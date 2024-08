Nekrm hydru televizními poplatky. Vidlákova akce očima právníků: Povstání statisíců vláda neustojí

O 15 milionů korun měsíčně by od nového roku mohla přicházet Česká televize, pokud by vyšly plány iniciátorů výzvy „Nekrm hydru“. Jejím cílem je přesvědčit občany, aby veřejnoprávní televizi neplatili koncesionářské poplatky. Autoři akce v čele s blogerem Danielem Sterzikem alias Vidlákem a někdejším členem RRTV a místopředsedou Trikolory Petra Štěpánka si uvědomují, že malá akce několika stovek jednotlivců nic nezmůže. Proti desítkám neplatičů úřady snadno zasáhnou. Proto chtějí získat minimálně 100 tisíc statečných, kteří budou ochotni přestat platit koncesionářské poplatky na základě koordinovaného pokynu. Pro toto verbování si organizátoři dávají čas do konce roku 2024.

Chtějí sdružit všechny, kteří jsou ochotni jít do občanského rizika a koordinovaně přestat platit koncesionářské poplatky. Pokud bude odezva veřejnosti dostatečná a bude skýtat naději, že se 100 tisíc statečných najde, vznikne zastřešující organizace, která se ujme právního servisu, připraví návody pro obranu před úřady, ujme se obhajoby postihovaných účastníků, zveřejní právní rozbor rizik plynoucích z účasti na této akci, splní zákonné náležitosti pro financování a připraví seznam požadavků k nápravě situace v České televizi. V takovém případě by na Kavčí hory neputovalo 150 korun, což bude od 1. ledna nová výše televizních poplatků, nejméně od 100 tisíc domácností, což by činilo oněch v úvodu zmíněných 15 milionů korun.

Gándhí odmítl platit solnou daň a moc padla

Skeptický k záměru iniciátorů výzvy „Nekrm hydru“ je advokát a expert na mediální právo Aleš Rozehnal. „Jedná se o iniciativu, která vybízí k porušování právního předpisu. Není ale jasné, co míní iniciátoři pod pojmem ‚sdružit‘. Pokud by měli na mysli vytvoření spolku, zcela jistě takový spolek nevznikne, neboť jeho účel je protizákonný. Postihnout bude možné pouze osoby, které nebudou televizní poplatek platit, a to standardní cestou soudního a následně exekučního řízení,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Aleš Rozehnal.

Podle právníka a vysokoškolského pedagoga Zdeňka Koudelky tento pokus zcela bez šance není. „Úspěšnost všech výzev občanské neposlušnosti je závislá na tom, kolik lidí se do nich zapojí. Stát se může represívně chovat vůči nějaké menší skupině obyvatel, ale když povstane lid, tak to ta vláda neustojí. Připomenu Solný pochod v Indii, kdy Gándhí odmítl platit solnou daň a šel si do Indického oceánu nabrat vodu a vysušit ji, aby získal sůl, za což byl perzekvován britskou mocí. Tak samozřejmě i oni mohou zavřít ‚jednoho Gándhího‘, jako ho i Britové následně zavřeli. Ale když to začali dělat Indové v obrovských počtech, tak ta moc padla. Úspěšnost je tedy dána tím, kolik lidí se pro takový protest podaří získat,“ říká pro ParlamentníListy.cz Zdeněk Koudelka.

S iniciativami k televizním poplatkům se roztrhl pytel

Ovšem kolik lidí by se muselo vzepřít proti placení koncesionářských poplatků České televizi, aby to bylo co platné, lze těžko odhadovat. „Já nedokážu říct, jestli 100 tisíc je hodně, nebo málo. S tímto typem občanské iniciativy a neposlušnosti nemáme zkušenosti. Pravda ovšem je, že Česká televize je financována konkrétními lidmi. A když jí ti lidé nebudou chtít platit, tak její financování přestane,“ poukazuje právník Zdeněk Koudelka na to, že masové počty odmítajících poplatky platit by způsobily veřejnoprávní televizi velké potíže.

