysl, kauza nijak nesouvisela s jeho politickým angažmá a dotaci, na kterou měla nárok, farma vrátila kvůli politickým tlakům.

A kauzu Stoka, druhé oblíbené heslo vlády, ANO podle Babiše vyřešilo tak, že úplně zrušilo svou brněnskou organizaci. Tak když jsou tu ty nové čestné pořádky, tak by prý STAN mohl také úplně rozpustit svou pražskou buňku.

Na samý závěr si pak nechal předsedkyni Poslanecké sněmovny, která nejen že stále věří, že se vlády nemají starat o lidi, ale teď navíc dodává, že by ani stát neměl mít žádný majetek a ten co má teď, třeba pivovar Budvar, by měl zprivatizovat. Což Babiše přivedlo k výčtu, co všechno při tomto procesu za třicet let česká pravice zašantročila.

Vládní skandály podle něj kryje i Česká televize, třeba když Rakušan dostal v neděli sólo s ohleduplným moderátorem Moravcem. Výměnou za to koalice předvedla „šaškárnu“ s volbou televizních radních, které se ANO odmítlo zúčastnit.

„Lidi vám to už nežerou, vážení, tak už s ním přestaňte,“ zakončil svůj report opoziční lídr.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.