„S iniciativami ohledně televizních poplatků se evidentně roztrhl pytel. My jsme zveřejnili petici na toto téma na podzim minulého roku, dlouhodobě na téma veřejnoprávní služby vedeme různé diskuse a vedli jsme a vedeme i soudní spory, jejichž cílem je kromě jiného ukázat, jak naše veřejnoprávní média opravdu fungují. Následně se objevily i další podobné petice a projekty, nyní tedy hydra. Nevím, jaký cíl její organizátoři opravdu sledují. Jako poučený realista předpokládám následující scénář. Připojí se několik desítek, stovek, možná pár tisíc lidí. Pokud svou neposlušnost ustojí, přijde jim nakonec exekuční příkaz. Očekávám, že někdy v té době se nám v právním institutu Pro Libertate začnou objevovat e-maily s žádostí o bezplatnou právní pomoc,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz advokát Tomáš Nielsen.

Trestní oznámení, pokud výzvu neukončí a web nezruší

Předseda Pro Libertate, Institutu práva a občanských svobod, který se dlouhodobě věnuje právu v oblasti IT, internetu, telekomunikací a médií, podobným akcím moc nevěří. „Navíc za poslední čtyři roky víme, jak ‚aktivní‘ Češi jsou. Je, samozřejmě, absurdní, aby lidé a firmy platili televizní poplatky za to, co ve skutečnosti dostávají. O tom, jak kvalitně Česká televize hospodaří, má taky asi každý určitou představu. Připravovaná novela mediálních zákonů absurditu poplatků posouvá ještě o krok dál, navíc si nově připlatíme i za podporu boje proti tzv. ‚dezinformacím‘, což je jednoznačně krok směrem k otevřené cenzuře. Řešení vidím ale spíš v nátlaku na diskusi s politiky a ve zveřejňování toho, jak ČT skutečně funguje. Je to sice složitá a dlouhá cesta a dost i boj s větrnými mlýny. Ale rychlou revolucí ‚zespodu‘ se podle mě u nás věci změnit nedají. Kéž bych se mýlil,“ přeje si Tomáš Nielsen.

Se zlou se iniciátoři výzvy „Nekrm hydru“ potázali u jednoho ze spoluautorů novely zákona o ČT, o ČRo a o koncesionářských poplatcích a také někdejšího člena Rady ČRo Štěpána Kotrby. Ten je vyzval, aby do konce týdne výzvu ukončili, její webové stránky zrušili, jinak na ně příští týden podá státnímu zastupitelství trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu podněcování k trestnému činu dle § 364 tr. zákoníku a trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle § 240 odst. 1 tr. zákoníku ve stadiu přípravy.

Nejvyšší státní zastupitelství za Stříže je pacholkem vlády

„O trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby se jednat nemůže, protože zkrácením poplatku není jejich pouhé neodvedení. Předpokladem trestní odpovědnosti za trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby je, aby pachatel zkrátil takovou povinnou platbu nebo vylákal neoprávněnou výhodu na ní ve větším rozsahu, tj. při jejich celkové výši nejméně 50 tisíc korun,“ upozorňuje ovšem advokát Aleš Rozehnal.

„Nevěřím, že by s takovým podáním uspěl. I když je pravda, že Nejvyšší státní zastupitelství za nynějšího nejvyššího státního zástupce Stříže je takovým ‚pacholkem vlády‘ a značně se snaží zavírat lidi za politický nesouhlas s vládní politikou. Ale dosud nikdo z těch, co neplatili televizní poplatky, nebyl nikdy odsouzen za trestnou činnost. To byl soukromoprávní dluh, ale rozhodně to nebyl žádný trestný čin. Pan Štěpán Kotrba je stejného založení, jako byla britská koloniální represe v Indii. On by zavřel Gándhího, on by zavřel všechny, co bojovali za svobodu proti zneužívání moci. Je to jeho postoj, můj určitě ne,“ vyznává se Zdeněk Koudelka.

Podání trestního oznámení ničemu a nikomu nepomůže

Také Tomáš Nielsen o úspěšnosti takového oznámení pochybuje. „Přijde mi to spíš jako další marketingový tah. Se zveřejněným názorem pana Kotrby na Českou televizi do jisté míry souhlasím. Pochybuji ale, že by policie měla šanci v tomto směru někoho takzvaně odstíhat. Už jen s ohledem na částky, které České televizi platíme. I když je pravda, že v poslední době vidíme dost výběrový přístup orgánů činných v trestním řízení ve vztahu k různým politicky motivovaným činům. Pokud bych se mýlil, za podněcování k trestnému činu hrozí maximálně dvouletý nepodmíněný trest. Za zkrácení daně hrozí v základní sazbě až tři roky. Mám ale pocit, že podání trestního oznámení je krok, který ničemu a nikomu nepomůže,“ dodává předseda Pro Libertate.

